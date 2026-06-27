Tubarão-branco 'fantasma' reaparece e revive mistério de 160 anos

Um raro encontro com um tubarão-branco juvenil reacendeu um mistério que intriga cientistas há mais de um século. A captura acidental do animal na costa mediterrânea da Espanha levou pesquisadores a revisar 160 anos de registros históricos e reforçou a hipótese de que essa população, considerada uma "fantasma", ainda sobrevive na região e pode até continuar se reproduzindo.

O estudo foi conduzido por pesquisadores do Instituto Espanhol de Oceanografia (IEO-CSIC) e de outras instituições de pesquisa da Espanha, e publicado na revista científica Acta Ichthyologica et Piscatoria.

Como um único tubarão reacendeu um antigo mistério

Em 20 de abril de 2023, pescadores capturaram acidentalmente um tubarão-branco (Carcharodon carcharias) juvenil na costa leste da Espanha. O animal media cerca de 2,1 metros de comprimento e pesava entre 80 e 90 quilos.

Embora o tubarão-branco seja uma das espécies marinhas mais conhecidas do mundo, registros no Mediterrâneo espanhol são extremamente raros. A descoberta levou os cientistas a reunir todos os relatos documentados entre 1862 e 2023 para avaliar se a espécie realmente desapareceu da região ou apenas permanece pouco observada.

A análise concluiu que os avistamentos, apesar de esporádicos, ocorreram ao longo de mais de 160 anos, indicando que a espécie continua presente nas águas mediterrâneas.

Por que o tubarão é chamado de 'fantasma'

Os pesquisadores descrevem essa população como uma "fantasma" porque os encontros com esses animais são extremamente incomuns. Segundo os autores, os tubarões parecem continuar utilizando o Mediterrâneo, mas sua baixa frequência de avistamentos dificulta estimar o tamanho da população, acompanhar seus deslocamentos e compreender como utilizam o habitat.

Atualmente, o tubarão-branco é classificado como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), e acredita-se que suas populações estejam em declínio em diversas partes do mundo.

Tubarão-branco encontrado no Mar Mediterrâneo - Foto: Báez et al., 2026 (Báez et al., 2026)

O que um tubarão juvenil pode revelar

Para os pesquisadores, a idade do animal encontrado é uma das informações mais importantes do estudo. Segundo o pesquisador José Carlos Báez, autor principal do trabalho, a presença de um exemplar juvenil levanta a possibilidade de que a reprodução da espécie ainda esteja ocorrendo no Mediterrâneo.

Espécie é fundamental para o equilíbrio dos oceanos

Os autores destacam que o tubarão-branco ocupa o topo da cadeia alimentar e exerce um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

Além de controlar populações de outras espécies, esses predadores percorrem grandes distâncias em mar aberto, contribuindo para a redistribuição de energia e nutrientes entre diferentes regiões do oceano. Também atuam como necrófagos ao consumir animais mortos, ajudando na reciclagem de matéria orgânica.