Além das abelhas: conheça os insetos que também produzem mel

Embora as abelhas sejam as produtoras de mel mais conhecidas, esses animais estão longe de ser os únicos. Diversos insetos também produzem ou armazenam substâncias açucaradas semelhantes ao mel, desempenhando um papel importante na alimentação de suas colônias e no equilíbrio dos ecossistemas.

As informações foram reunidas pela pesquisadora Manu Saunders, da Universidade da Nova Inglaterra, na Austrália, em um artigo publicado no The Conversation. Segundo ela, diferentes espécies de abelhas, formigas e até vespas desenvolveram estratégias próprias para produzir, armazenar ou aproveitar o mel e outras substâncias ricas em açúcar.

O que é considerado mel?

Do ponto de vista biológico, o mel é uma substância doce produzida por insetos a partir da coleta e do processamento do néctar das flores. No entanto, comercialmente, o termo costuma ser associado apenas ao mel produzido pela abelha-europeia (Apis mellifera).

Essa definição é adotada pelo Codex Alimentarius, conjunto de normas internacionais de alimentos elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar disso, outras espécies também produzem mel, embora com características diferentes.

Abelhas sem ferrão também produzem mel?

As abelhas da tribo Meliponini, conhecidas como abelhas sem ferrão, reúnem cerca de 500 espécies distribuídas principalmente pelas regiões tropicais e subtropicais da Austrália, África, Ásia e Américas.

O mel produzido por elas contém maior quantidade de água, apresentando textura mais fluida e sabor diferente do mel da Apis mellifera. Em diversas comunidades tradicionais, esse alimento possui importância econômica, cultural e alimentar.

Na Austrália, por exemplo, a coleta do chamado sugarbag faz parte das tradições de povos indígenas. Apesar disso, a produção comercial é menor porque essas colônias produzem quantidades reduzidas de mel.

Vespas, formigas e mamangavas também entram na lista

Além disso, as mamangavas também produzem pequenas quantidades de mel. Nesse caso, o alimento serve principalmente como reserva energética para a rainha durante a reprodução, já que essas colônias costumam ser temporárias e não necessitam de grandes estoques.

Algumas espécies de vespas-de-papel também armazenam néctar. Um dos exemplos é a vespa mexicana (Brachygastra mellifica), utilizada por comunidades indígenas como fonte de alimento e na medicina tradicional.

Entre as formigas, destacam-se as chamadas formigas-pote-de-mel. Elas armazenam néctar em indivíduos especializados da colônia, cujos abdômens podem se expandir várias vezes para funcionar como verdadeiros reservatórios de alimento.

Essas formigas coletam néctar diretamente das flores, mas também aproveitam seiva vegetal e outras substâncias açucaradas encontradas na natureza.

Nem todo 'mel' vem das flores

Outro recurso importante citado pela pesquisadora é a melada, uma substância rica em açúcares produzida por insetos como pulgões (afídios) e insetos-escama enquanto se alimentam da seiva das plantas.

Embora não seja mel propriamente dito, a melada serve de alimento para diversos insetos, aves e pequenos mamíferos. Em regiões onde as flores são escassas durante parte do ano, ela se torna uma importante fonte de energia para diferentes espécies.

As próprias abelhas utilizam essa substância para produzir alguns tipos de mel conhecidos comercialmente como mel de melada, bastante valorizados em países europeus e na Nova Zelândia.

Segundo Saunders, conhecer essa diversidade ajuda a compreender que a produção de mel vai muito além das abelhas tradicionais e revela a complexidade das relações ecológicas entre plantas, insetos e outros animais.