Como saber se estou tendo um infarto?

Infarto: conheça os fatores de risco e saiba como se previnir (Reprodução/Freepik)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de março de 2026 às 09h43.
O Brasil registra entre 300 mil e 400 mil casos de infarto por ano, segundo o Ministério da Saúde. A doença é a maior causa de mortes no país, com um óbito a cada cinco a sete ocorrências.
De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, o infarto agudo do miocárdio ocorre quando há interrupção do fluxo de sangue para o coração, geralmente causada por placas de gordura ou coágulos que obstruem as artérias.
O infarto é a morte de células do músculo cardíaco provocada pela interrupção súbita do fluxo sanguíneo. O coração distribui sangue por meio da aorta e das artérias coronárias. Quando uma dessas artérias é obstruída, o tecido deixa de receber oxigênio.
O Ministério da Saúde informa que o evento pode atingir diferentes áreas do coração e, em casos raros, pode ocorrer por contração da artéria ou deslocamento de coágulos formados no próprio órgão.
Em diabéticos e idosos, o infarto pode ocorrer sem sinais específicos, exigindo atenção a mal-estar súbito.
De acordo com o Ministério da Saúde, fatores como tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, colesterol alto e estresse aumentam o risco. Pessoas com diabetes ou hipertensão têm de duas a quatro vezes mais chances de sofrer infarto.
A prevenção inclui prática regular de atividades físicas, alimentação adequada e evitar consumo de álcool e tabaco.
O Ministério da Saúde informa que o atendimento imediato é essencial para reduzir o risco de morte. O protocolo orienta que o contato seja feito com o SAMU, pelo 192. A equipe realiza o diagnóstico no local, inicia o atendimento na ambulância e comunica o hospital antes da chegada do paciente.
O diagnóstico é confirmado com exames como eletrocardiograma e testes de sangue, e o tratamento pode incluir medicamentos, como anticoagulantes, e procedimentos cirúrgicos.