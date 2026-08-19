Bússola & Cia: Reter clientes custa até 7 vezes menos que conquistar novos, aponta estudo

Segundo um levantamento da Loyalme, startup especializada em soluções de fidelização para grandes empresas, reter clientes pode custar até 7 vezes menos do que conquistar novos.

Além da redução de custos, clientes fidelizados tendem a comprar com mais frequência, apresentar ticket médio maior e recomendar espontaneamente as marcas.

“Hoje as empresas entendem que crescer também significa criar experiências que incentivem a permanência, aumentem a frequência de compra e fortaleçam o vínculo com a marca", explica Thiago Brandão, CEO da Loyalme.

Inspira Rede de Educadores torna-se a maior rede de escolas International Baccalaureate (IB) do Brasil

A Inspira Rede de Educadores tornou-se a maior rede de escolas International Baccalaureate (IB) do Brasil e a 2ª da América Latina. Com 16 credenciamentos em 12 escolas, a meta é atingir 22 até 2027.

O IB é reconhecido mundialmente como um dos principais modelos de educação internacional, a partir do despertar do pensamento crítico e da autonomia, integrando-se à identidade de cada escola.

A expansão atende à busca das famílias brasileiras por formação global sólida sem perder o vínculo cultural local. Na prática, gera estudantes engajados e preparados para universidades e o mercado global.

Educação centrada no ser humano em um mundo em transformação: Avenues São Paulo sediará a conferência NSTI 2026

A Escola Avenues São Paulo sediará, entre 5 e 7 de novembro, o NSTI 2026 (New School of Thought Institute), conferência que reúne educadores, gestores e profissionais de diferentes contextos para discutir os caminhos da educação no século XXI.

Com o tema “Educação centrada no ser humano em um mundo em transformação”, o encontro terá debates, experiências imersivas e mais de 20 workshops sobre aprendizagem baseada em projetos, engajamento estudantil, formação de educadores e uso da inteligência artificial na educação.

A programação será realizada em português e inglês.

Orla Rio e Mamba Water substituem garrafas plásticas por água em lata nas praias cariocas

A Orla Rio, responsável pela gestão de 309 quiosques nas praias cariocas, iniciou uma parceria com a Mamba Water para substituir gradualmente garrafas plásticas de água por latas de alumínio. A iniciativa começou em São Conrado, escolhida como praia modelo.

Futuramente, a ação será ampliada para outras regiões da orla. A mudança integra a plataforma Orla Impacto e busca reduzir a geração de resíduos, estimular mudanças de hábitos e fortalecer a economia circular.

A expectativa é evitar, somente neste ano, o consumo de cerca de 800 mil garrafas plásticas, equivalente a 8 toneladas de plástico.

ROIT nomeia ex-Bradesco como VP e aposta no Split Payment para acelerar negócios

A ROIT, TaxTech especializada em tecnologia tributária, nomeou Ori Brandão, ex-Bradesco, como novo VP de Negócios e Canais, em um movimento que reforça a estratégia comercial da companhia diante do avanço da Reforma Tributária.

Com experiência no mercado financeiro, o executivo chega para liderar Marketing, Inside Sales, Enterprise Sales e Parcerias, com a missão de acelerar a expansão da ROIT e ampliar sua capacidade de chegar ao mercado.

A chegada acontece em um momento em que o avanço do Split Payment aproxima ainda mais as agendas tributária, financeira e de tecnologia, ampliando os impactos da Reforma sobre fluxo financeiro, pagamentos, conciliação, capital de giro e sistemas.

Para a ROIT, esse cenário também abre espaço para soluções como o RAI (Registro de Autoexecução Inteligente), plataforma da companhia voltada à automação dos processos tributários.

Maior Cancer Center do país abre 28 vagas para profissionais da saúde

O A.C.Camargo Cancer Center está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, com ingresso em 2027. Reconhecido e credenciado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, o programa de pós graduação tem duração de dois anos.

Ao todo, serão 28 vagas destinadas a profissionais com formação em nível superior completo, distribuídas entre sete áreas de atuação: Enfermagem (6), Odontologia com ênfase em Estomatologia (4), Física Médica (3), Fisioterapia (4), Fonoaudiologia (3), Nutrição (3) e Psicologia (5). Os candidatos interessados devem realizar a inscrição no site da Fundação VUNESP, até 28 de setembro.

Ultragaz inaugura primeira estação de abastecimento para biometano do Brasil

A Ultragaz, uma das principais distribuidoras de biometano do país, já comercializou 28 milhões de m³ do combustível, contribuindo para a descarbonização de 56 mil toneladas de CO₂.

Em um novo movimento, a companhia amplia a atuação na infraestrutura logística do biometano com a inauguração da primeira estação própria de abastecimento, em Paulínia (SP).

Com capacidade para abastecer até 20 mil m³ de biometano por dia e atender cerca de 200 caminhões diariamente, a nova estrutura representa um importante avanço na estratégia da companhia para ampliar o uso do combustível renovável na operação logística da sua própria frota.

Presidente da Igreja de Jesus Cristo inaugura templo em BH

Dallin H. Oaks, o presidente mundial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, realizou sua primeira visita oficial ao Brasil para inaugurar e dedicar o Templo de Belo Horizonte, o 12º em funcionamento no país.

Aos 94 anos, o líder religioso assumiu a instituição em outubro de 2025. O novo edifício, situado no bairro Engenho Nogueira, conta com fachada revestida em granito Branco Ceará e vitrais inspirados na cultura mineira.

A dedicação sagrada ocorreu no domingo, 16 de agosto, em cerimônia restrita aos membros. O Brasil possui cerca de 1,5 milhão de fiéis da Igreja no mundo.

Motiva mobiliza colaboradores para ações voluntárias que vão beneficiar mais de 6 mil pessoas em oito estados

A partir de 20 de agosto, o Instituto Motiva mobilizará 530 colaboradores em seu Programa de Voluntariado.

Até 22 de setembro, serão realizadas 18 iniciativas sociais simultâneas em oito estados (SP, RJ, MG, RS, PR, BA, GO e MS), focadas em educação, meio ambiente, saúde e recreação.

Em 16 dias de programação, as ações somarão mais de 74 horas dedicadas a oficinas, mutirões de limpeza e revitalizações. Ao todo, a iniciativa beneficiará mais de 6 mil pessoas nas regiões de rodovias, trilhos e aeroportos atendidas pela Motiva.

Enel Brasil leva mensagem de combate à violência contra a mulher para a conta de energia

Durante o Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, a Enel Brasil utiliza as contas de energia para reforçar informações de utilidade pública.

As mensagens estão presentes nas faturas das distribuidoras de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, com orientação para que vítimas ou pessoas que tenham conhecimento de casos denunciem pelo Ligue 180, canal oficial de atendimento.

Em São Paulo e no Ceará, a iniciativa é promovida pelas próprias distribuidoras. No Rio, a ação ocorre em parceria com o Governo do Estado.

Multi amplia benefícios e oferece acesso a salas VIP

A Multiplan é a primeira empresa de shopping centers do Brasil a oferecer acesso a salas VIP em um programa próprio de relacionamento, sem associação com cartões de crédito.

Pelo app Multi, clientes Platinum têm direito a dois acessos gratuitos por ciclo de manutenção da categoria, equivalente a seis meses, e podem usar pontos para emitir acessos adicionais.

Clientes Gold podem resgatar o benefício com a pontuação acumulada. A iniciativa é fruto da parceria com a LoungeKey, que disponibiliza entrada a mais de 1.800 salas VIP em 856 aeroportos no mundo.

Tenda divulga relatório de sustentabilidade com foco em eficiência e inovação

A Construtora Tenda divulgou o Relatório de Sustentabilidade 2025, que reúne os avanços da companhia nas agendas ambiental, social e de governança.

O documento destaca iniciativas relacionadas à industrialização da construção, redução de impactos ambientais, diversidade e segurança.

Entre os resultados apresentados estão o lucro líquido recorde de R$ 505,7 milhões em 2025, VGV de R$ 5,1 bilhões e a entrega de mais de 18 mil unidades. O relatório também aponta a expansão do Programa Reconstrução, que encerrou o ano com 525 colaboradores imigrantes e refugiados de 15 nacionalidades.

Usiminas investe em modernização tecnológica e em ações socioeducativas

A Usiminas intensificou seus investimentos voltados tanto à inovação industrial quanto ao desenvolvimento comunitário.

Entre 2024 e 2026, a companhia destina cerca de R$ 23 milhões para a modernização do seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, adquirindo equipamentos de ponta para novas análises industriais. A iniciativa conta com R$ 3 milhões viabilizados pelo Programa Finep 2030 Empresarial e apoio do CNPq para a importação de tecnologias.

Entre os projetos impulsionados pelos recursos está o desenvolvimento de um revestimento galvanizado inovador com nanocarga de grafeno, em parceria com o CTNano da UFMG, além da ampliação do simulador do processo de galvanização a quente.

Para 2027, o plano prevê ainda a reforma do prédio principal do Centro de Pesquisa e a integração da Universidade Corporativa, aproximando as frentes de P&D, inovação e capacitação dos colaboradores.

Em paralelo ao avanço tecnológico, a siderúrgica iniciou a quarta edição do Programa Escola Parceira na Unidade Municipal de Educação Dom Pedro I, em Cubatão (SP). Viabilizada por meio da Lei do IPTU do Bom Empreendedor, a ação leva oficinas, peças teatrais e experiências de arte-educação a mais de 360 estudantes e educadores.

A programação deste ano inclui também um concurso de desenho e redação alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estimulando competências socioemocionais e culturais na rede pública.

TIM aposta no varejo híbrido e mira crescimento de 84% no modelo HUB no Rio de Janeiro

A TIM vai expandir o seu modelo HUB no estado do Rio de Janeiro, estratégia voltada ao varejo híbrido que permite a pequenos comerciantes agregar o portfólio de produtos e serviços da operadora ao seu negócio principal.

Atualmente com 31 pontos parceiros no território fluminense, a companhia projeta credenciar ao menos 26 novos estabelecimentos ao longo do ano, alcançando um crescimento mínimo de 84% na base local, com foco estratégico em cidades do interior.

O modelo é direcionado a estabelecimentos como lojas de eletrônicos, acessibilidade para telefonia, assistências técnicas e pequenos comércios locais.

Sem a necessidade de alterar a atividade fim do ponto de venda, o parceiro passa a rentabilizar o espaço ofertando serviços como ativação e resgate de chips, recargas, emissão de faturas e contratação de planos.

A proposta visa diversificar as fontes de receita do pequeno varejista e impulsionar o fluxo de clientes na loja física, gerando oportunidades de vendas cruzadas para o negócio principal.

Evento reúne líderes para discutir tendências que devem transformar o setor nas próximas décadas

A logística passa por uma das maiores transformações de sua história.

A evolução da Inteligência Artificial, a reorganização das cadeias globais de suprimentos, a busca por operações mais resilientes e sustentáveis e um consumidor cada vez mais exigente estão redefinindo a forma como empresas planejam, movimentam e entregam produtos.

Mais do que acompanhar tendências isoladas, o desafio passa a ser entender como essas mudanças se conectam e como integrar pessoas, processos, tecnologias e informações para tornar as operações mais eficientes.

Foi para discutir esse cenário que a nstech, maior empresa de software para supply chain da América Latina, reuniu CEOs, vice-presidentes e executivos de empresas como CIMED, Carrefour, Magazine Luiza, Goodyear, Coca-Cola e VLI durante o nsclub Diálogos 2026.

Discussões sobre uso da IA para orquestrar operações, logística como vantagem competitiva e a importância do Network Effect devem ditar os rumos do setor nos próximos anos.