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Japão eleva imposto de moradia para estrangeiros em meio a recorde migratório

Segundo a Agência de Serviços de Imigração do Japão, as novas tarifas entram em vigor em 1º de outubro de 2026

axas de residência para estrangeiros no Japão sobem a partir de outubro (Kazuhiro Nogi/AFP via/Getty Images)

axas de residência para estrangeiros no Japão sobem a partir de outubro (Kazuhiro Nogi/AFP via/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 4 de julho de 2026 às 10h00.

O governo do Japão planeja reajustar severamente as taxas para vistos de residência de estrangeiros, endurecendo o controle em meio a um fluxo recorde de imigrantes. Segundo a Agência de Serviços de Imigração do Japão, as novas tarifas entram em vigor em 1º de outubro de 2026.

A taxa fixa atual de 6.000 ienes será extinta. Os custos para alteração de status e renovação de vistos passarão a variar de 10.000 ienes (US$ 62,1) a 75.000 ienes, dependendo do tempo de permanência.

O maior impacto será para os candidatos à residência permanente, cuja taxa sofrerá um aumento de 20 vezes, saltando para 200.000 ienes. Já os vistos de entrada única para turistas subiram de 3.000 para 15.000 ienes em julho.

A medida acompanha uma forte mudança demográfica. A população estrangeira no Japão atingiu o recorde de 4,1 milhões em 2025, alta de 9,5% em um ano.

O governo alocou 48,9 bilhões de ienes no orçamento fiscal de 2026 para a gestão de estrangeiros, um salto de 39% ante o ano anterior.

O Ministro da Justiça, Hiroshi Hiraguchi, afirmou nesta sexta-feira (3) que os custos operacionais de controle migratório devem continuar crescendo e que o reajuste reflete os gastos reais de processamento e acolhimento dessa população.

*com agências internacionais

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