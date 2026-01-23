Ciência

Os cães de Chernobyl são azuis. E a ciência descobriu por que

Estudos genéticos mapeiam diferenças entre populações separadas desde 1986

Cães de Chernobyl: diferenças genéticas intrigam cientistas quase quatro décadas depois do desastre (Dimitar DILKOFF / AFP/Getty Images)

Cães de Chernobyl: diferenças genéticas intrigam cientistas quase quatro décadas depois do desastre (Dimitar DILKOFF / AFP/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07h53.

Pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte (NC State) trouxeram novas descobertas sobre os cães que habitam a Zona de Exclusão de Chernobyl. Embora esses animais apresentem diferenças genéticas em relação a populações vizinhas, o estudo publicado na revista científica PLOS One afirma que essas variações não são causadas diretamente pela radiação do acidente nuclear de 1986.

Os cães que permanecem no entorno da usina e da cidade abandonada de Pripyat descendem de animais deixados para trás durante a evacuação. Desde então, mais de 30 gerações se desenvolveram em um ambiente praticamente isolado, o que permite observar efeitos de longo prazo de um desastre ambiental raro.

O que a ciência descobriu sobre os cães de Chernobyl

Na etapa inicial da pesquisa, a equipe identificou 391 regiões genéticas distintas ao comparar os cães da Zona de Exclusão com animais que vivem a cerca de 16 quilômetros de distância, na área urbana de Chernobyl. Algumas dessas regiões estavam ligadas a vias de reparo de DNA, o que inicialmente levantou a hipótese de mutações ligadas à radiação.

Na fase seguinte, os cientistas analisaram o material genético em escalas cromossômicas e nucleotídicas para verificar se havia sinais de instabilidade ou acúmulo de mutações.

O estudo concluiu que as diferenças não correspondem a padrões de mutação radioinduzida e que não houve aumento detectável na taxa de mutações ao longo das gerações.

O que explica as diferenças genéticas?

Os autores consideram provável que a variação tenha surgido por seleção e isolamento, e não por mutação. Nas primeiras décadas após o acidente, características pré-existentes podem ter favorecido a sobrevivência de determinados cães, enquanto populações vizinhas seguiram trajetórias distintas.

O isolamento geográfico também parece ter contribuído para que o grupo da Zona de Exclusão mantivesse um perfil genético próprio ao longo do tempo, reforçando a separação entre as populações.

Com isso, a ausência de mutações induzidas por radiação não elimina a importância do monitoramento ambiental na região. Especialistas destacam que a descontaminação realizada ao longo de décadas liberou outras substâncias tóxicas, como metais pesados, chumbo em pó, pesticidas e compostos industriais.

Acompanhe tudo sobre:CachorrosChernobylGenética

Mais de Ciência

Café no copo plástico: o perigo invisível que vai parar no seu organismo

Terra sofre maior tempestade de radiação em 20 anos; entenda o impacto

Baleia adota 'relacionamento aberto' para sobreviver

Seis orcas são avistadas no mar de Santos; veja vídeo

Mais na Exame

Brasil

PF investiga R$ 1 bi do Rioprevidência aplicado no Banco Master

Pop

BBB 26: dinâmica vai mandar alguém ao Paredão nesta sexta; entenda

Esporte

Casemiro anuncia saída do Manchester United em 2026

Mundo

Xi liga para Lula e diz que China e Brasil devem fortalecer o Sul Global e a ONU