A China quer seu próprio K-pop — e está no caminho para conseguir

Há uma nova explosão criativa em curso na China, financiada por dinheiro estatal. Muito dinheiro: em dezembro, o governo comunista anunciou um aporte de 43,5 bilhões de reais em cultura. “Investir na indústria cultural tem amplas perspectivas, beneficia o povo e fortalece a pátria”, disse Sun Zhijun, presidente da Associação de Investimento Cultural da China.

O movimento tenta aproximar Pequim do papel que a Coreia do Sul assumiu na última década. A ascensão da cultura sul-coreana, movimento chamado de Hallyu, transformou o entretenimento global. Após a redemocratização nos anos 1990, o país converteu criatividade reprimida em estratégia de Estado e impulsionou a “onda coreana”. K-pop, K-dramas e games ganharam escala mundial, apoiados por investimentos públicos e privados que tornaram o país uma potência de soft power. Em 2023, o país investiu 32,1 bilhões de reais do orçamento. E teve retorno: a indústria atingiu 490,4 bilhões de reais.

E o C-pop chinês já tem uma cara própria. A febre dos microdramas de até dois minutos e o avanço das animações, filmes e videogames chineses representam um ponto de virada: conteúdos locais estão conquistando audiências globais e, ao mesmo tempo, obrigando o governo a rever antigas prioridades. Aplicativos como ReelShort e DramaBox geraram 2,6 bilhões e 2,4 bilhões de reais em receita global, com a indústria chinesa dos microdramas atingindo 37,7 bilhões de reais em 2024.

A China divulgou, em outubro, o 15o Plano Quinquenal, que reforça a necessidade de “acelerar o desenvolvimento das indústrias culturais” e ampliar o acesso da população a uma “vida cultural rica”. O texto prevê avanços na integração entre tecnologia e cultura e defende maior abertura para circulação de produtos culturais chineses que estendam “o alcance e o apelo da civilização chinesa”.

A receita com microdramas deverá atingir cerca de 60 bilhões de reais em 2025, um crescimento de 34% em relação a 2024. Os estúdios chineses produziram 40.000 vídeos no formato até agosto. E o impacto não se limita aos vídeos curtos. Ne Zha 2, produzido pela Cocoa Bean Animation, tornou-se a animação de maior bilheteria da história do cinema, enquanto Black Myth: Wukong, um videogame action RPG da Game Science, teve 25 milhões de cópias vendidas em seis meses.

A soma de investimento tecnológico e apoio estatal — combinada à ambição do plano nacional de fortalecer as indústrias culturais — leva a crer que a China está construindo sua própria estratégia de soft power. O país ainda não criou franquias duradouras como as da Coreia do Sul, mas a velocidade da transformação faz com que, cada vez mais, Pequim dispute o protagonismo global da cultura pop.