O histórico 'vestido da vingança' de princesa Diana será leiloado

O vestido preto de seda que Diana Spencer usou na noite de 29 de junho de 1994 será leiloado pela Sotheby's em Nova York no dia 9 de dezembro, quase três décadas depois de ter sido vendido pela própria princesa. A peça, assinada pela estilista grega Christina Stambolian, ficou conhecida mundialmente como o "revenge dress" por ter sido escolhida para aparecer em público em um jantar beneficente na Serpentine Gallery, em Londres, na mesma noite em que o então marido, o príncipe Charles, admitiu publicamente uma infidelidade em entrevista à televisão britânica.

A estimativa da casa de leilões para o vestido varia entre US$ 150 mil e US$ 300 mil, o equivalente a algo entre R$ 770 mil e R$ 1,54 milhão na cotação atual. Antes de chegar ao pregão, a peça vai circular por quatro cidades em uma turnê que começa em Londres no dia 18 de setembro e segue para Hong Kong e Genebra, com desembarque final em Nova York.

Um item guardado por quase 30 anos

O vestido será exibido em Londres, Hong Kong e Genebra antes de chegar a Nova York para o leilão (Divulgação)

Diana vendeu o vestido em junho de 1997, poucos meses antes de morrer em um acidente de carro em Paris, como parte de um lote de 79 peças leiloadas para arrecadar fundos destinados a instituições de combate ao câncer e à Aids. O comprador da época manteve a peça guardada desde então em uma coleção particular, e é esse mesmo colecionador, hoje viúvo, quem decidiu agora colocá-la de volta no mercado.

Em comunicado divulgado pela Sotheby's, o consignatário, que permanece anônimo, descreveu o vestido como algo que ultrapassa moda e celebridade. Segundo o relato, ele e o marido sabiam que a peça era especial e lembram o dia em que arremataram o vestido no leilão original como um dos mais marcantes da vida em comum. Com a morte do companheiro, o colecionador afirmou que aquele capítulo se encerrou e que espera que a peça vá para alguém que goste tanto dela quanto o casal gostou.

O lote leiloado em dezembro incluirá também um catálogo original numerado e assinado por Diana e por Stambolian, no qual consta que a ideia da venda de 1997 partiu do então jovem príncipe William. Parte da arrecadação do leilão atual será destinada à instituição de caridade NHS Lothian, em nome do Royal Edinburgh Hospital.

A escolha de última hora

Detalhe do tecido plissado do vestido criado por Christina Stambolian, hoje parte de uma coleção particular (Divulgação)

Diana planejava originalmente usar um vestido mais conservador, assinado por Valentino, no evento da Serpentine Gallery. A troca por Stambolian aconteceu horas antes da saída, depois que a assessoria de imprensa do Palácio de Kensington avisou a princesa sobre a entrevista de Charles à BBC marcada para aquela mesma noite. O vestido preto, com barra assimétrica e cauda, estava havia três anos no closet de Diana sem nunca ter sido usado, considerado por ela ousado demais para as ocasiões anteriores.

A estilista americana Anna Harvey, que trabalhou como editora da Vogue britânica e ajudou Diana a se preparar para o evento, contou à Sotheby's que a princesa queria estar impecável naquela noite. Diana completou o look com salto preto, esmalte vermelho, uma clutch e um colar montado a partir de um broche antigo de diamantes e safiras, presente de casamento dado pela rainha-mãe Elizabeth.

Um símbolo que virou expressão

O look tirou o foco da entrevista de Charles e transformou Diana na imagem central daquela noite, dando origem à expressão "revenge dressing", usada até hoje para descrever roupas escolhidas como afirmação de independência após uma ruptura pessoal. Apesar disso, o vestido não é visto em público desde exposições beneficentes na Escócia no fim dos anos 1990, incluindo uma passagem pelo Paisley Museum, de onde saiu de circulação por quase 30 anos.

Morgane Halimi, chefe global de bolsas e moda da Sotheby's, afirmou que Diana transformou o vestido em uma das mensagens mais fortes que já fez, em um dos momentos mais expostos e emocionalmente intensos de sua vida pública. Segundo Halimi, o episódio abriu espaço para que outras mulheres passassem a usar a moda de forma mais intencional, como ferramenta de afirmação em momentos de exposição pública.