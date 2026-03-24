Essa IA quer traduzir o que os animais dizem — e pode mudar a forma como vemos o mundo

A ideia de compreender o que os animais dizem pode estar mais próxima da realidade do que da ficção.

Com o avanço da inteligência artificial, pesquisadores já trabalham para decifrar padrões de comunicação entre espécies, abrindo caminho para uma nova fronteira científica que promete transformar a relação entre humanos e natureza.

A inteligência artificial além dos humanos

Durante o SXSW, um dos maiores eventos de inovação do mundo, o cofundador do Earth Species Project, Aza Raskin, apresentou os avanços no uso de IA para interpretar a linguagem dos animais. Segundo ele, a limitação histórica da ciência sempre esteve na capacidade humana de perceber e interpretar sinais.

“Nossa capacidade de entender é limitada pelas nossas habilidades e a IA muda isso, abre uma nova porta”, afirmou.

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A proposta da organização é utilizar grandes volumes de dados sonoros, combinados com algoritmos avançados, para identificar padrões de comunicação entre espécies.

Dados, sensores e novos padrões de linguagem

O avanço tecnológico permite captar sons que antes passavam despercebidos. Sensores, bancos de dados e modelos de machine learning estão sendo utilizados para analisar como animais se comunicam em diferentes contextos.

Um exemplo vem da Universidade de British Columbia, que há mais de duas décadas coleta sons de orcas. Agora, com o apoio da inteligência artificial, esses dados começam a revelar padrões que antes não eram identificáveis.

A promessa é clara. Com escala e processamento, a IA pode acelerar descobertas que levariam décadas.

Novas linguagens, novas visões de mundo

A possibilidade de traduzir a comunicação animal vai além da curiosidade científica. Pode alterar profundamente a forma como humanos compreendem o planeta.

Raskin destaca que, mesmo com idiomas diferentes, humanos compartilham visões de mundo semelhantes. Já os animais podem oferecer perspectivas completamente distintas.

“Uma baleia terá uma compreensão de mundo muito diferente à de um corvo”, afirma.

Essa diversidade de percepção pode ampliar o entendimento sobre ecossistemas, comportamento animal e até mudanças ambientais.

Comunicação animal já revela sinais complexos

Estudos recentes mostram que a comunicação na natureza é mais sofisticada do que se imaginava. Algumas espécies utilizam sons específicos para identificar indivíduos, algo semelhante a nomes próprios.

Papagaios, por exemplo, atribuem sons únicos aos filhotes, enquanto elefantes fazem o mesmo entre membros do grupo. Golfinhos utilizam esses sons para se referirem a outros indivíduos, indicando níveis de interação social complexos.

Até mesmo plantas demonstram respostas a estímulos sonoros. Pesquisas indicam que flores podem aumentar a produção de néctar ao detectar a presença de abelhas.

O risco de interferir na linguagem da natureza

Apesar do avanço, especialistas alertam para os riscos. A criação de um sistema capaz de “falar” com animais exige cautela.

Raskin cita um experimento em que pesquisadores reproduziram o som de uma mãe elefante já falecida. Filhotes responderam ao chamado e demonstraram sinais de frustração ao não encontrá-la.

“Imagine emitir uma mensagem errada em um ecossistema delicado. Isso pode causar uma imensa disrupção”, afirma.

A preocupação é que o uso inadequado da tecnologia possa interferir em comportamentos naturais e até desestabilizar ecossistemas.

O caminho para um “ChatGPT dos animais”

O Earth Species Project trabalha para consolidar uma base de dados robusta que permita, no futuro, a criação de um sistema capaz de traduzir e até gerar comunicação com diferentes espécies.

A ambição é desenvolver algo semelhante a um “ChatGPT dos animais”, capaz de interpretar sons da natureza e produzir respostas compreensíveis para humanos.

No entanto, o avanço tecnológico traz junto a necessidade de regulamentação. A expectativa é que o uso dessa tecnologia seja acompanhado por diretrizes éticas e acordos internacionais.