O poder de mercado das gigantes de tecnologiadeixou de ser apenas uma questão de concorrência e passou a ameaçar diretamente as instituições democráticas. A avaliação é de Mordecai Kurz, professor emérito de Economia da Universidade Stanford e autor de Private Power and Democracy's Decline: How to Make Capitalism Support Democracy (MIT Press, 2026) ("O poder privado e o declínio da democracia: como fazer o capitalismo apoiar a democracia", em tradução livre), obra destacada neste mês pelo Financial Times entre os melhores livros de economia do ano.

Em entrevista à EXAME, o pesquisador afirmou que a consolidação de monopólios privados criou centros de influência política em torno das grandes corporações, de seus executivos e de seus principais acionistas. "Eles mobilizam recursos imensos para promover seus interesses. Influenciam a legislação por meio de lobby massivo e financiamento de campanhas, elegendo políticos amigáveis e derrotando opositores. Em suma, colocam a democracia em perigo", disse.

Como as big techs blindam um monopólio legal

Para Kurz, a diferença central entre os monopólios atuais e os da "Primeira Era Dourada" (1870–1914) é o amparo jurídico. No século 19, os trustes eram ilegais, o que permitiu ao presidente americano Theodore Roosevelt combatê-los com leis antitruste. Hoje, sob políticas de livre mercado, o poder tecnológico é construído de forma totalmente legal e se tornou permanente.

Segundo o economista, as big techs blindam sua liderança por meio de quatro estratégias:

Pirâmide de patentes : atualizações constantes que combinam patentes antigas e novas, estendendo a proteção muito além do prazo original.

atualizações constantes que combinam patentes antigas e novas, estendendo a proteção muito além do prazo original. Aquisições e acqui-hires: compra de rivais, tecnologias ou líderes para incorporar ou suprimir inovações ameaçadoras. Em ensaio publicado na revista Time em março de 2026, Kurz destaca que o Google adquiriu 236 empresas entre 2001 e 2020.

compra de rivais, tecnologias ou líderes para incorporar ou suprimir inovações ameaçadoras. Em ensaio publicado na revista Time em março de 2026, Kurz destaca que o Google adquiriu 236 empresas entre 2001 e 2020. Supressão hostil: práticas para travar concorrentes, como quando a Microsoft restringiu a distribuição do navegador Netscape.

práticas para travar concorrentes, como quando a Microsoft restringiu a distribuição do navegador Netscape. Ecossistemas fechados: redes de produtos ligados a um sistema proprietário que prendem o consumidor à mesma plataforma. Na Time, Kurz cita a Apple: em 2021, o iPhone respondeu por apenas 15% dos smartphones vendidos no mundo, mas concentrou cerca de 44% da receita global do setor.

Com escala massiva, custos menores e controle sobre dados — ativo decisivo na era da inteligência artificial —, essas empresas desencorajam qualquer disputa direta. "Por que travar uma guerra longa e custosa contra um incumbente quando ser adquirido pode ser mais recompensador?", questiona Kurz, ressaltando que praticamente todas as startups de sucesso já incluem a venda em seu plano inicial.

O peso financeiro desse modelo é gigantesco: segundo estimativa de Kurz publicada na Time, os ganhos de capital gerados por monopóliosnas bolsas americanas somaram US$ 25,1 trilhões entre 1980 e 2017 — mais de 50% do valor total de todas as ações negociadas nos Estados Unidos em 2017.

O que o Brasil e países emergentes podem fazer

Questionado pela EXAME sobre como a concentração de poder nas multinacionais americanas afeta economias em desenvolvimento como o Brasil, Kurz afirmou que, embora vulneráveis, esses países têm opções práticas para reagir. A primeira delas é regular com firmeza e obrigar as gigantes a respeitarem as necessidades domésticas. "Tenho em mente algo como a Meta e as redes sociais, que demonstraram ter um impacto negativo, e a Austrália tem liderado o caminho", afirmou.

Outra frente envolve investir em talentos e pesquisa nacionais para viabilizar o surgimento de empresas locais que ofereçam produtos e serviços alternativos aos das big techs americanas — companhias que, segundo o economista, deveriam contar com proteção governamental em um período inicial.

Por fim, Kurz aponta a diversificação como saída, sugerindo a compra de produtos e serviços tecnológicos de outros polos, como União Europeia, Canadá, Japão ou Coreia do Sul. "Eles podem não ser tão bons quanto os fornecidos pelas gigantes multinacionais, mas o 'bom o suficiente' pode ser uma boa alternativa", diz ele.