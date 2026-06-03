Após meses sem contato, Nasa encerra operação da Maven, sonda histórica que estudou Marte

A Nasa confirmou o encerramento das operações da sonda MAVEN, uma das missões mais relevantes já enviadas para estudar Marte. Após meses de tentativas frustradas de restabelecer contato, a agência concluiu que a espaçonave não poderá mais operar.

A comunicação havia sido interrompida em dezembro de 2025, quando a sonda passou atrás do planeta em relação à Terra, uma manobra rotineira. No retorno, os sinais indicaram falhas graves: a MAVEN entrou em modo de segurança e passou a girar descontroladamente, comprometendo a geração de energia pelos painéis solares. Diversas tentativas de reconexão foram feitas, sem sucesso, e a causa exata da falha ainda está sob investigação.

Missão de 12 anos

O fim da missão marca o encerramento de quase 12 anos de descobertas científicas. Lançada em novembro de 2013 a bordo de um foguete Atlas V, a MAVEN chegou à órbita marciana em setembro de 2014. Embora planejada para durar apenas um ano terrestre, manteve-se ativa por mais de uma década. Com sua perda, restam apenas duas sondas da Nasa em operação ao redor de Marte: a Mars Odyssey, de 2001, e a Mars Reconnaissance Orbiter, de 2005, ambas funcionando muito além do previsto.

Além de suas pesquisas, a MAVEN desempenhava papel importante como retransmissora de comunicações, enviando dados coletados por veículos na superfície marciana. Essa função agora será assumida pelas sondas ainda ativas da NASA e pelas missões europeias Mars Express e Trace Gas Orbiter. Sua principal missão científica era investigar a atmosfera de Marte e compreender como ela evoluiu ao longo de bilhões de anos.

Marte 'habitável'

As descobertas da MAVEN foram decisivas para entender como Marte se transformou de um ambiente potencialmente habitável, com água líquida em sua superfície, em um planeta frio e árido. A missão mostrou que tempestades solares podem acelerar em até 20 vezes a taxa de erosão atmosférica e revelou fenômenos inéditos, como auroras ultravioletas visíveis em áreas amplas do planeta e íons metálicos na ionosfera, nunca antes observados em outro corpo celeste, segundo a Nasa. Também participou de estudos sobre o cometa interestelar 3I/ATLAS.

Segundo a NASA, os dados coletados pela MAVEN continuarão sendo analisados por muitos anos, já que são fundamentais para compreender a evolução de Marte e para planejar futuras missões tripuladas, incluindo estratégias de proteção contra radiação para astronautas.

Missão da Nasa levará drones para explorar região nunca visitada da Lua

A Nasa pretende enviar quatro drones ao Polo Sul da Lua em uma missão inédita prevista para 2028. Batizado de MoonFall, o projeto pretende explorar áreas da região lunar onde astronautas ainda não chegaram e ajudar a identificar possíveis locais para futuras missões tripuladas do programa Artemis.

Segundo a agência, os veículos serão usados para mapear o terreno lunar, analisar sinais de água subterrânea e coletar dados sobre radiação e condições ambientais da região.

Como será a missão MoonFall?

O projeto está sendo desenvolvido pelo Jet Propulsion Laboratory, da Nasa, na Califórnia. Cada drone deverá pesar cerca de 250 quilos, medir aproximadamente 1,20 metro de altura e operar durante um dia lunar completo — equivalente a cerca de 14 dias terrestres.