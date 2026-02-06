Eclipse solar: vai dar para ver o 'anel de fogo' no Brasil?

Um eclipse solar anual está prestes a ocorrer e chama atenção pelo efeito visual conhecido como "anel de fogo". O fenômeno acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, mas não cobre totalmente o disco solar.

O evento está previsto para acontecer durante o Carnaval, dia 17 de fevereiro.

Nesse alinhamento, a Lua aparece com diâmetro aparente menor do que o do Sol. Como resultado, uma borda luminosa permanece visível ao redor da Lua, formando o chamado "anel de fogo", característico desse tipo de eclipse.

A ocorrência desse eclipse não provoca escuridão total, como no eclipse solar total. A maior parte da luz solar continua visível, o que exige cuidados redobrados na observação.

O eclipse poderá ser visto no Brasil?

No Brasil, o eclipse não poderá ser observado de forma direta a olho nu. A visualização do "anel de fogo" ficará restrita a regiões específicas do planeta.

Para o público brasileiro, o acompanhamento do fenômeno será possível por meio de transmissões ao vivo realizadas por observatórios e plataformas especializadas em astronomia.

Em áreas do extremo sul da América do Sul e da África, o eclipse será visto de forma parcial. A observação completa ocorrerá apenas em regiões mais remotas.

Como funciona o eclipse solar anular?

Durante um eclipse solar anular, a Lua projeta sobre a Terra uma sombra central chamada antumbra, diferente da umbra observada nos eclipses totais. Nessas áreas, o Sol nunca é completamente encoberto.

Especialistas alertam que qualquer tentativa de observação direta do Sol exige o uso exclusivo de óculos certificados e filtros solares adequados. A exposição sem proteção pode causar danos permanentes à visão.

O eclipse integra uma sequência de eventos astronômicos previstos para o período e reforça o interesse global por fenômenos de alinhamento entre Sol, Terra e Lua.