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Lembra dele? Veja como está Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos

Criança que viralizou em 2010 após aparecer fumando passou por tratamento contra a dependência e mudou hábitos de saúde ao longo dos anos

Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos na Indonésia (Redes sociais/Reprodução)

Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos na Indonésia (Redes sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16h35.

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Ardi Rizal se tornou conhecido mundialmente em 2010, quando um vídeo publicado no YouTube mostrou o menino, com aproximadamente um ano e meio de idade, fumando enquanto caminhava de fraldas. O caso revelou uma situação de exposição precoce ao tabagismo infantil e levou autoridades da Indonésia a acompanharem a família para interromper o consumo de cigarros pela criança.

Na época, a repercussão chamou atenção pela dimensão da dependência: Ardi consumia até 40 cigarros por dia. O menino vivia na aldeia de Teluk Kemang, no sul de Sumatra, na Indonésia, onde sua mãe, Diana, trabalhava com a venda de peixes.

Segundo relatos publicados pelo jornal The Sydney Morning Herald em 2017, o primeiro cigarro teria sido entregue ao menino pelo próprio pai. Ainda muito pequeno, Ardi passou a recolher cigarros encontrados em uma praça da região depois de observar adultos fumando.

A dependência da criança levou o Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia a acompanhar o caso. A divulgação das imagens também provocou críticas à família, que foi questionada pela permissão do consumo de cigarros e pela relação do comportamento da criança com outros problemas de saúde.

A tentativa de interromper o vício

Os pais tentaram retirar o cigarro da rotina de Ardi, mas encontraram dificuldades diante das reações apresentadas pelo menino. Quando ficava sem fumar, ele tinha crises de irritação e chegou a bater a cabeça.

Após três anos da repercussão internacional do caso, Ardi iniciou um processo de reabilitação acompanhado pelo psicólogo infantil Seto Mulyadi para tratar a dependência de nicotina.

A interrupção do consumo de tabaco provocou um aumento da ansiedade, que passou a ser compensada pela alimentação. Aos dois anos, Ardi já apresentava problemas relacionados ao peso, que se agravaram nos anos seguintes.

Aos cinco anos, o menino chegou a pesar 24 quilos, cerca de seis quilos acima da média esperada para uma criança com sua idade e altura. A quantidade de alimentos consumidos também era elevada: em uma única refeição, ele podia comer três coxas de frango, duas tigelas de sopa de almôndegas e uma lata de leite condensado.

O comportamento alimentar continuou durante os primeiros anos escolares. Depois, Ardi reduziu as porções após sofrer comentários dos colegas sobre a quantidade de comida que levava na lancheira.

A vida de Ardi após a repercussão internacional

Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos na Indonésia

Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos na Indonésia

Mais de 15 anos depois de sua história viralizar, Ardi passou a ser citado como um dos casos mais jovens de superação da dependência de cigarros. Em 2022, aos 14 anos, ele frequentava a escola primária e seguia uma dieta baseada em peixes e verduras para controlar o peso.

Em 2019, Ardi esteve no Brasil e participou de um programa da TV Record para falar sobre sua trajetória e a experiência com o abandono do cigarro.

Com o passar dos anos, Ardi também passou a conceder entrevistas sobre sua história. Nessas participações, relata as dificuldades do processo de abandono do vício e fala sobre mudanças de hábitos relacionadas à saúde.

O caso de Ardi está inserido em um contexto mais amplo sobre os impactos da dependência do tabaco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo provoca mais de oito milhões de mortes por ano no mundo.

Desse total, cerca de 1,2 milhão de mortes correspondem a pessoas expostas à fumaça de terceiros, sem serem fumantes diretas.
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