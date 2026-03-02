Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar

O primeiro eclipse lunar total de 2026, conhecido como Lua de Sangue, ocorre na manhã desta terça-feira, 3, entre 5h e 6h (horário de Brasília).

O fenômeno poderá ser observado em partes das Américas, Ásia e Oceania. No Brasil, a visibilidade será parcial e limitada, pois a Lua estará baixa no horizonte, próxima ao momento do pôr.

Durante o eclipse, a Lua atravessa a região mais escura da sombra da Terra, chamada umbra. Nesse estágio, o satélite adquire tonalidade avermelhada. Em 2026, estão previstos quatro eclipses. O primeiro foi registrado em 17 de fevereiro e correspondeu a um eclipse solar anular.

Onde será possível observar no Brasil?

A posição da Lua e o horário reduzem as condições de observação no país. Quanto mais a oeste do território brasileiro, maior a chance de visualizar parte do fenômeno. Quando o fenômeno começar a se tornar perceptível, a Lua já estará muito próxima do horizonte.

Horário e melhor local de observação

O eclipse será visível entre 5h e 6h da manhã, período em que a Lua estará prestes a se pôr no Brasil.

As melhores condições de observação estarão em regiões onde ainda for noite durante a fase total do eclipse.

Por que a lua fica vermelha?

A coloração avermelhada ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua e bloqueia a luz solar direta. Parte da luminosidade atravessa a atmosfera terrestre antes de alcançar a superfície lunar.