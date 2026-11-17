“Ninguém vai nos impedir de discutir esse tema no lugar que quisermos”, afirmou Ana Toni, CEO da COP30, durante um encontro ministerial na COP31 em Antália, na Turquia, com a presença de autoridades de Tuvalu, Bélgica, Países Baixos e Irlanda.

A declaração deu o tom do início da segunda semana da conferência climática e marcou a entrega formal do roteiro global elaborado pela presidência brasileira para a transição para longe dos combustíveis fósseis ao processo de Santa Marta, onde aconteceu de forma histórica a primeira conferência internacional sobre o tema em abril.

Enquanto a COP26 em Glasgow, em 2021, teve cerca de sete reuniões sobre a transição para longe dos fósseis como carvão, petróleo e gás natural, a edição deste ano contabiliza 82 encontros.

A movimentação acontece após o presidente Lula participar da Cúpula de Líderes da COP31 e se comprometer a sediar no Brasil uma futura edição da Conferência sobre Combustíveis fósseis, um tema tradicionalmente tabu nas negociações das COPs.

Em sua despedida marcada pelo encontro com a sociedade civil, na quinta-feira, 12, Lula respondeu a um pedido de Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, e destacou: [grifar]“Vamos fazer, temos a obrigação moral”.

Apesar da vontade política, a EXAME apurou que a possibilidade ainda não se transformou em uma articulação formal. Em entrevista exclusiva, Ana Toni afirmou que o Brasil apenas manifestou interesse em receber a conferência, sem estabelecer uma data ou iniciar diálogos para sediá-los: “por enquanto, é só uma oferta".

Segundo a CEO da COP30, a decisão sobre os futuros países anfitriãos cabe aos responsáveis pelo processo de Santa Marta, colômbia e Países Baixos, e que já receberam manifestações de interesse.

“Já há muitos países ofertando, como Gana, países da África e da Ásia. Há um entusiasmo, mas é só uma possibilidade futura para o Brasil”, destacou.

A próxima edição da conferência já tem destino definido. Em 2027, Tuvalu, pequeno país insular do Pacífico e um dos mais vulneráveis à crise climática, será a sede, enquanto a Irlanda organizará uma etapa preparatória.

Os dois países darão continuidade ao processo iniciado em abril deste ano, em Santa Marta, quando a conferência reuniu 57 países que representam aproximadamente um terço da economia mundial.

A iniciativa abriu espaço para discutir questões que vão além das metas climáticas, como a dependência econômica do petróleo, os subsídios concedidos aos combustíveis fósseis e as dificuldades de financiamento enfrentadas pelos países em desenvolvimento.

O roteiro entregue nesta segunda-feira, 16, foi lançado no início de novembro como um dos grandes legados de Belém e apresentado oficialmente em Antália no dia 10, com a participação do secretário-geral da ONU, António Guterres e o embaixador e presidente da COP30, André Corrêa do Lago.

“Usamos muito do que foi produzido em Santa Marta em nosso Mapa do Caminho”, afirmou Toni, ao agradecer à Colômbia e aos Países Baixos pela organização da primeira conferência.

Horas depois da entrega formal, o roteiro brasileiro também ganhou espaço na primeira versão da decisão de capa da COP31, divulgada pela presidência turco-australiana.

A menção aos dois roteiros globais, um para a transição para longe dos combustíveis fósseis e outro para combater o desmatamento, era uma das expectativas do Brasil. Isto porque, sua inclusão no texto final do acordo formal é considerada difícil, já que depende do consenso entre quase 200 países com visões bastante divergentes.

Um roteiro comum para avançar na mesma direção

O documento entregue pela presidência da COP30 busca estabelecer uma linguagem comum para que os países possam avaliar se estão avançando na mesma direção na transição para longe dos combustíveis fósseis.

Em vez de estabelecer uma fórmula única, o documento considera as diferenças entre economias produtoras, exportadoras e consumidoras de petróleo, carvão e gás natural.

A proposta divide os países em grupos com características semelhantes. Alguns dependem da exportação de combustíveis fósseis para sustentar suas receitas; outros precisam importar essas fontes para abastecer suas economias. Há ainda nações altamente dependentes de uma única commodity e países com estruturas produtivas mais diversificadas.

“Todos os países podem fazer algo para se afastar dos fósseis e podem começar agora”, afirmou a CEO da COP30.

Segundo a executiva, o primeiro passo é compreender o tamanho dessa dependência. Isso significa avaliar não apenas a participação dessas fontes no consumo de energia, mas também seu peso nas exportações, na produção e nas receitas públicas. “Se você não sabe o quanto depende, não sabe o que precisa fazer em seguida”, disse.

O roteiro propõe uma série de medidas que podem ser adotadas pelos países conforme suas condições econômicas. Entre elas estão a elaboração de diagnósticos nacionais, a produção de dados sobre subsídios e a identificação de políticas capazes de reduzir gradualmente a dependência.

Ana Toni chama esse conjunto de instrumentos de “cesta de ações”, que permitiria aos governos desenvolver seus próprios planos de transição sem precisar seguir um modelo único.

Para ela, a assistência técnica aos países em desenvolvimento será fundamental para ampliar a participação nesse processo. Muitos ainda não dispõem de informações suficientes para estabelecer suas prioridades de investimento.

“Obviamente, nós, dos países em desenvolvimento, ainda não estamos nesse estágio. Muitos de nós sequer fizemos nossos próprios diagnósticos. Ainda não sabemos, por exemplo, se nossas prioridades devem ser a eletrificação ou a eficiência energética”, afirmou.

A expectativa é que os roteiros nacionais contribuam para o segundo Balanço Global do Acordo de Paris, conhecido como GST2, que avaliará o progresso coletivo dos países no cumprimento de seus compromissos climáticos.

A executiva também celebrou os avanços de países como Países Baixos, Suécia, França e Alemanha, que já desenvolveram seus roadmaps nacionais de transição. Sua expectativa é que a COP32, na Etiópia, reúna um número maior de governos com planos próprios. “Quantos serão? Vinte? Cinquenta? Cem?”, refletiu.

Como os países querem acelerar a transição

A dificuldade de transformar compromissos climáticos em medidas econômicas foi um dos pontos centrais do encontro ministerial. Representantes de Tuvalu, Irlanda, Países Baixos e Bélgica discutiram os impactos da transição sobre empregos, receitas públicas, comércio, subsídios e financiamento, em economias com diferentes graus de dependência dos combustíveis fósseis.

Para Maina Vakafua Talia, ministro do Interior, Mudanças Climáticas e Meio Ambiente de Tuvalu, o principal desafio da conferência de 2027 será identificar os obstáculos econômicos que impedem os países de avançar.

“A pergunta central em Tuvalu é prática: o que está impedindo o mundo de fazer a transição? E o que podemos fazer juntos para derrubar as barreiras e avançar?”, afirmou.

O ministro destacou que Santa Marta contribuiu para mudar o foco das discussões internacionais: deixou de concentrar apenas na necessidade de abandonar os combustíveis fósseis e passou a tratar das condições necessárias para realizar essa mudança.

“O debate mudou do ‘se’ devemos fazer a transição para ‘como’ fazê-la juntos, de maneira justa e com financiamento equitativo”, complementou.

O gargalo é particularmente relevante para economias insulares como Tuvalu, que dependem da importação de fósseis para atender à demanda energética.

Outros países enfrentam o problema oposto: precisam reduzir a dependência de atividades que sustentam parte importante de suas receitas. Portanto, a transição exige medidas capazes de lidar simultaneamente com questões ambientais, econômicas e sociais.

Representando a Irlanda, país que organizará a etapa preparatória da conferência de 2027, Philip Nugent, diretor-geral do Departamento de Clima, Energia e Meio Ambiente, também defendeu que a transição seja tratada de forma integrada à economia.

Para ele, reduzir a dependência significa diminuir a exposição das economias à volatilidade dos preços internacionais de energia, além de ampliar a segurança energética, em um contexto geopolítico marcado por guerras.

O representante destacou medidas já adotadas pela Irlanda, como o encerramento da exploração de petróleo e gás e a redução da geração de eletricidade a partir de carvão, embora tenha reconhecido que "ainda há muito no que avançar".

Já Jan Versteeg, representante dos Países Baixos, ressaltou a importância de transformar os compromissos internacionais em medidas domésticas. Segundo ele, a transição precisa considerar seus efeitos sociais e econômicos, especialmente sobre a arrecadação pública e os setores produtivos.

A experiência holandesa inclui iniciativas para reduzir o uso de gás natural, descarbonizar a indústria e diminuir a participação do carvão na geração de eletricidade.

O ministro da Mobilidade, Clima e Transição Ambiental da Bélgica, Jean-Luc Crucke, concentrou sua intervenção na necessidade de aumentar a transparência sobre os subsídios aos combustíveis fósseis.

Segundo ele, o governo belga realiza levantamentos dos mecanismos de apoio existentes e avalia suas consequências econômicas e sociais "antes de propor mudanças".

O tema também foi destacado por Ana Toni, que defendeu uma revisão do destino dos recursos públicos utilizados para sustentar atividades ligadas aos fósseis. “Em vez de continuar destinando recursos a subsídios prejudiciais, precisamos discutir como redirecioná-los”, concluiu.

Brasil também precisa fazer a 'lição de casa'

Embora tenha apresentado um roteiro global, o Brasil ainda precisa elaborar seu próprio plano nacional, após ter lançado apenas suas diretrizas para construção. Na COP31, Lula afirmou que pretende apresentar o documento na próxima COP32, na Etiópia.

“Seria estranho que o Brasil propusesse um roteiro internacional e não elaborasse o seu próprio”, afirmou a CEO da COP30, durante o encontro.

O governo brasileiro pretende utilizar as diretrizes globais como referência para identificar suas prioridades e estabelecer medidas adaptadas à realidade econômica do país.

À EXAME, Ana Toni destacou que o Brasil tem experiências relevantes para compartilhar, especialmente pela elevada participação de fontes de baixo carbono na geração de eletricidade. Mas reconheceu que a situação brasileira exige uma avaliação mais ampla do peso dos combustíveis fósseis na economia.

“A matriz elétrica é 90% descarbonizada, temos muito a oferecer, mas também vamos aprender muito dentro de casa fazendo nosso processo”, afirmou.

Ainda segundo ela, o diagnóstico nacional precisará considerar a dependência brasileira de petróleo, carvão e gás natural não apenas no consumo energético, mas também nas exportações e nas atividades econômicas ligadas à produção desses combustíveis.

A participação do Brasil na conferência de Tuvalu, em 2027, será, na avaliação da executiva, uma oportunidade de compartilhar experiências e conhecer as estratégias de outros países.