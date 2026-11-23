Monopólio das big techs coloca democracia em risco, alerta pesquisador (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11h05.
O poder de mercado das grandes empresas de tecnologia está ameaçando as instituições democráticas ao influenciar políticas e legislação. O professor Mordecai Kurz alerta que os monopólios privados modernos, protegidos por leis, criam centros de influência política que colocam a democracia em risco. Ele destaca estratégias usadas pelas big techs para manter seu domínio e sugere ações para países em desenvolvimento contratarem essa concentração de poder.
O poder de mercado das gigantes de tecnologiadeixou de ser apenas uma questão de concorrência e passou a ameaçar diretamente as instituições democráticas. A avaliação é de Mordecai Kurz, professor emérito de Economia da Universidade Stanford e autor de Private Power and Democracy's Decline: How to Make Capitalism Support Democracy (MIT Press, 2026) ("O poder privado e o declínio da democracia: como fazer o capitalismo apoiar a democracia", em tradução livre), obra destacada neste mês pelo Financial Times entre os melhores livros de economia do ano.
Em entrevista à EXAME, o pesquisador afirmou que a consolidação de monopólios privados criou centros de influência política em torno das grandes corporações, de seus executivos e de seus principais acionistas. "Eles mobilizam recursos imensos para promover seus interesses. Influenciam a legislação por meio de lobby massivo e financiamento de campanhas, elegendo políticos amigáveis e derrotando opositores. Em suma, colocam a democracia em perigo", disse.
Para Kurz, a diferença central entre os monopólios atuais e os da "Primeira Era Dourada" (1870–1914) é o amparo jurídico. No século 19, os trustes eram ilegais, o que permitiu ao presidente americano Theodore Roosevelt combatê-los com leis antitruste. Hoje, sob políticas de livre mercado, o poder tecnológico é construído de forma totalmente legal e se tornou permanente.
Segundo o economista, as big techs blindam sua liderança por meio de quatro estratégias:
Com escala massiva, custos menores e controle sobre dados — ativo decisivo na era da inteligência artificial —, essas empresas desencorajam qualquer disputa direta. "Por que travar uma guerra longa e custosa contra um incumbente quando ser adquirido pode ser mais recompensador?", questiona Kurz, ressaltando que praticamente todas as startups de sucesso já incluem a venda em seu plano inicial.
O peso financeiro desse modelo é gigantesco: segundo estimativa de Kurz publicada na Time, os ganhos de capital gerados por monopóliosnas bolsas americanas somaram US$ 25,1 trilhões entre 1980 e 2017 — mais de 50% do valor total de todas as ações negociadas nos Estados Unidos em 2017.
Questionado pela EXAME sobre como a concentração de poder nas multinacionais americanas afeta economias em desenvolvimento como o Brasil, Kurz afirmou que, embora vulneráveis, esses países têm opções práticas para reagir. A primeira delas é regular com firmeza e obrigar as gigantes a respeitarem as necessidades domésticas. "Tenho em mente algo como a Meta e as redes sociais, que demonstraram ter um impacto negativo, e a Austrália tem liderado o caminho", afirmou.
Outra frente envolve investir em talentos e pesquisa nacionais para viabilizar o surgimento de empresas locais que ofereçam produtos e serviços alternativos aos das big techs americanas — companhias que, segundo o economista, deveriam contar com proteção governamental em um período inicial.
Por fim, Kurz aponta a diversificação como saída, sugerindo a compra de produtos e serviços tecnológicos de outros polos, como União Europeia, Canadá, Japão ou Coreia do Sul. "Eles podem não ser tão bons quanto os fornecidos pelas gigantes multinacionais, mas o 'bom o suficiente' pode ser uma boa alternativa", diz ele.