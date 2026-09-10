Influenciadora que comia de forma 'brutal' em vídeos morre aos 24 anos

A influenciadora chinesa Ganfan Yingying, conhecida por publicar vídeos em que consumia grandes quantidades de comida, morreu aos 24 anos após enfrentar uma série de complicações de saúde. A criadora havia sido hospitalizada e, pouco antes, relatou uma queda acentuada no nível de potássio no sangue.

Yingying, cujo nome verdadeiro era Chen Ziyi, morreu em 17 de agosto. A informação foi confirmada pelos pais ao jornal chinês Global Times. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Com mais de 1,2 milhão de seguidores, ela produzia vídeos de mukbang, formato de conteúdo no qual uma pessoa consome grandes quantidades de alimentos diante das câmeras enquanto interage com o público.

O alerta feito pela influenciadora antes da morte

Segundo o jornal, em sua última publicação, Yingying contou que havia sido internada e revelou que seu nível de potássio havia caído para 2,3. Segundo as informações divulgadas, a faixa considerada normal fica entre 3,5 e 5,5.

O potássio desempenha funções importantes no organismo, sobretudo no funcionamento dos músculos e do coração. Níveis muito baixos podem estar relacionados a problemas como fraqueza muscular, paralisia e alterações no ritmo cardíaco.

Na mesma publicação, a influenciadora falou sobre a pressão enfrentada por criadores de mukbang para continuar produzindo esse tipo de conteúdo e mencionou o desgaste físico envolvido. “Embora ganhar dinheiro seja importante, a saúde deve sempre vir em primeiro lugar”, escreveu.

O que é mukbang?

O mukbang surgiu na Coreia do Sul no fim dos anos 2000 e posteriormente ganhou popularidade em outros países e nas redes sociais. O nome combina os termos coreanos muk-da, que significa “comer”, e bang-song, “transmissão”.

Nesse formato, os criadores aparecem diante das câmeras consumindo grandes quantidades de alimentos enquanto conversam ou interagem com quem acompanha a transmissão ou o vídeo.

Yingying havia construído uma audiência de mais de 1,2 milhão de pessoas produzindo esse tipo de conteúdo.

Queda de potássio não pode ser atribuída apenas à alimentação

Apesar do histórico da influenciadora, as informações disponíveis não permitem estabelecer que o consumo de grandes quantidades de comida tenha provocado a queda de potássio ou contribuído para sua morte.

O desequilíbrio, conhecido como hipocalemia, geralmente está relacionado à perda excessiva do mineral pelo organismo. Segundo o Manual MSD, isso pode ocorrer em situações como episódios frequentes de vômito, diarreia ou uso excessivo de laxantes.

Não há informações de que Yingying apresentasse essas condições. A causa oficial de sua morte também não foi divulgada, o que impede estabelecer uma relação direta entre o mukbang, a hipocalemia e o óbito.

Outro influenciador de mukbang morreu aos 24 anos

O caso ocorre pouco mais de um ano depois da morte de outro jovem conhecido por produzir conteúdo semelhante.

O influenciador turco Efecan Kültür, também de 24 anos, morreu em março de 2025 após ser hospitalizado por problemas de saúde associados ao excesso de peso.

Ele reunia cerca de 155 mil seguidores no TikTok e enfrentava graves dificuldades de mobilidade e problemas respiratórios antes da morte.