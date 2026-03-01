Lua ficará vermelha em raro eclipse total; veja data, horário e como observar

Um eclipse lunar total ocorrerá na madrugada de 3 de março e poderá ser observado em grande parte das Américas, incluindo o Brasil. Durante o fenômeno, a Lua ficará completamente avermelhada por cerca de 58 minutos — evento conhecido como Lua de Sangue.

O eclipse acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. A coloração vermelha surge porque a atmosfera terrestre filtra a luz solar, permitindo que apenas os tons avermelhados alcancem a superfície lunar.

De acordo com a Nasa, esse efeito é chamado de dispersão de Rayleigh, o mesmo que explica o céu avermelhado no pôr do sol.

Quando observar o eclipse lunar total?

De acordo com cronogramas astronômicos divulgado pelo Space e pelo Almanac, o eclipse começará nas primeiras horas da manhã do dia 3 de março.

A fase de totalidade — quando a Lua estará completamente imersa na sombra da Terra e adquirirá tonalidade vermelha intensa — está prevista para ocorrer por volta das 6h da manhã (horário do leste dos EUA). Os horários exatos podem variar conforme o fuso horário e a localização do observador.

No Brasil, a visibilidade dependerá das condições climáticas e da posição da Lua no horizonte no momento da totalidade.

Precisa de equipamento para observar?

Não é necessário utilizar óculos especiais para acompanhar um eclipse lunar. Diferentemente do eclipse solar, o fenômeno pode ser observado a olho nu com segurança, segundo a Nasa.

Para uma experiência melhor, especialistas recomendam:

Procurar um local com pouca poluição luminosa ;

; Observar o céu em área aberta e com horizonte livre ;

; Utilizar binóculos ou telescópio para mais detalhes

O que é a Lua de Verme?

O eclipse coincide com a Lua Cheia de março, tradicionalmente chamada de Lua de Verme no hemisfério norte. O nome está associado ao período em que o solo começa a descongelar com a chegada da primavera, marcando mudanças sazonais.

A coincidência entre Lua de Sangue e Lua de Verme torna o evento ainda mais aguardado por observadores do céu.

Quando será o próximo eclipse lunar total?

Após o fenômeno de março, outro eclipse lunar total semelhante só deverá ocorrer na virada de 2028 para 2029.

Até lá, o evento deste ano é uma das principais oportunidades para observar a Lua completamente avermelhada nos próximos anos.