O lado oculto de passear com o seu cachorro, segundo a ciência

Levar o cachorro para passear parece inofensivo — mas entrou no radar da ciência.

Um estudo recente publicado na revista ScienceDirect indica que a presença de cães em áreas naturais pode impactar a biodiversidade mais do que se estimava, ao interferir diretamente no comportamento da fauna local.

O crescimento do número de animais de estimação ajuda a dimensionar o problema. Só na Europa, há 299 milhões de pets, segundo dados da Federação Europeia da Indústria de Alimentos para Animais de Estimação (FEDIAF) de 2025.



Cães desestruturam ecossistemas rurais

Os pesquisadores destacam que, durante passeios em campos, praias ou áreas de vegetação, os cães podem alterar o equilíbrio ecológico de diferentes formas. Mesmo quando não há ataque direto, o simples fato de estarem presentes já pode causar estresse em espécies silvestres, levando animais a abandonar ninhos ou reduzir a reprodução.

Quando estão soltos, os efeitos tendem a ser ainda mais intensos. Estudos identificaram dezenas de interações entre cães e fauna, com impacto direto sobre aves, pequenos mamíferos e outras espécies. Em alguns casos, os animais domésticos chegam a perseguir, ferir ou matar indivíduos silvestres.

Há registros de que eles colocam em risco pelo menos 188 espécies ameaçadas e, em alguns casos, tiveram participação direta no desaparecimento de algumas delas. O cenário se agrava pela ausência de regras, já que não há uma lei europeia específica que trate do impacto de cães e gatos sobre a vida selvagem, seja em relação à predação de espécies ou à circulação desses animais em áreas naturais.

A própria União Europeia admite que as regras atuais são dispersas e dependem muito de cada país. Na prática, isso significa que cada Estado-Membro define suas próprias normas, ou simplesmente não tem nenhuma regulamentação sobre o tema.

Um simples passeio não é inofensivo

Além disso, há consequências menos visíveis, mas igualmente preocupantes. O comportamento natural dos cães — como farejar, marcar território ou explorar áreas fora das trilhas — pode modificar habitats e afastar espécies sensíveis. Também existe o risco de transmissão de doenças entre animais domésticos e selvagens, o que amplia o impacto ecológico.

Os especialistas apontam que o problema não está em ter um cachorro ou passear com ele, mas na forma como isso é feito. Deixar o animal solto em ambientes naturais ou fora de áreas controladas aumenta significativamente os riscos para a biodiversidade.

O desafio, segundo os cientistas, é encontrar um equilíbrio entre o bem-estar dos pets e a preservação ambiental. Medidas simples, como manter o cão na guia, respeitar áreas protegidas e evitar locais sensíveis, podem reduzir drasticamente os impactos — sem abrir mão da convivência com os animais.