Ciência

Cientistas revertem Alzheimer em camundongos em apenas 1h

Pesquisa publicada em Signal Transduction and Targeted Therapy mostra que partículas bioativas restauraram o sistema de limpeza do cérebro sem uso de medicamentos convencionais

Alzheimer: pesquisa reduz doença em camundongos (Getty Images/Getty Images)

Alzheimer: pesquisa reduz doença em camundongos (Getty Images/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 05h01.

Pesquisadores do Instituto de Bioengenharia da Catalunha, do West China Hospital da Universidade de Sichuan e do University College London desenvolveram nanopartículas que reduziram em 50% a 60% a quantidade de proteína tóxica associada ao Alzheimer no cérebro de camundongos em apenas uma hora após a injeção.

Os animais receberam apenas três doses. Nenhum medicamento convencional foi usado. As nanopartículas eram, elas mesmas, o tratamento.

Os resultados foram publicados no periódico Signal Transduction and Targeted Therapy.

Em um dos testes, um camundongo de 12 meses — equivalente a um humano de 60 anos — recebeu o tratamento e foi avaliado seis meses depois, quando já correspondia a um humano de 90 anos.

Apesar da idade, o animal se comportou como um indivíduo saudável, sem sinais de declínio cognitivo.

O problema que ninguém conseguia resolver

O Alzheimer destrói o cérebro de duas formas simultâneas.

A mais conhecida é o acúmulo de placas de proteína amiloide-β nos neurônios. A menos discutida — e cada vez mais central para a pesquisa — é o colapso do sistema que deveria eliminá-las.

O cérebro tem um mecanismo próprio de limpeza. A barreira hematoencefálica — rede de células e vasos que controla o que entra e sai do cérebro — usa uma proteína chamada LRP1 para reconhecer a amiloide-β, se ligar a ela e removê-la para a corrente sanguínea.

No Alzheimer, esse sistema falha. A proteína tóxica se acumula. Os neurônios são danificados. A memória piora.

A maioria dos tratamentos atuais tenta atacar as placas diretamente. O estudo fez o oposto: tentou consertar o sistema de limpeza.

"Funciona como uma cascata", disse Giuseppe Battaglia, professor do IBEC e coordenador do estudo. "Quando a vasculatura volta a funcionar, ela começa a eliminar a amiloide-β e outras moléculas nocivas, permitindo que todo o sistema recupere seu equilíbrio."

Nanopartículas que agem como fármacos

A maioria das abordagens de nanomedicina usa nanopartículas como veículos, embalagens para transportar medicamentos até o destino certo dentro do corpo.

Neste estudo, as nanopartículas são o medicamento. Os pesquisadores as chamam de "fármacos supramoleculares".

As partículas foram projetadas para imitar as moléculas que interagem naturalmente com a LRP1, proteína responsável pelo transporte da amiloide-β para fora do cérebro.

Ao fazer isso, elas "resetam" o sistema de transporte, permitindo que a limpeza cerebral seja retomada.

"Apenas uma hora após a injeção, observamos uma redução de 50% a 60% na quantidade de amiloide-β dentro do cérebro", disse Junyang Chen, primeiro coautor do estudo e doutorando no University College London.

Promissor — e ainda distante

O estudo não é uma cura. Está na fase de testes em animais, etapa em que a maioria das terapias para o Alzheimer falha antes de chegar a humanos.

Muitos compostos que eliminaram placas em camundongos não produziram os mesmos resultados em ensaios clínicos.

O que o estudo avança é a compreensão de que o Alzheimer é também uma doença vascular, e que restaurar a saúde dos vasos sanguíneos do cérebro pode ser tão importante quanto combater as placas diretamente.

"Nosso estudo demonstrou eficácia notável na remoção rápida de amiloide-β, restaurando a função saudável da barreira hematoencefálica e levando a uma reversão marcante da patologia do Alzheimer", disse Lorena Ruiz Perez, pesquisadora do IBEC e professora da Universidade de Barcelona.

Há cerca de 55 milhões de pessoas com demência no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Alzheimer responde por 60% a 70% dos casos. Nenhum tratamento disponível hoje reverte a doença, apenas retarda sua progressão.

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