Os animais mais 'feios' do mundo — e as habilidades que os tornam únicos

Enquanto filhotes de cães e gatos costumam conquistar as pessoas à primeira vista, diversos animais considerados "feios" chamam atenção por narizes desproporcionais, pele enrugada, olhos pequenos ou corpos com formatos incomuns. Para a ciência, porém, essas características são resultado de milhões de anos de evolução e representam adaptações que ajudam essas espécies a sobreviver em seus habitats naturais.

De acordo com pesquisadores citados pela BBC Science Focus, os seres humanos tendem a sentir mais empatia por animais com características semelhantes às de bebês, como olhos grandes, rosto arredondado e nariz pequeno. Esse fenômeno, conhecido como "esquema infantil" (baby schema), ajuda a explicar por que algumas espécies despertam instantaneamente nossa simpatia, enquanto outras acabam recebendo menos atenção.

No entanto, a aparência pouco convencional não torna esses animais menos importantes. Pelo contrário: muitos possuem adaptações extraordinárias, exercem funções essenciais nos ecossistemas e ajudam cientistas a compreender melhor a evolução, o comportamento animal e a biodiversidade.

Os animais considerados 'feios', mas que surpreendem pela evolução

Em muitos casos, justamente as características consideradas "estranhas" pelos seres humanos são responsáveis pelo sucesso dessas espécies na natureza. Algumas facilitam a alimentação, outras ajudam na reprodução, na defesa contra predadores ou na sobrevivência em ambientes extremos.

Ai-ai

Maior primata noturno do mundo, utiliza um dedo extremamente longo para localizar larvas escondidas dentro de troncos por meio de vibrações. Vive em Madagascar e está ameaçado pela perda de habitat e por superstições locais.

Macaco-narigudo

O enorme nariz dos machos funciona como um sinal de saúde e aumenta suas chances de reprodução. Também é um excelente nadador graças às membranas entre os dedos.

Rato-toupeira-pelado

Apesar da aparência enrugada, apresenta resistência incomum ao câncer, suporta baixos níveis de oxigênio e vive muito mais do que outros roedores de tamanho semelhante.

Peixe-bolha

Sua aparência gelatinosa só ocorre quando é retirado das grandes profundezas do oceano. Em seu ambiente natural, seu corpo é adaptado para suportar a enorme pressão submarina.

Tubarão-duende

Conhecido como um "fóssil vivo", possui um focinho alongado e mandíbulas projetáveis capazes de capturar presas rapidamente nas profundezas do oceano.

Sapo-roxo

Também chamado de sapo-nariz-de-porco, passa quase toda a vida enterrado. Seu corpo robusto e suas pernas fortes são adaptações para escavar o solo.

Javali-africano

As verrugas do rosto e as grandes presas ajudam na defesa contra predadores. Apesar da aparência intimidadora, alimenta-se principalmente de vegetais, raízes e pequenos animais.

Uacari-careca

Seu rosto vermelho intenso indica boa saúde e influencia a escolha de parceiros. Vive nas florestas da Amazônia e é considerado vulnerável à extinção.

Morcego-martelo

Os machos possuem cabeças enormes que funcionam como câmaras de ressonância para amplificar os sons usados durante o acasalamento.

Tartaruga-aligátor

Maior tartaruga de água doce da América do Norte, utiliza uma pequena estrutura semelhante a uma minhoca na língua para atrair peixes antes de capturá-los.

Cegonha-marabu

Conhecida como "ave coveira", exerce importante papel ecológico ao consumir carcaças e contribuir para a limpeza do ambiente.

Morsa

Suas longas presas auxiliam na defesa, nas disputas entre machos e na locomoção sobre o gelo. Os sensíveis bigodes ajudam a localizar alimentos no fundo do mar.

Salamandra-gigante-chinesa

Maior anfíbio do planeta, pode atingir quase dois metros de comprimento e utiliza receptores sensoriais para localizar presas em rios de baixa visibilidade.

Antílope-saiga

Seu enorme nariz aquece o ar durante o inverno e filtra poeira durante o verão, permitindo que sobreviva em ambientes extremos das estepes asiáticas.

Tubarão-martelo-gigante

A cabeça em formato de martelo amplia seu campo de visão e abriga sensores elétricos capazes de detectar presas escondidas no fundo do mar.

Condor-da-Califórnia

Maior ave terrestre da América do Norte, possui quase três metros de envergadura e exerce importante função ecológica ao consumir animais mortos.

Porco-vietnamita-de-barriga-grande

Conhecido pela barriga volumosa e pelas pernas curtas, já foi amplamente criado tanto como animal doméstico quanto para produção de carne.

Peixe-morcego-de-lábios-vermelhos

Encontrado nas Ilhas Galápagos, praticamente não nada. Em vez disso, desloca-se pelo fundo do mar utilizando as nadadeiras, enquanto seus chamativos lábios vermelhos ajudam no reconhecimento entre indivíduos da espécie.

Lagarta da borboleta-cauda-de-andorinha-gigante

Durante boa parte da fase larval, imita fezes de pássaros para escapar de predadores. Também possui um órgão que libera odores desagradáveis como mecanismo de defesa.

Toupeira-nariz-de-estrela

Seu focinho reúne cerca de 25 mil receptores sensoriais, tornando-a um dos mamíferos com o tato mais sensível conhecido pela ciência.