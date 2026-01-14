Superluas, eclipses e meteoros: o que observar no céu em 2026

O calendário astronômico de 2026 será marcado por Superluas, eclipses e chuvas de meteoros visíveis do Brasil. O ano contará com quatro eclipses, sendo dois solares e dois lunares, além de fenômenos envolvendo Júpiter, Vênus e outros astros.

A primeira Superlua do ano, conhecida como "Lua do Lobo", inaugurou a temporada de eventos no último sábado, 10. O fenômeno ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu - seu ponto mais próximo da Terra -, o que faz o satélite aparecer até 14% maior e 33% mais brilhante.

Em diversas culturas do hemisfério norte, a ligação do mês ao fenômeno está associado ao período em que lobos uivavam próximos às aldeias.

O brilho da Lua do Lobo coincidiu com o pico da chuva de meteoros Quadrântidas, embora a luminosidade tenha dificultado a observação do fenômeno em algumas regiões.

Eclipses previstos para 2026

Em 17 de fevereiro, um eclipse solar anular, conhecido como “anel de fogo”, será parcialmente visível no Brasil.

No mês seguinte, em 3 de março, ocorre um eclipse lunar total, popularmente chamado de "Lua de Sangue", que poderá ser observado com melhor visibilidade no sul do país.

Também estão previstos um eclipse solar total em 12 de agosto e um eclipse lunar parcial entre 27 e 28 de agosto, ambos com visibilidade limitada no território brasileiro.

Outros fenômenos astronômicos do ano

Além dos eclipses, o ano terá outros eventos relevantes. No dia 10 de janeiro, Júpiter esteve mais visível ao aproximar-se da Terra. Em 31 de maio, ocorrerá uma micro Lua Azul, quando a Lua cheia coincide com o apogeu e se repete no mesmo mês.

O planeta Vênus atingirá brilho máximo em 22 de setembro, podendo ficar até 22% mais luminoso. Para os observadores de meteoros, o dia 14 de dezembro concentra o pico das Gemínidas, considerada uma das chuvas mais intensas e propícias para observação longe da poluição luminosa.

Superluas no fim do ano

O calendário encerra com duas Superluas: a Lua do Castor, em 24 de novembro, e a Lua Fria, no dia 24 do mês seguinte. Apesar da associação ao inverno no hemisfério norte, no Brasil a última Superlua coincide com o início do verão.

Datas dos fenômenos astronômicos de 2026