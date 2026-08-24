IA do TikTok ganha reforços para enfrentar a Tencent na China

A ByteDance está consolidando os recursos por trás de dois de seus produtos de inteligência artificial (IA) voltados a desenvolvedores para fortalecer o Doubao, o chatbot mais popular da China, e enfrentar concorrentes como a Tencent.

As equipes responsáveis pela plataforma de programação Trae e pela ferramenta de criação de agentes Coze estão sendo incorporadas ao Doubao, segundo a Bloomberg.

A empresa também deve lançar, ainda esta semana, um aplicativo independente batizado de Doubao Work, para entrar em um mercado hoje dominado pelo WorkBuddy, da Tencent. O site chinês de tecnologia 36Kr foi o primeiro a noticiar a reorganização interna.

Doubao já funciona como um superaplicativo de IA

As movimentações reforçam a estratégia da ByteDance de consolidar seus esforços em IA sob a marca Doubao, que já permite aos usuários gerar transcrições de áudio, ouvir podcasts e criar vídeos e imagens dentro do próprio app.

Recentemente, a empresa também incorporou seu software de colaboração corporativa Lark à equipe do Doubao, buscando alinhar recursos técnicos e de produto.

A ByteDance ainda não comentou publicamente a reorganização.

Concorrência pelo mercado de produtividade com IA

O mercado chinês de ferramentas de produtividade com IA cresceu após a ascensão do OpenClaw.

Em junho, a Tencent liderava esse segmento com 21 milhões de visitas mensais ao WorkBuddy, seu produto de escritório com IA mais usado no país — com o Trae, da própria ByteDance, na distante segunda colocação.

A Alibaba também consolidou recentemente uma série de ferramentas menores de IA para escritório dentro do Qwen Work, sua própria plataforma de agentes para o ambiente de trabalho.

A ByteDance tem tido resultados mistos na era pós-ChatGPT. Seu modelo de geração de vídeo, o Seedance, é amplamente usado por estúdios de cinema e criadores de conteúdo, gerando receita de alta margem para o braço de nuvem da empresa.

Já seus modelos de linguagem de grande porte (LLMs) ficam atrás de rivais de peso aberto, como o Kimi, da Moonshot AI, e o DeepSeek.

O Doubao, por outro lado, se tornou um sucesso de produto em escala comparável à do TikTok. O app hoje opera com um modelo de assinatura em camadas, mantendo uma versão gratuita para uso básico do dia a dia — estratégia que a Baidu abandonou em seu Ernie Bot.