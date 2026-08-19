Bússola & Cia: Reter clientes custa até 7 vezes menos que conquistar novos, aponta estudo

Empresas de diferentes setores ampliam investimentos em educação, inovação, sustentabilidade e novas experiências para clientes (Vladimir Razgulyaev/Shutterstock)
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Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07h00.
Última atualização em 19 de agosto de 2026 às 14h26.
Segundo um levantamento da Loyalme, startup especializada em soluções de fidelização para grandes empresas, reter clientes pode custar até 7 vezes menos do que conquistar novos.
Além da redução de custos, clientes fidelizados tendem a comprar com mais frequência, apresentar ticket médio maior e recomendar espontaneamente as marcas.
“Hoje as empresas entendem que crescer também significa criar experiências que incentivem a permanência, aumentem a frequência de compra e fortaleçam o vínculo com a marca", explica Thiago Brandão, CEO da Loyalme.
A Inspira Rede de Educadores tornou-se a maior rede de escolas International Baccalaureate (IB) do Brasil e a 2ª da América Latina. Com 16 credenciamentos em 12 escolas, a meta é atingir 22 até 2027.
O IB é reconhecido mundialmente como um dos principais modelos de educação internacional, a partir do despertar do pensamento crítico e da autonomia, integrando-se à identidade de cada escola.
A expansão atende à busca das famílias brasileiras por formação global sólida sem perder o vínculo cultural local. Na prática, gera estudantes engajados e preparados para universidades e o mercado global.
A Escola Avenues São Paulo sediará, entre 5 e 7 de novembro, o NSTI 2026 (New School of Thought Institute), conferência que reúne educadores, gestores e profissionais de diferentes contextos para discutir os caminhos da educação no século XXI.
Com o tema “Educação centrada no ser humano em um mundo em transformação”, o encontro terá debates, experiências imersivas e mais de 20 workshops sobre aprendizagem baseada em projetos, engajamento estudantil, formação de educadores e uso da inteligência artificial na educação.
A programação será realizada em português e inglês.
A Orla Rio, responsável pela gestão de 309 quiosques nas praias cariocas, iniciou uma parceria com a Mamba Water para substituir gradualmente garrafas plásticas de água por latas de alumínio. A iniciativa começou em São Conrado, escolhida como praia modelo.
Futuramente, a ação será ampliada para outras regiões da orla. A mudança integra a plataforma Orla Impacto e busca reduzir a geração de resíduos, estimular mudanças de hábitos e fortalecer a economia circular.
A expectativa é evitar, somente neste ano, o consumo de cerca de 800 mil garrafas plásticas, equivalente a 8 toneladas de plástico.
A ROIT, TaxTech especializada em tecnologia tributária, nomeou Ori Brandão, ex-Bradesco, como novo VP de Negócios e Canais, em um movimento que reforça a estratégia comercial da companhia diante do avanço da Reforma Tributária.
Com experiência no mercado financeiro, o executivo chega para liderar Marketing, Inside Sales, Enterprise Sales e Parcerias, com a missão de acelerar a expansão da ROIT e ampliar sua capacidade de chegar ao mercado.
A chegada acontece em um momento em que o avanço do Split Payment aproxima ainda mais as agendas tributária, financeira e de tecnologia, ampliando os impactos da Reforma sobre fluxo financeiro, pagamentos, conciliação, capital de giro e sistemas.
Para a ROIT, esse cenário também abre espaço para soluções como o RAI (Registro de Autoexecução Inteligente), plataforma da companhia voltada à automação dos processos tributários.
O A.C.Camargo Cancer Center está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, com ingresso em 2027. Reconhecido e credenciado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, o programa de pós graduação tem duração de dois anos.
Ao todo, serão 28 vagas destinadas a profissionais com formação em nível superior completo, distribuídas entre sete áreas de atuação: Enfermagem (6), Odontologia com ênfase em Estomatologia (4), Física Médica (3), Fisioterapia (4), Fonoaudiologia (3), Nutrição (3) e Psicologia (5). Os candidatos interessados devem realizar a inscrição no site da Fundação VUNESP, até 28 de setembro.
A Ultragaz, uma das principais distribuidoras de biometano do país, já comercializou 28 milhões de m³ do combustível, contribuindo para a descarbonização de 56 mil toneladas de CO₂.
Em um novo movimento, a companhia amplia a atuação na infraestrutura logística do biometano com a inauguração da primeira estação própria de abastecimento, em Paulínia (SP).
Com capacidade para abastecer até 20 mil m³ de biometano por dia e atender cerca de 200 caminhões diariamente, a nova estrutura representa um importante avanço na estratégia da companhia para ampliar o uso do combustível renovável na operação logística da sua própria frota.
Dallin H. Oaks, o presidente mundial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, realizou sua primeira visita oficial ao Brasil para inaugurar e dedicar o Templo de Belo Horizonte, o 12º em funcionamento no país.
Aos 94 anos, o líder religioso assumiu a instituição em outubro de 2025. O novo edifício, situado no bairro Engenho Nogueira, conta com fachada revestida em granito Branco Ceará e vitrais inspirados na cultura mineira.
A dedicação sagrada ocorreu no domingo, 16 de agosto, em cerimônia restrita aos membros. O Brasil possui cerca de 1,5 milhão de fiéis da Igreja no mundo.
A partir de 20 de agosto, o Instituto Motiva mobilizará 530 colaboradores em seu Programa de Voluntariado.
Até 22 de setembro, serão realizadas 18 iniciativas sociais simultâneas em oito estados (SP, RJ, MG, RS, PR, BA, GO e MS), focadas em educação, meio ambiente, saúde e recreação.
Em 16 dias de programação, as ações somarão mais de 74 horas dedicadas a oficinas, mutirões de limpeza e revitalizações. Ao todo, a iniciativa beneficiará mais de 6 mil pessoas nas regiões de rodovias, trilhos e aeroportos atendidas pela Motiva.
Durante o Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, a Enel Brasil utiliza as contas de energia para reforçar informações de utilidade pública.
As mensagens estão presentes nas faturas das distribuidoras de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, com orientação para que vítimas ou pessoas que tenham conhecimento de casos denunciem pelo Ligue 180, canal oficial de atendimento.
Em São Paulo e no Ceará, a iniciativa é promovida pelas próprias distribuidoras. No Rio, a ação ocorre em parceria com o Governo do Estado.
A Multiplan é a primeira empresa de shopping centers do Brasil a oferecer acesso a salas VIP em um programa próprio de relacionamento, sem associação com cartões de crédito.
Pelo app Multi, clientes Platinum têm direito a dois acessos gratuitos por ciclo de manutenção da categoria, equivalente a seis meses, e podem usar pontos para emitir acessos adicionais.
Clientes Gold podem resgatar o benefício com a pontuação acumulada. A iniciativa é fruto da parceria com a LoungeKey, que disponibiliza entrada a mais de 1.800 salas VIP em 856 aeroportos no mundo.
A Construtora Tenda divulgou o Relatório de Sustentabilidade 2025, que reúne os avanços da companhia nas agendas ambiental, social e de governança.
O documento destaca iniciativas relacionadas à industrialização da construção, redução de impactos ambientais, diversidade e segurança.
Entre os resultados apresentados estão o lucro líquido recorde de R$ 505,7 milhões em 2025, VGV de R$ 5,1 bilhões e a entrega de mais de 18 mil unidades. O relatório também aponta a expansão do Programa Reconstrução, que encerrou o ano com 525 colaboradores imigrantes e refugiados de 15 nacionalidades.
A Usiminas intensificou seus investimentos voltados tanto à inovação industrial quanto ao desenvolvimento comunitário.
Entre 2024 e 2026, a companhia destina cerca de R$ 23 milhões para a modernização do seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, adquirindo equipamentos de ponta para novas análises industriais. A iniciativa conta com R$ 3 milhões viabilizados pelo Programa Finep 2030 Empresarial e apoio do CNPq para a importação de tecnologias.
Entre os projetos impulsionados pelos recursos está o desenvolvimento de um revestimento galvanizado inovador com nanocarga de grafeno, em parceria com o CTNano da UFMG, além da ampliação do simulador do processo de galvanização a quente.
Para 2027, o plano prevê ainda a reforma do prédio principal do Centro de Pesquisa e a integração da Universidade Corporativa, aproximando as frentes de P&D, inovação e capacitação dos colaboradores.
Em paralelo ao avanço tecnológico, a siderúrgica iniciou a quarta edição do Programa Escola Parceira na Unidade Municipal de Educação Dom Pedro I, em Cubatão (SP). Viabilizada por meio da Lei do IPTU do Bom Empreendedor, a ação leva oficinas, peças teatrais e experiências de arte-educação a mais de 360 estudantes e educadores.
A programação deste ano inclui também um concurso de desenho e redação alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estimulando competências socioemocionais e culturais na rede pública.
A TIM vai expandir o seu modelo HUB no estado do Rio de Janeiro, estratégia voltada ao varejo híbrido que permite a pequenos comerciantes agregar o portfólio de produtos e serviços da operadora ao seu negócio principal.
Atualmente com 31 pontos parceiros no território fluminense, a companhia projeta credenciar ao menos 26 novos estabelecimentos ao longo do ano, alcançando um crescimento mínimo de 84% na base local, com foco estratégico em cidades do interior.
O modelo é direcionado a estabelecimentos como lojas de eletrônicos, acessibilidade para telefonia, assistências técnicas e pequenos comércios locais.
Sem a necessidade de alterar a atividade fim do ponto de venda, o parceiro passa a rentabilizar o espaço ofertando serviços como ativação e resgate de chips, recargas, emissão de faturas e contratação de planos.
A proposta visa diversificar as fontes de receita do pequeno varejista e impulsionar o fluxo de clientes na loja física, gerando oportunidades de vendas cruzadas para o negócio principal.
A logística passa por uma das maiores transformações de sua história.
A evolução da Inteligência Artificial, a reorganização das cadeias globais de suprimentos, a busca por operações mais resilientes e sustentáveis e um consumidor cada vez mais exigente estão redefinindo a forma como empresas planejam, movimentam e entregam produtos.
Mais do que acompanhar tendências isoladas, o desafio passa a ser entender como essas mudanças se conectam e como integrar pessoas, processos, tecnologias e informações para tornar as operações mais eficientes.
Foi para discutir esse cenário que a nstech, maior empresa de software para supply chain da América Latina, reuniu CEOs, vice-presidentes e executivos de empresas como CIMED, Carrefour, Magazine Luiza, Goodyear, Coca-Cola e VLI durante o nsclub Diálogos 2026.
Discussões sobre uso da IA para orquestrar operações, logística como vantagem competitiva e a importância do Network Effect devem ditar os rumos do setor nos próximos anos.