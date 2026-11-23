A empresa finlandesa Iceye apresentou nesta segunda-feira, 16, uma nova geração de satélites capaz de produzir imagens da Terra com resolução de até 11 centímetros. A tecnologia permitirá identificar objetos menores e acompanhar mudanças na superfície terrestre com mais precisão.

Batizado de Gen5, o sistema utiliza radar e conta com um processador de inteligência artificial integrado, projetado para acelerar a análise de informações ainda em órbita. Segundo um comunicado oficial da Iceye, o equipamento foi desenvolvido principalmente para clientes governamentais, em meio à crescente demanda por monitoramento e inteligência espacial.

A empresa afirma que a nova geração oferece a maior resolução entre os satélites comerciais de radar de abertura sintética (SAR), tecnologia que permite observar o solo independentemente das condições de iluminação e do clima.

O que o novo satélite consegue enxergar da Terra?

A principal novidade está na capacidade de registrar detalhes menores na superfície terrestre. Enquanto os modelos anteriores ofereciam resolução de até 16 centímetros, o Gen5 pode chegar a 11 centímetros em configurações destinadas a governos, sujeitas às regras internacionais aplicáveis.

Isso não significa necessariamente identificar qualquer objeto desse tamanho, mas obter imagens com detalhes mais finos para auxiliar os analistas. De acordo com a Bloomberg, Vincent Ho-Tin-Noé, diretor de produtos da Iceye, explicou que o sistema poderá revelar alterações discretas no terreno.

Entre os exemplos citados estão rastros deixados por veículos, movimentações de equipamentos e áreas de solo recentemente modificadas. A tecnologia também permite comparar registros obtidos do mesmo local em diferentes momentos, facilitando a identificação dessas alterações.

Como funciona o radar que consegue observar a Terra à noite?

Diferentemente dos sistemas que dependem da luz visível, o radar de abertura sintética (SAR) utiliza sinais de radar para produzir imagens. Essa característica permite monitorar regiões mesmo durante a noite ou sob condições meteorológicas que dificultariam a observação por câmeras convencionais.

O Gen5 também apresenta melhorias na capacidade de registrar diferentes áreas durante uma mesma passagem orbital.

De acordo com a fabricante, o tempo disponível para capturar imagens por órbita dobrou em relação às gerações anteriores. A distância mínima entre áreas fotografadas em sequência também foi reduzida em mais de 30%.

Outra característica é a possibilidade de passar diariamente sobre um mesmo local, mantendo o ângulo de observação. Com imagens obtidas em condições semelhantes, os analistas conseguem comparar os registros e identificar mudanças que poderiam passar despercebidas.

Inteligência artificial poderá analisar imagens no espaço

O novo equipamento possui um processador de IA a bordo, preparado para executar tarefas de análise e processamento de dados diretamente no satélite. A proposta é reduzir a necessidade de enviar todas as informações à Terra antes de iniciar determinadas avaliações.

Segundo a Iceye, essas funcionalidades serão incorporadas gradualmente por meio de atualizações de software. A tecnologia poderá ajudar a selecionar áreas de interesse, identificar possíveis alterações e direcionar novas observações.

A empresa também prevê aplicações em atividades de defesa, segurança, monitoramento ambiental e resposta a emergências.

Iceye quer dobrar produção de satélites até 2027

Sediada nos arredores de Helsinque, na Finlândia, a companhia fornece serviços de observação da Terra e mantém contratos com governos europeus, incluindo Alemanha, Finlândia e Suécia.

A fabricante já lançou 84 satélites e pretende ampliar sua capacidade de produção nos próximos anos. Atualmente, são fabricados aproximadamente 50 equipamentos por ano. A meta é alcançar 100 unidades anuais até o fim de 2027, segundo informações divulgadas pela empresa.

A Iceye continuará produzindo modelos de quarta geração durante a transição para o Gen5. Em média, uma nova geração é apresentada a cada 18 meses. A expansão ocorre em um contexto de maior interesse por sistemas espaciais de monitoramento e segurança.

A Iceye também trabalha em parceria com a Nokia para desenvolver sistemas seguros de comunicação por satélite na Europa, voltados a aplicações de defesa e segurança. A expectativa é lançar até 50 satélites por ano a partir de 2028, em órbita baixa da Terra.

A expansão inclui ainda uma parceria com a japonesa IHI Corp., que anunciou, na última quinta-feira, 12, o início das atividades de montagem, integração e testes iniciais de satélites com radar de abertura sintética (SAR) em Tóquio, no Japão.