Nova espécie de joaninha de 1 milímetro é descoberta no Japão

Pesquisadores descobriram uma nova espécie de joaninha vivendo em um pinheiro dentro do campus da Universidade de Kyushu, no Japão. O achado chama atenção por mostrar que espécies ainda desconhecidas pela ciência podem permanecer escondidas até mesmo em ambientes urbanos e próximos de laboratórios de pesquisa.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da própria universidade e publicado na revista científica Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Além da nova espécie, a revisão também identificou outra joaninha inédita e corrigiu erros de classificação que persistiam havia décadas.

Nova espécie de joaninha foi encontrada dentro do campus

A nova espécie foi encontrada em um pinheiro-negro-japonês localizado no Laboratório Satélite de Hakozaki, pertencente à Universidade de Kyushu.

Batizada de Parastethorus pinicola, a joaninha mede pouco mais de 1 milímetro de comprimento e pertence ao grupo Stethorini, formado por pequenas joaninhas que se alimentam principalmente de ácaros.

Segundo os pesquisadores, o nome da espécie faz referência ao habitat onde ela foi encontrada. Em latim, pinicola significa "habitante de pinheiros".

Por que a joaninha permaneceu desconhecida por tanto tempo?

De acordo com os autores, essas pequenas joaninhas são extremamente difíceis de identificar. Além do tamanho reduzido — semelhante ao de um grão de areia —, muitas espécies apresentam aparência praticamente idêntica. Em diversos casos, o estudo aponta que é necessário dissecar os insetos e examinar seus órgãos reprodutivos ao microscópio para diferenciá-los com precisão.

Essa dificuldade levou a diversas identificações equivocadas ao longo das últimas décadas. A descoberta ocorreu durante um projeto de três anos que revisou a classificação das joaninhas do grupo Stethorini, na primeira análise abrangente realizada no Japão em mais de 50 anos.

Ao todo, os pesquisadores examinaram cerca de 1.700 espécimes. Durante a revisão, a equipe concluiu que uma espécie tradicionalmente registrada no Japão como Stethorus japonicus é, na realidade, a mesma espécie conhecida como Stethorus siphonulus, distribuída desde a China até o Sudeste Asiático.

Segundo os autores, essa atualização padroniza a classificação das espécies e facilita a comparação de pesquisas realizadas em diferentes países.

Outra espécie nova também foi identificada

Além da Parastethorus pinicola, os cientistas descobriram uma segunda espécie inédita na ilha japonesa de Hokkaido.

Ela recebeu o nome de Stethorus takakoae, em homenagem à avó do primeiro autor do estudo, Ryōta Seki, como forma de reconhecer o incentivo que ela deu ao pesquisador desde a infância.

Os autores afirmam que a padronização da identificação dessas espécies também facilitará futuras pesquisas sobre sua distribuição na Ásia.