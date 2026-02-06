Gatos ou cachorros? O que a preferência revela sobre sua personalidade

A preferência por gatos ou cachorros pode estar associada a traços de personalidade ligados a estilo de apego, rotina, flexibilidade e tendências de introversão ou extroversão. Especialistas afirmam que a escolha do animal de estimação não define o comportamento de forma absoluta, mas pode oferecer pistas sobre como cada pessoa se relaciona, organiza o dia a dia e busca companhia.

Segundo a psicóloga clínica Patricia Dixon, fatores psicológicos, sociais e culturais podem influenciar se alguém se identifica mais com cães ou com gatos. Já o psiquiatra Michael Kane aponta que o tipo de vínculo criado com o pet pode refletir padrões de conexão emocional e comportamento em relacionamentos.

A análise também vai além de estereótipos populares. De acordo com a reportagem publicada no Verywell Mind, pesquisas sugerem que existem tendências que ajudam a explicar por que algumas pessoas se sentem mais confortáveis com a energia e a rotina de um cachorro, enquanto outras preferem a autonomia e o comportamento mais independente de um gato.

Preferência por gatos e cachorros pode indicar estilo de apego

A forma como uma pessoa se conecta com o animal pode estar relacionada ao estilo de apego, conceito usado para descrever padrões emocionais em relações próximas.

De acordo com Kane, pessoas que gostam de cães podem se identificar com vínculos mais recíprocos, já que os cachorros costumam buscar proximidade e responder de forma constante ao contato humano. Isso pode se aproximar de um tipo de relação associado a segurança, conforto emocional e sensação de estabilidade.

No caso dos gatos, a preferência pode estar ligada à valorização de conexões menos exigentes e mais autônomas. Nesse perfil, o vínculo pode ser profundo, mas tende a se desenvolver com mais tempo e sem necessidade de atenção contínua.

Donos de cães costumam ter mais rotina e organização no dia a dia

A reportagem também associa a preferência por cães a um estilo de vida com maior estrutura e disciplina. Passeios regulares, horários de alimentação e treinos fazem parte da rotina de quem tem cachorro, o que naturalmente reforça hábitos mais organizados.

Estudos citados no texto indicam que donos de cães tendem a apresentar pontuações mais altas em conscienciosidade, traço ligado a organização, planejamento e autodisciplina. Esse padrão pode aparecer com mais força em pessoas que gostam de previsibilidade e se sentem bem com compromissos fixos.

Pessoas que preferem gatos aparecem ligadas a flexibilidade e independência

Em contraste, a preferência por gatos é descrita como mais comum em perfis que se sentem confortáveis com flexibilidade, autonomia e rotina menos rígida. Como gatos são mais independentes e exigem menos atividades estruturadas, a convivência pode combinar melhor com pessoas que preferem liberdade no dia a dia.

A reportagem também aponta que amantes de gatos costumam valorizar a independência e podem se identificar com conexões mais discretas, mas significativas. Nesse caso, o vínculo tende a ser construído lentamente, com mais espaço e menos demanda de atenção constante.

Extroversão e introversão ajudam a explicar o perfil de 'pessoa de gato' e 'pessoa de cachorro'

Outro ponto citado é a relação entre preferência por pets e traços ligados à extroversão e introversão. Segundo Kane, pessoas que se definem como “de cachorro” costumam pontuar mais alto em extroversão, além de amabilidade e conscienciosidade, traços associados a sociabilidade, cooperação e senso de responsabilidade.

Já as “pessoas de gato” aparecem ligadas a pontuações mais altas em introversão e abertura a novas experiências, o que pode indicar maior conforto com momentos de silêncio, introspecção e atividades individuais.

Mesmo com essas tendências, especialistas ressaltam que não existe uma regra fixa. A personalidade é influenciada por vários fatores e a preferência por gatos ou cachorros pode refletir apenas parte da forma como cada pessoa se relaciona com o mundo.