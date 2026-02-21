NASA adia lançamento do Artemis II devido a problemas técnicos

A Nasa descartou neste sábado, 21, o lançamento da missão Artemis II em março após identificar uma falha no fluxo de hélio em um dos estágios do foguete. O anúncio foi feito pelo diretor da agência, Jared Isaacman, em publicação na rede X.

Segundo Isaacman, o defeito técnico exigirá o retorno do foguete ao edifício de montagem, o que inviabiliza a janela de lançamento inicialmente prevista. “Seja qual for o defeito”, afirmou, a medida descarta a tentativa marcada para o início de março.

Na sexta-feira, a Nasa havia informado que trabalhava com a data de 6 de março, após a realização de um ensaio geral considerado bem-sucedido. A direção da agência, no entanto, alertou que engenheiros ainda analisariam os dados do teste e que novas manobras e verificações seriam necessárias.

Com o adiamento, os astronautas da missão — três americanos e um canadense — poderão ser liberados da quarentena iniciada na sexta-feira. O grupo se preparava para um possível voo no começo de março.

A Artemis II marcará o primeiro voo tripulado ao redor da Lua em mais de 50 anos. A missão deve decolar de Cabo Canaveral, na Flórida, e terá duração aproximada de dez dias.

A agência espacial trabalhava com cinco janelas de lançamento em março e outras seis em abril. Com o retorno do foguete para inspeção, a Nasa ainda não informou um novo cronograma oficial.