Cientistas descobrem que composto à base de cobre reduz proteína do Alzheimer e protege a memória

Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 14h00.
Um composto contendo cobre pode representar uma alternativa em investigação para o tratamento da doença de Alzheimer.
Pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália, observaram em testes laboratoriais que o medicamento Cu(ATSM), conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras, reduziu de forma expressiva o acúmulo da proteína beta-amiloide, associada ao desenvolvimento da doença. O estudo também registrou melhora no desempenho de memória dos animais avaliados.
As descobertas apontam para uma abordagem focada em um mecanismo que tem recebido atenção crescente da comunidade científica: alterações nos vasos sanguíneos cerebrais e na barreira responsável pela proteção do cérebro.Cientistas revertem Alzheimer em camundongos em apenas 1h
Os resultados foram publicados na revista ACS Chemical Neuroscience. No trabalho, os cientistas analisaram a ação do Cu(ATSM) em um modelo experimental usado para estudar o Alzheimer.
O foco da investigação foi a barreira hematoencefálica, estrutura que regula a passagem de substâncias entre a circulação sanguínea e o cérebro.
Durante o avanço da doença, um dos principais processos de eliminação da proteína beta-amiloide perde eficiência. Segundo os pesquisadores, o tratamento elevou em 24,1% os níveis da glicoproteína P (P-gp), proteína que atua no transporte de resíduos do cérebro para a corrente sanguínea.
Ao final de 56 dias de tratamento, foi registrada uma redução de 42% na concentração de beta-amiloide. Os animais também apresentaram melhora próxima de 44% em avaliações relacionadas ao aprendizado e à memória espacial.
Embora os resultados indiquem potencial terapêutico, os autores destacam que a pesquisa permanece em fase pré-clínica. O estudo identificou uma relação entre a recuperação dos mecanismos de remoção de resíduos cerebrais e a melhora das funções cognitivas, mas ainda busca esclarecer quais vias participam da eliminação das proteínas tóxicas.A ciência está mais próxima de reverter perda de memória no Alzheimer
Outro ponto observado pelos pesquisadores é que o Cu(ATSM) já passou por análises de segurança em estudos direcionados a outras doenças neurodegenerativas, entre elas Parkinson e ELA, esclerose lateral amiotrófica. Esse histórico poderá contribuir para o avanço de futuras etapas de pesquisa clínica.
Caso os efeitos identificados em laboratório sejam reproduzidos em estudos com seres humanos, o composto poderá integrar novas estratégias para reduzir a perda de memória e retardar a progressão do Alzheimer.