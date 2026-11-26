A mais de 1,7 quilômetro abaixo da superfície do Mar Vermelho, cientistas descobriram raros "lagos" subaquáticos que abrigam comunidades de microrganismos, apesar da completa ausência de oxigênio e da elevada concentração de sal.

Conhecidas como piscinas de salmoura, essas formações estão entre os ambientes mais extremos da Terra. O estudo desses ecossistemas pode ajudar a compreender a formação dos oceanos e orientar a busca por vida extraterrestre.

A descoberta foi realizada por pesquisadores da Escola Rosenstiel da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, em colaboração com a OceanX, no Golfo de Aqaba, uma extensão ao norte do Mar Vermelho. O estudo foi publicado na revista científica Communications Earth & Environment.

O que são as piscinas de salmoura no fundo do mar?

As piscinas de salmoura são reservatórios naturais de água extremamente salgada que se acumulam no leito marinho.

A elevada concentração de sal torna a água mais densa do que aquela ao redor. Dessa forma, ela se acumula no fundo do oceano, formando estruturas semelhantes a lagos dentro do próprio mar.

Além da alta salinidade, esses ambientes apresentam condições químicas incomuns e são completamente desprovidos de oxigênio.

Como os cientistas descobriram os lagos subaquáticos?

Para explorar as profundezas do Golfo de Aqaba, os pesquisadores utilizaram um veículo subaquático operado remotamente, conhecido pela sigla ROV. O equipamento foi lançado do OceanXplorer, um navio de pesquisa preparado para investigar regiões de difícil acesso dos oceanos.

Os reservatórios foram localizados a mais de 1.770 metros de profundidade, nos últimos cinco minutos de uma operação que durou dez horas. A descoberta representa o primeiro registro científico de piscinas de salmoura no Golfo de Aqaba.

O que esses lagos revelam sobre a possibilidade de vida alienígena?

Embora apresentem condições desfavoráveis para muitos seres vivos, as piscinas de salmoura abrigam comunidades de microrganismos capazes de sobreviver em ambientes extremos.

Segundo Sam Purkis, professor e chefe do Departamento de Geociências Marinhas da Universidade de Miami, compreender esses limites é importante para avaliar se outros planetas podem abrigar formas de vida.

A descoberta poderá orientar pesquisas sobre a existência de organismos em ambientes extremos em outras regiões do Sistema Solar e além dele.

O interesse científico por esses microrganismos também se estende à medicina. Pesquisas anteriores sobre as piscinas de salmoura do Mar Vermelho identificaram moléculas biologicamente ativas com potenciais propriedades anticancerígenas.

Lagos subaquáticos guardam vestígios de terremotos e tsunamis

Além de abrigar vida microbiana, os lagos subaquáticos funcionam como arquivos naturais da história geológica da região.

A elevada concentração de sal e a ausência de oxigênio favorecem a preservação de evidências de terremotos, tsunamis e inundações repentinas que atingiram o Golfo de Aqaba há milhares de anos. A região apresenta diversas falhas e fraturas no leito marinho, formadas pela atividade tectônica.

Em outra pesquisa, divulgada no início de 2022, Purkis e seus colegas identificaram evidências de um deslizamento de terra submarino ocorrido há cerca de 500 anos. O fenômeno provavelmente provocou um tsunami de grandes proporções.

Segundo os pesquisadores, compreender o histórico desses eventos pode fornecer informações importantes para o planejamento do desenvolvimento costeiro no Egito e na Arábia Saudita.