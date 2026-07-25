Com esta empresa de construção vai faturar R$1,2 bilhão sem usar cimento e tijolo

A Espaço Smart caminha a passos firmes rumo à marca histórica de R$ 1,2 bilhão em faturamento em 2026 sem vender um único tijolo. Em 2025, a empresa, referência em steel frame, também chamado de construção a seco, entrou no ranking Exame Negócios em Expansão depois de registrar uma receita operacional líquida de R$ 376,8 milhões nos 12 meses anteriores. No ano passado, fechou com faturamento de R$ 728 milhões.

O resultado não chega a surpreender. Ele está relacionado à expansão e à maturidade do negócio, combinadas com fatores mercadológicos. Segundo o fundador Fernando Scheffer, diretor de marketing da Espaço Smart, o nicho da construção a seco vem se consolidando e ganhando espaço, e consumidores finais, arquitetos e construtores têm muito mais acesso à informação técnica sobre métodos construtivos.

"Isso os torna mais exigentes e mais conscientes das vantagens do light steel frame, como velocidade de obra, previsibilidade de custo e sustentabilidade", diz.

E, para atingir a meta, a empresa está no caminho certo, já que, nos primeiros seis meses deste ano, registrou receita de R$ 560 milhões. Para continuar assim, foca em frentes específicas, como a continuidade da expansão comercial, ampliando a presença, democratizando a informação e facilitando o acesso aos produtos, além de aumentar a penetração em regiões onde o light steel frame ainda tem baixa adesão, mas alta demanda potencial.

Depois, aparece o investimento em desenvolvimento de mercado, que nada mais é do que levar informação técnica, treinamentos e qualificação a arquitetos, construtores e consumidores finais.

A Espaço Smart foi fundada em 2014, em Ponta Grossa (PR), e utiliza o método de construção comum há décadas em países como Estados Unidos e Canadá. Diferentemente da alvenaria tradicional, o sistema substitui tijolos e cimento por placas de aço galvanizado que, encaixadas, formam paredes e estruturas. Tudo é montado como se fosse um Lego gigante resistente. "Queremos nos posicionar como uma grande alternativa para quem busca construir ou reformar de forma mais inteligente e inovadora", reforça.

Embora não acredite que o steel frame irá substituir a alvenaria no curto e médio prazo, os números mostram por que essa é uma oportunidade única: o segmento representa apenas 1% do mercado da construção no Brasil. Para Scheffer, isso indica que há um enorme espaço para crescimento.

"O mercado tradicional de alvenaria está praticamente estagnado. Por isso, o steel frame tem um espaço de crescimento gigantesco, podendo crescer 100% ou mais nos próximos anos, simplesmente capturando uma fração maior de um mercado já existente e maduro", comenta.

Nos últimos dois anos, a empresa investiu cerca de R$ 30 milhões para ampliar seu parque fabril, o que fez com que se tornasse a maior indústria de steel framing da América Latina. A operação foi realizada para atender à demanda inédita e garantir maior eficiência logística.

Localizada na SmartLand, em Ponta Grossa (PR), a expansão elevou em 30% a capacidade produtiva e de engenharia da marca, fortalecendo a cadeia de suprimentos e assegurando entregas rápidas e padronizadas em escala nacional.

Expansão da Espaço Smart acelera contratações no mercado de steel frame

O crescimento da Espaço Smart também levou à contratação de 280 novos funcionários em 23 estados apenas no primeiro semestre deste ano. O maior reforço ocorreu nas áreas diretamente ligadas à expansão das lojas físicas, especialmente nas equipes comerciais e de atendimento. Também foram ampliados os times de indústria, logística, engenharia, projetos, tecnologia, marketing e áreas corporativas.

Segundo Scheffer, em muitas cidades onde a Espaço Smart está abrindo operações, a empresa é a primeira a trabalhar com steel frame na região. Com isso, ainda não existe uma base de profissionais com experiência prévia nesse tipo de produto.

"Por esse motivo, precisamos formar talentos do zero, muitas vezes recrutando profissionais de áreas correlatas, como construção civil tradicional ou varejo de materiais", conta ele. "É um desafio, mas também é parte da nossa estratégia de desenvolvimento de mercado: ao formar esses profissionais, também formamos os futuros multiplicadores do conhecimento técnico que sustenta o crescimento do setor", complementa.

Empresa já capacitou mais de 14 mil profissionais em steel frame

Para aproveitar essas oportunidades e superar algumas barreiras, sejam elas culturais, de mão de obra ou de acessibilidade, a Espaço Smart tem trabalhado na educação do mercado por meio de conteúdo técnico, formando mão de obra qualificada, desenvolvendo ativamente a demanda e levando o produto até a ponta por meio da rede de lojas físicas.

Por meio da capacitação, a Espaço Smart já formou mais de 14 mil profissionais para ajudar a reduzir o déficit de mão de obra qualificada na construção civil. Há dez anos, criou o treinamento Construindo em Light Steel Frame, desenvolvido em parceria com o Senai. "O programa combina a experiência educacional com o conhecimento técnico da Espaço Smart em steel frame e sistemas de construção a seco", diz.

O curso reúne aulas teóricas e práticas sobre leitura de projetos, identificação e especificação de componentes, montagem de estruturas, instalação dos fechamentos e boas práticas de execução. Atualmente, a empresa mantém centros de treinamento em São Paulo, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Ponta Grossa, Brasília, Salvador, Goiânia, Recife, Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Vitória.

"Quanto mais profissionais capacitados estiverem disponíveis, maior será a capacidade do setor de executar obras com qualidade e ampliar a adoção da construção industrializada no Brasil", afirma o fundador. Quanto à Espaço Smart, a iniciativa ampliou a rede de executores qualificados, facilitou a indicação de profissionais aos clientes e contribui para melhorar a produtividade, a padronização, as boas práticas normativas e a qualidade das instalações, reduzindo erros e retrabalhos.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

A lista completa das empresas selecionadas para a edição 2026 será divulgada a partir de julho e o evento de premiação das campeãs será em 26 de agosto, em São Paulo.