Ciência revela como o tom de voz afeta o equilíbrio dos cachorros

O tom de voz humano pode interferir no equilíbrio dos cachorros. Um estudo publicado na revista científica PLOS One na última quarta-feira, 28, indicou que as entonações, sobretudo irritadas, podem provocar instabilidade postural em animais domésticos.

A pesquisa analisou como estímulos sonoros influenciam o controle corporal dos cães. O trabalho foi conduzido na Áustria por pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Viena e avaliou reações biomecânicas diante de diferentes sons do ambiente.

Segundo o estudo, a audição sensível dos cachorros faz com que ruídos comuns acionem respostas físicas e emocionais. Nesse contexto, a forma como humanos se comunicam verbalmente pode impactar diretamente o equilíbrio corporal dos animais.

Como o tom de voz afeta os cães?

O experimento avaliou 23 cães saudáveis, posicionados em pé sobre uma plataforma de pressão usada para medir a estabilidade postural. Os animais foram expostos a três condições auditivas: voz humana feliz, voz humana irritada e ausência de som.

Os pesquisadores analisaram cinco parâmetros do centro de pressão, incluindo deslocamentos laterais e longitudinais, velocidade média e superfície de suporte, indicador usado para estimar a estabilidade corporal durante a postura estática.

Os resultados mostraram respostas variadas entre os cachorros. Ao ouvirem vozes felizes, 57% apresentaram aumento nos parâmetros de instabilidade, enquanto 43% mostraram redução, sugerindo respostas corporais distintas ao mesmo estímulo.

Vozes irritadas

As vozes irritadas foram associadas ao efeito mais desestabilizador. Cerca de 30% dos cães apresentaram aumento acentuado da instabilidade postural, especialmente na superfície de suporte. Nos demais, não houve alterações significativas em relação à condição sem som.

Segundo os autores, o aumento da superfície de suporte indica que o corpo realiza movimentos maiores para manter o equilíbrio, o que caracteriza instabilidade postural.

De acordo com o estudo, os dados sugerem que emoções transmitidas pela voz humana podem desencadear respostas físicas nos cachorros, afetando o controle motor.

Os pesquisadores destacam que os efeitos observados parecem estar mais relacionados ao nível de excitação emocional do que à valência positiva ou negativa da emoção.