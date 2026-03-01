Lua ficará vermelha em raro eclipse total; veja data, horário e como observar

Lua de Sangue: raro eclipse total deixará no dia 3 de março a Lua vermelha (Diana Robinson Photography/Getty Images)
Publicado em 1 de março de 2026 às 05h10.
Um eclipse lunar total ocorrerá na madrugada de 3 de março e poderá ser observado em grande parte das Américas, incluindo o Brasil. Durante o fenômeno, a Lua ficará completamente avermelhada por cerca de 58 minutos — evento conhecido como Lua de Sangue.
O eclipse acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. A coloração vermelha surge porque a atmosfera terrestre filtra a luz solar, permitindo que apenas os tons avermelhados alcancem a superfície lunar.
De acordo com a Nasa, esse efeito é chamado de dispersão de Rayleigh, o mesmo que explica o céu avermelhado no pôr do sol.
De acordo com cronogramas astronômicos divulgado pelo Space e pelo Almanac, o eclipse começará nas primeiras horas da manhã do dia 3 de março.
A fase de totalidade — quando a Lua estará completamente imersa na sombra da Terra e adquirirá tonalidade vermelha intensa — está prevista para ocorrer por volta das 6h da manhã (horário do leste dos EUA). Os horários exatos podem variar conforme o fuso horário e a localização do observador.
No Brasil, a visibilidade dependerá das condições climáticas e da posição da Lua no horizonte no momento da totalidade.
Não é necessário utilizar óculos especiais para acompanhar um eclipse lunar. Diferentemente do eclipse solar, o fenômeno pode ser observado a olho nu com segurança, segundo a Nasa.
Para uma experiência melhor, especialistas recomendam:
O eclipse coincide com a Lua Cheia de março, tradicionalmente chamada de Lua de Verme no hemisfério norte. O nome está associado ao período em que o solo começa a descongelar com a chegada da primavera, marcando mudanças sazonais.
A coincidência entre Lua de Sangue e Lua de Verme torna o evento ainda mais aguardado por observadores do céu.
Após o fenômeno de março, outro eclipse lunar total semelhante só deverá ocorrer na virada de 2028 para 2029.
Até lá, o evento deste ano é uma das principais oportunidades para observar a Lua completamente avermelhada nos próximos anos.