Exportações recordes de carne suína aceleram para atender Sudeste Asiático

O crescimento das exportações brasileiras de carne suína em 2026 vai muito além do aumento dos embarques e da expansão do consumo asiático. Por trás dos números recordes divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), existe uma transformação estrutural importante dentro da cadeia frigorífica brasileira, principalmente no ambiente regulatório, sanitário e institucional que envolve a abertura e a operação de novos frigoríficos de suínos no Brasil.

Em abril de 2026, o Brasil exportou 140 mil toneladas de carne suína, registrando um dos maiores volumes da história do setor. O resultado reforça a consolidação do país como um dos principais fornecedores globais de proteína animal, especialmente para a Ásia, tendo como os principais paises Japão, Vietnã e Filipinas. Entretanto, o avanço das exportações também trouxe um aumento significativo no nível de exigência imposto aos frigoríficos brasileiros, principalmente após o fortalecimento das regras sanitárias internacionais observadas nos últimos anos.

Hoje, abrir um frigorífico suíno no Brasil deixou de ser apenas um projeto industrial. O setor passou a operar em um ambiente altamente regulado, que exige investimentos elevados em conformidade sanitária, rastreabilidade, biosseguridade, gestão ambiental e controles laboratoriais. Na prática, a construção de uma nova planta frigorífica envolve uma combinação complexa entre exigências estruturais brasileiras e protocolos internacionais exigidos pelos países importadores.

O principal marco regulatório da indústria continua sendo o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), regulamentado pelo Decreto nº 9.013/2017, administrado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). O regulamento estabelece critérios rigorosos relacionados à estrutura física das plantas, fluxo operacional, controle de contaminação cruzada, tratamento de resíduos, bem-estar animal, programas de autocontrole, rastreabilidade e monitoramento sanitário contínuo.

Além disso, qualquer frigorífico que pretenda comercializar nacionalmente ou exportar precisa obrigatoriamente obter o registro junto ao Serviço de Inspeção Federal (SIF), um dos principais ativos estratégicos da indústria brasileira de proteína animal. Sem o SIF, a planta não consegue acessar grandes redes varejistas nacionais nem participar do mercado internacional. O processo de obtenção do SIF envolve auditorias técnicas detalhadas, validação documental e fiscalização permanente por parte do governo federal.

Nos últimos anos, o ambiente regulatório se tornou ainda mais rigoroso devido ao fortalecimento das exigências sanitárias internacionais, especialmente por parte da China. A Administração Geral das Alfândegas da China (GACC) ampliou significativamente os requisitos aplicáveis aos frigoríficos exportadores, exigindo maior rastreabilidade, controles microbiológicos mais robustos, programas laboratoriais específicos e respostas rápidas diante de qualquer evento sanitário.

Na prática, a habilitação para exportar à China passou a representar um diferencial estratégico dentro da indústria frigorífica brasileira. Atualmente, existe uma diferença importante entre frigoríficos que possuem apenas registro no SIF e aqueles efetivamente habilitados para exportação ao mercado asiático, principalmente chinês. A habilitação depende não apenas do cumprimento das regras brasileiras, mas também de protocolos bilaterais negociados entre os governos do Brasil e da China, além de auditorias internacionais e exigências adicionais determinadas pelas autoridades chinesas.

Esse movimento transformou o mercado chinês em um verdadeiro indutor regulatório global. A China deixou de atuar apenas como compradora de volume e passou a influenciar diretamente os padrões sanitários e operacionais da indústria frigorífica internacional. Como consequência, muitos grupos brasileiros passaram a ampliar investimentos em automação, laboratórios, biosseguridade, rastreabilidade digital e gestão operacional para atender ao novo nível de exigência imposto pelos mercados asiáticos.

Ao mesmo tempo, o governo brasileiro vem trabalhando para ampliar a base exportadora nacional. O Ministério da Agricultura e Pecuária intensificou as negociações sanitárias internacionais e busca ampliar o número de frigoríficos habilitados para exportação, principalmente para países asiáticos. Paralelamente, o Brasil também vem fortalecendo o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), com o objetivo de harmonizar os serviços estaduais e municipais ao padrão federal de inspeção sanitária.

Apesar do ambiente extremamente promissor para novos investimentos, o setor frigorífico brasileiro também enfrenta desafios crescentes. A expansão das exportações elevou a preocupação internacional com temas relacionados à biosseguridade, controle sanitário, bem-estar animal, sustentabilidade ambiental, emissões de carbono e rastreabilidade da produção. Nos últimos anos, frigoríficos brasileiros já enfrentaram suspensões temporárias em determinados mercados internacionais diante de questionamentos sanitários, demonstrando que a governança operacional passou a ser tão importante quanto a capacidade industrial.

Nesse novo cenário, a competitividade da indústria brasileira de carne suína não depende apenas do tamanho da produção ou do custo da matéria-prima. Ela está diretamente relacionada à capacidade das empresas de operar dentro de padrões internacionais de conformidade regulatória e segurança sanitária.

Mesmo diante desse ambiente regulatório mais complexo, o Brasil continua sendo um dos países mais estratégicos do mundo para investimentos na cadeia global de proteína animal. O país reúne disponibilidade de grãos para ração, competitividade agrícola, disponibilidade hídrica, escala produtiva, experiência exportadora e capacidade de expansão industrial em larga escala. Para investidores internacionais, especialmente asiáticos, o Brasil permanece como uma peça central da segurança alimentar global e como uma das principais plataformas de crescimento da indústria mundial de proteínas.