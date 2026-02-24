Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Cão sobrevive a queda de helicóptero que matou 15 no Peru

Animal foi encontrado vivo entre os destroços de aeronave militar e resgatado

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16h53.

Um cão de pequeno porte foi o único sobrevivente da queda de um helicóptero militar que deixou 15 mortos no sul do Peru, informou a Força Aérea do Peru à agência AFP nesta terça-feira (24). O animal foi encontrado por equipes de resgate entre os destroços da aeronave, ao lado do corpo de seu tutor, o coronel Javier Nole, de 50 anos.

Segundo fontes militares, o cão, de pelagem caramelo, pertencia ao oficial e foi identificado como o único sobrevivente do acidente. A bordo do helicóptero estavam também a esposa e as duas filhas do coronel, que não resistiram.

A queda ocorreu no domingo e resultou na morte de todos os demais ocupantes: quatro militares e 11 civis. Entre as vítimas estavam familiares dos tripulantes, incluindo sete crianças com idades entre 3 e 17 anos, o que amplia o impacto humanitário da tragédia.

De acordo com a emissora local Latina, o animal foi encaminhado para avaliação veterinária após o resgate.

Como foi o acidente

A aeronave, um helicóptero Mi-17 de fabricação russa, perdeu contato com a terra nesse domingo, 23,  enquanto sobrevoava a região de Ica, a cerca de 300 quilômetros ao sul da capital Lima. Os destroços foram localizados apenas nessa segunda-feira, 24, na localidade de Chala, na região de Arequipa.

O helicóptero havia sido mobilizado nos dias anteriores em operações de apoio às vítimas das enchentes que atingem o sul do país. A Força Aérea do Peru abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. 

 

Acompanhe tudo sobre:PeruCachorros

Mais de Mundo

Apresentadora de TV oferece US$ 1 milhão por informações sobre sua mãe, desaparecida há quase um mês

Presidente do México diz que jogos da Copa não serão suspensos após onda de violência

Maioria dos americanos afirma que Trump está se tornando errático com a idade, mostra pesquisa

China impõe sanções a 20 empresas japonesas por risco militar

Mais na Exame

Mundo

Apresentadora de TV oferece US$ 1 milhão por informações sobre sua mãe, desaparecida há quase um mês

Pop

Quem é Jack Lowden, o Mr. Darcy do novo 'Orgulho e Preconceito'?

Future of Money

Michael Saylor compara queda do bitcoin à da Apple em 2013

ESG

Do lixo à matéria-prima: Bradesco Seguros transforma sinistros em mil toneladas recicladas