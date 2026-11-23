A vitamina C pode ajudar a impedir a formação de substâncias potencialmente cancerígenas no estômago durante a digestão. É o que indica um estudo da Universidade de Waterloo, no Canadá, que investigou a interação entre o nutriente e compostos presentes em diferentes alimentos.

Os pesquisadores descobriram que a vitamina pode interferir em reações químicas envolvendo nitratos e nitritos, encontrados em produtos como bacon, salame e vegetais. Essas reações podem produzir substâncias associadas ao risco de câncer.

Os resultados foram publicados na revista científica Journal of Theoretical Biology e obtidos por meio de simulações matemáticas, sem testes clínicos em humanos.

Como a vitamina C pode ajudar a prevenir o câncer?

O estudo investigou um processo químico chamado nitrosação, que pode ocorrer no estômago quando nitratos e nitritos passam por determinadas transformações durante a digestão.

Esses compostos estão presentes em alimentos como carnes curadas e vegetais. Embora também participem de funções importantes no organismo, podem contribuir para a formação de substâncias potencialmente prejudiciais.

Para entender esse mecanismo, os cientistas desenvolveram um modelo matemático capaz de simular o comportamento dos compostos em diferentes partes do corpo. A análise considerou o funcionamento das glândulas salivares, do estômago, do intestino delgado e do plasma sanguíneo.

As simulações indicaram que a vitamina C pode inibir parte das reações de nitrosação, reduzindo a produção de compostos associados ao risco de câncer.

Segundo Gordon McNicol, pesquisador de pós-doutorado em matemática aplicada e primeiro autor do estudo, essa interação pode ajudar a explicar resultados divergentes de pesquisas anteriores sobre nitratos, nitritos e câncer.

Quais alimentos contêm nitratos e nitritos?

Os dois compostos podem ser encontrados em diferentes alimentos, mas sua presença não significa necessariamente que todos ofereçam o mesmo risco.

Entre os exemplos mencionados pelos pesquisadores estão:

Carnes processadas e curadas: bacon e salame.

Vegetais folhosos: espinafre e outras hortaliças que contêm nitratos naturalmente.

Frutas e vegetais: produtos cultivados em solos ou com água afetados pela poluição.

Uma das hipóteses investigadas é que a composição dos alimentos influencia as reações que ocorrem durante a digestão.

Vegetais como o espinafre, por exemplo, podem fornecer nitratos e vitamina C simultaneamente. De acordo com o modelo, a presença do nutriente poderia limitar a formação de determinados compostos potencialmente nocivos, ajudando a explicar por que alimentos que contêm nitratos não apresentam necessariamente os mesmos efeitos.

Vitamina C após as refeições reduziu compostos nas simulações

Os pesquisadores também avaliaram, por meio de simulações, os possíveis efeitos da suplementação de vitamina C após as refeições. Os resultados sugerem que a ingestão do nutriente nesse momento poderia reduzir moderadamente a formação de produtos de nitrosação no estômago.

O efeito previsto seria especialmente relevante em refeições que incluem alimentos ricos em nitratos e nitritos, como carnes processadas. No entanto, os cientistas ressaltam que o estudo não demonstrou que suplementos de vitamina C previnem o câncer.

Como os resultados foram obtidos exclusivamente por modelagem matemática, ainda são necessários experimentos laboratoriais e estudos clínicos para verificar se o mecanismo também ocorre em humanos e se produz benefícios reais à saúde.

O que os cientistas ainda precisam descobrir?

Além de investigar o papel da vitamina C, o modelo permitiu identificar outros fatores que podem influenciar a formação de substâncias potencialmente cancerígenas. Entre eles estão a quantidade de nitritos consumida, o horário das refeições, as condições do estômago e a atividade das bactérias presentes na boca.

Segundo Anita Layton, professora de matemática aplicada da Universidade de Waterloo e coautora da pesquisa, os resultados oferecem uma base para planejar estudos mais direcionados. A proposta é compreender em quais condições essas reações químicas ocorrem com maior intensidade e quais intervenções poderiam reduzi-las.

Os próximos trabalhos deverão avaliar se os efeitos previstos pelas simulações podem ser reproduzidos em laboratório e, posteriormente, em seres humanos.