Os animais mais 'feios' do mundo — e as habilidades que os tornam únicos

Peixe-morcego-de-lábios-vermelhos: espécie chama atenção pela aparência incomum (Imagem gerada por IA/EXAME)
Redatora
Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h03.
Enquanto filhotes de cães e gatos costumam conquistar as pessoas à primeira vista, diversos animais considerados "feios" chamam atenção por narizes desproporcionais, pele enrugada, olhos pequenos ou corpos com formatos incomuns. Para a ciência, porém, essas características são resultado de milhões de anos de evolução e representam adaptações que ajudam essas espécies a sobreviver em seus habitats naturais.
De acordo com pesquisadores citados pela BBC Science Focus, os seres humanos tendem a sentir mais empatia por animais com características semelhantes às de bebês, como olhos grandes, rosto arredondado e nariz pequeno. Esse fenômeno, conhecido como "esquema infantil" (baby schema), ajuda a explicar por que algumas espécies despertam instantaneamente nossa simpatia, enquanto outras acabam recebendo menos atenção.
No entanto, a aparência pouco convencional não torna esses animais menos importantes. Pelo contrário: muitos possuem adaptações extraordinárias, exercem funções essenciais nos ecossistemas e ajudam cientistas a compreender melhor a evolução, o comportamento animal e a biodiversidade.
Em muitos casos, justamente as características consideradas "estranhas" pelos seres humanos são responsáveis pelo sucesso dessas espécies na natureza. Algumas facilitam a alimentação, outras ajudam na reprodução, na defesa contra predadores ou na sobrevivência em ambientes extremos.
Maior primata noturno do mundo, utiliza um dedo extremamente longo para localizar larvas escondidas dentro de troncos por meio de vibrações. Vive em Madagascar e está ameaçado pela perda de habitat e por superstições locais.
O enorme nariz dos machos funciona como um sinal de saúde e aumenta suas chances de reprodução. Também é um excelente nadador graças às membranas entre os dedos.
Apesar da aparência enrugada, apresenta resistência incomum ao câncer, suporta baixos níveis de oxigênio e vive muito mais do que outros roedores de tamanho semelhante.
Sua aparência gelatinosa só ocorre quando é retirado das grandes profundezas do oceano. Em seu ambiente natural, seu corpo é adaptado para suportar a enorme pressão submarina.
Conhecido como um "fóssil vivo", possui um focinho alongado e mandíbulas projetáveis capazes de capturar presas rapidamente nas profundezas do oceano.
Também chamado de sapo-nariz-de-porco, passa quase toda a vida enterrado. Seu corpo robusto e suas pernas fortes são adaptações para escavar o solo.
As verrugas do rosto e as grandes presas ajudam na defesa contra predadores. Apesar da aparência intimidadora, alimenta-se principalmente de vegetais, raízes e pequenos animais.
Seu rosto vermelho intenso indica boa saúde e influencia a escolha de parceiros. Vive nas florestas da Amazônia e é considerado vulnerável à extinção.
Os machos possuem cabeças enormes que funcionam como câmaras de ressonância para amplificar os sons usados durante o acasalamento.
Maior tartaruga de água doce da América do Norte, utiliza uma pequena estrutura semelhante a uma minhoca na língua para atrair peixes antes de capturá-los.
Conhecida como "ave coveira", exerce importante papel ecológico ao consumir carcaças e contribuir para a limpeza do ambiente.
Suas longas presas auxiliam na defesa, nas disputas entre machos e na locomoção sobre o gelo. Os sensíveis bigodes ajudam a localizar alimentos no fundo do mar.
Maior anfíbio do planeta, pode atingir quase dois metros de comprimento e utiliza receptores sensoriais para localizar presas em rios de baixa visibilidade.
Seu enorme nariz aquece o ar durante o inverno e filtra poeira durante o verão, permitindo que sobreviva em ambientes extremos das estepes asiáticas.
A cabeça em formato de martelo amplia seu campo de visão e abriga sensores elétricos capazes de detectar presas escondidas no fundo do mar.
Maior ave terrestre da América do Norte, possui quase três metros de envergadura e exerce importante função ecológica ao consumir animais mortos.
Conhecido pela barriga volumosa e pelas pernas curtas, já foi amplamente criado tanto como animal doméstico quanto para produção de carne.
Encontrado nas Ilhas Galápagos, praticamente não nada. Em vez disso, desloca-se pelo fundo do mar utilizando as nadadeiras, enquanto seus chamativos lábios vermelhos ajudam no reconhecimento entre indivíduos da espécie.
Durante boa parte da fase larval, imita fezes de pássaros para escapar de predadores. Também possui um órgão que libera odores desagradáveis como mecanismo de defesa.
Seu focinho reúne cerca de 25 mil receptores sensoriais, tornando-a um dos mamíferos com o tato mais sensível conhecido pela ciência.