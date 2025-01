Luas de sangue, eclipses e chuvas de meteoros: quando e como ver os fenômenos em 2025

Com o início de 2025, amantes da astronomia têm razões de sobra para olhar para o céu. Este será um ano de espetáculos cósmicos, com luas cheias brilhantes, eclipses solares e lunares e chuvas de meteoros que prometem momentos inesquecíveis para observadores. Além disso, a atividade solar no pico de seu ciclo de 11 anos traz a possibilidade de auroras deslumbrantes ao redor dos polos da Terra e, talvez, até em locais inesperados. As informações são da CNN.

Os eventos celestiais de 2025 oferecem uma combinação fascinante de fenômenos naturais, desde eclipses lunares conhecidos como "luas de sangue" até meteoros riscando o céu em sua jornada flamejante. A cada mês, haverá algo novo para observar, garantindo que tanto os astrônomos experientes quanto os curiosos casuais possam aproveitar essa programação celestial.

O ano também será marcado por uma oportunidade especial para observar a interação entre a atividade solar e o clima espacial. Enquanto os eclipses prometem capturar a atenção de milhões, as chuvas de meteoros e as superluas vão iluminar as noites e inspirar o público em todas as partes do mundo.

Luas cheias e Superluas

Cada mês terá uma lua cheia com nomes tradicionais associados a culturas antigas, como listado no Farmers' Almanac:

13 de Janeiro : Lua do Lobo

: Lua do Lobo 12 de Fevereiro: Lua da Neve

Lua da Neve 14 de Março : Lua do Verme

Lua do Verme 12 de Abril: Lua Rosa

Lua Rosa 12 de Maio: Lua das Flores

Lua das Flores 11 de Junho: Lua do Morango

Lua do Morango 10 de Julho: Lua do Cervo

Lua do Cervo 9 de Agosto: Lua do Esturjão

Lua do Esturjão 7 de Setembro: Lua do Milho

Lua do Milho 6 de Outubro: Lua da Colheita

Lua da Colheita 5 de Novembro: Lua do Castor

Lua do Castor 4 de Dezembro: Lua Fria

Eclipses Solares e Lunares

Em 2025, dois eclipses solares parciais e dois eclipses lunares totais serão os destaques:

Eclipses solares parciais:

29 de março: Visível em partes da Europa, Ásia, África e Américas.

21 de setembro: Visível na Austrália, Antártida e ilhas do Pacífico.

Eclipses lunares totais:

13-14 de março: Visível na Europa Ocidental, Ásia, Austrália, África, Américas e Antártida.

7-8 de setembro: Visível na Europa, Ásia, Austrália, África, partes da América do Sul, Alasca e Antártida.

Durante os eclipses lunares totais, a Lua adquire uma tonalidade avermelhada, ganhando o apelido de "lua de sangue", um fenômeno causado pela dispersão da luz solar ao redor da sombra da Terra.

Chuvas de meteoros

Chuvas de meteoros também iluminarão os céus ao longo do ano, com oportunidades ideais de observação durante noites de céu escuro:

Quadrântidas: 3 de janeiro

3 de janeiro Líridas: 21-22 de abril

21-22 de abril Eta Aquáridas: 3-4 de maio

3-4 de maio Delta Aquáridas do Sul: 29-30 de julho

29-30 de julho Alfa Capricornídeas: 29-30 de julho

29-30 de julho Perseidas: 12-13 de agosto

12-13 de agosto Draconídeas: 8-9 de outubro

8-9 de outubro Orionídeas: 22-23 de outubro

22-23 de outubro Taurídeas do Sul : 3-4 de novembro

: 3-4 de novembro Taurídeas do Norte: 8-9 de novembro

8-9 de novembro Leonídeas: 16-17 de novembro

16-17 de novembro Geminídeas: 12-13 de dezembro

12-13 de dezembro Úrsidas: 21-22 de dezembro

Outras oportunidades de observação

O pico da atividade solar, chamado máximo solar, também oferece chances aumentadas de auroras boreais e austrais. Além disso, planetas e a Estação Espacial Internacional podem ser visíveis em momentos específicos.