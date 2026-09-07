Como fazer a trend do cabelo curto com IA? Veja o passo a passo

Parece uma mudança radical de visual, mas não envolve tesoura. Uma nova trend de cabelo curto com IA tem se espalhado pelas redes sociais com vídeos em que usuários aparecem cortando os próprios fios e, poucos segundos depois, surgem com o cabelo bem mais curto.

O efeito é uma simulação criada por inteligência artificial a partir de uma fotografia. O corte chanel aparece entre os resultados mais comuns, mas algumas ferramentas também permitem mudar comprimento, estilo e cor dos fios.

A tendência já apareceu nos perfis de influenciadores, ex-BBBs, atores e apresentadores.

Como fazer a trend do cabelo curto com IA?

Uma das ferramentas usadas para criar os vídeos é o Miu AI. O aplicativo transforma uma fotografia em um vídeo que simula o corte dos fios. O aplicativo Miu AI é gratuito para baixar na App Store, mas exige a compra de créditos (tokens) para gerar vídeos e efeitos, como a famosa trend do corte de cabelo.

O passo a passo é:

abra o Miu AI e faça o cadastro, caso seja solicitado; procure a opção “Novo Visual”; escolha um dos modelos de transformação de cabelo disponíveis; selecione o corte curto ou outra mudança desejada; envie uma foto em que o rosto apareça com clareza; gere o resultado e aguarde a criação do vídeo.

O aplicativo também oferece opções para alterar a cor e outros aspectos do cabelo.

Qual foto usar para fazer a trend?

A imagem do seu corte de cabelo atual serve como referência para a inteligência artificial fazer a trend do corte curto. Por isso, uma foto frontal, com rosto visível e boa iluminação, tende a facilitar a criação do efeito.

Também vale evitar fotografias em que o cabelo esteja muito encoberto ou o rosto apareça parcialmente fora do enquadramento, já que a ferramenta precisa identificar os elementos que serão transformados.

Dá para fazer a trend do cabelo curto sem o Miu AI?

Sim. O efeito do cabelo curto para a trend não depende exclusivamente de um aplicativo.

O CapCut, por exemplo, disponibiliza modelos de transformação de cabelo por inteligência artificial. A plataforma reúne efeitos para simular diferentes comprimentos e estilos em fotos e vídeos.

Ferramentas de IA capazes de editar imagens a partir de instruções também podem ser usadas para visualizar como uma pessoa ficaria de cabelo curto, embora isso não necessariamente gere o mesmo vídeo da trend.

Como usar IA para ver como ficaria de cabelo curto?

Quem não quiser reproduzir exatamente o vídeo do corte de cabelo pode usar uma foto e pedir apenas uma simulação do novo corte para a IA.

Um exemplo de prompt é:

Use esta foto como referência e mostre como eu ficaria com o cabelo curto, na altura do queixo. Preserve meu rosto, meus traços faciais, a cor e a textura natural do cabelo. Altere apenas o comprimento e o corte dos fios, criando um resultado realista e mantendo a iluminação e o enquadramento da fotografia original.

O comando pode ser adaptado para cortes específicos, como chanel, bob ou pixie.

Por que a trend do cabelo curto viralizou?

A graça da trend de cortar o cabelo está justamente na aparência de uma mudança real. Nos vídeos, a pessoa parece cortar os próprios fios antes de surgir com o novo penteado, o que fez alguns seguidores acreditarem inicialmente que as transformações eram verdadeiras.

Entre os famosos que já apareceram em vídeos do formato estão Lucas Rangel, Mari Maria, Tata Estaniecki, Brunna Gonçalves e Camila Loures.