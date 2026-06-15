'Wi-Fi' da mata'? Aves transmitem alertas sobre predadores na Amazônia

Pequenas aves que vivem no topo das árvores podem desempenhar um papel fundamental na comunicação entre os animais da Amazônia. Um estudo realizado na floresta peruana identificou que os chamados de alerta emitidos por esses pássaros são os mais eficientes para transmitir informações sobre a presença de predadores a outras espécies.

A pesquisa foi publicada na revista científica Current Biology e conduzida por cientistas liderados por Ari Martínez, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, nos Estados Unidos, e Ettore Camerlenghi, da Universidade Deakin, na Austrália.

Como funciona a 'internet da mata'

Há anos os pesquisadores sabem que muitos animais prestam atenção não apenas aos sons emitidos por membros de sua própria espécie, mas também aos alertas produzidos por outros habitantes da floresta.

O novo estudo buscou entender quais desses sinais têm maior influência sobre a comunidade de animais da Amazônia.

Para isso, os cientistas utilizaram a técnica conhecida como playback. Primeiro, aves de rapina treinadas foram soltas na floresta para estimular reações naturais dos animais. Em seguida, os pesquisadores gravaram os chamados de alerta produzidos por aves e macacos diante da ameaça.

Posteriormente, esses sons foram reproduzidos em diferentes combinações para observar como os demais animais reagiam.

Como a IA está ajudando cientistas a decifrar a linguagem dos animais

Pequenas aves do dossel se destacaram

Os pesquisadores classificaram as espécies em diferentes grupos, levando em conta o tamanho dos animais e a região da floresta onde vivem.

Alguns habitavam o dossel, camada mais alta formada pelas copas das árvores, enquanto outros ocupavam o sub-bosque, área mais próxima do solo e protegida pela sombra da vegetação.

Os testes mostraram que a maioria das combinações de sons provocava respostas semelhantes. No entanto, quando os cientistas analisaram separadamente cada categoria, surgiu um padrão claro.

Os chamados emitidos por pequenas aves do dossel foram os que mais influenciaram o comportamento dos demais animais.

Alertas se espalham pela floresta

Quando esses sons eram reproduzidos, muitas espécies interrompiam suas atividades e permaneciam em silêncio, comportamento associado à tentativa de evitar a atenção de predadores. Ao mesmo tempo, algumas aves repetiam os avisos recebidos, ampliando a propagação da informação pela floresta.

Entre as espécies mais importantes nesse processo estão aves do gênero Monasa, conhecidas popularmente no Brasil como chora-chuva-preto (Monasa nigrifons) e chora-chuva-de-cara-branca (Monasa morphoeus).

Segundo os pesquisadores, esses pássaros funcionam como pontos centrais de uma espécie de rede natural de comunicação, ajudando a disseminar rapidamente informações sobre ameaças.

Agora, a equipe pretende investigar com mais detalhes a velocidade com que esses alertas se espalham pela mata e quais outros tipos de informações podem ser compartilhados por meio dessa rede de comunicação natural.