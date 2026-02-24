Cão sobrevive a queda de helicóptero que matou 15 no Peru

Um cão de pequeno porte foi o único sobrevivente da queda de um helicóptero militar que deixou 15 mortos no sul do Peru, informou a Força Aérea do Peru à agência AFP nesta terça-feira (24). O animal foi encontrado por equipes de resgate entre os destroços da aeronave, ao lado do corpo de seu tutor, o coronel Javier Nole, de 50 anos.

Segundo fontes militares, o cão, de pelagem caramelo, pertencia ao oficial e foi identificado como o único sobrevivente do acidente. A bordo do helicóptero estavam também a esposa e as duas filhas do coronel, que não resistiram.

A queda ocorreu no domingo e resultou na morte de todos os demais ocupantes: quatro militares e 11 civis. Entre as vítimas estavam familiares dos tripulantes, incluindo sete crianças com idades entre 3 e 17 anos, o que amplia o impacto humanitário da tragédia.

De acordo com a emissora local Latina, o animal foi encaminhado para avaliação veterinária após o resgate.

Como foi o acidente

A aeronave, um helicóptero Mi-17 de fabricação russa, perdeu contato com a terra nesse domingo, 23, enquanto sobrevoava a região de Ica, a cerca de 300 quilômetros ao sul da capital Lima. Os destroços foram localizados apenas nessa segunda-feira, 24, na localidade de Chala, na região de Arequipa.

O helicóptero havia sido mobilizado nos dias anteriores em operações de apoio às vítimas das enchentes que atingem o sul do país. A Força Aérea do Peru abriu uma investigação para apurar as causas do acidente.