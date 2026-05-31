Cansaço constante? A causa pode estar na falta de duas vitaminas

Sentir cansaço frequente nem sempre é consequência apenas de estresse, excesso de trabalho ou noites mal dormidas. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Metropolitana de Osaka, no Japão, sugere que baixos níveis de vitamina B12 e folato (vitamina B9) também podem estar associados à fadiga persistente e à redução da motivação, mesmo em pessoas consideradas saudáveis.

Os resultados foram publicados na revista científica Nutrients e analisaram dados de aproximadamente 600 adultos japoneses. A pesquisa investigou a relação entre a fadiga e os níveis de homocisteína, uma substância presente no sangue que costuma aumentar quando há deficiência de vitamina B12 e folato.

O que o estudo descobriu?

Os pesquisadores mediram os níveis sanguíneos de homocisteína, vitamina B12 e folato dos participantes e compararam esses dados com questionários que avaliavam fadiga física e motivação.

A análise mostrou que pessoas com níveis mais elevados de homocisteína tendiam a apresentar concentrações mais baixas de vitamina B12 e folato, independentemente do sexo.

Após considerar fatores que também podem influenciar o cansaço, como idade, duração do sono, carga de trabalho e hábitos alimentares, os cientistas identificaram associações específicas entre o marcador sanguíneo e os sintomas relatados.

Diferenças entre homens e mulheres

Nos homens, níveis mais altos de homocisteína foram associados a maior fadiga física. Já entre as mulheres, o mesmo marcador esteve relacionado a menores níveis de motivação.

Segundo os autores, esta pode ser uma das primeiras evidências de uma possível ligação entre deficiência de vitamina B12, folato e sintomas de fadiga em indivíduos saudáveis.

Como vitamina B12 e folato influenciam a energia

Tradicionalmente, a homocisteína é utilizada como um marcador relacionado ao risco de doenças cardiovasculares, demência e fraturas. No entanto, os resultados sugerem que ela também pode estar ligada a aspectos do bem-estar físico e mental.

Como a vitamina B12 e o folato participam de processos importantes para o funcionamento do organismo, a deficiência desses nutrientes pode afetar diferentes mecanismos relacionados à disposição e ao funcionamento cerebral.

Alimentação equilibrada continua sendo recomendação

Os pesquisadores destacam que o estudo identificou uma associação, mas não comprovou que a deficiência de vitaminas seja a causa direta da fadiga ou da falta de motivação.

Ainda assim, os autores reforçam a importância de manter uma alimentação equilibrada para evitar níveis elevados de homocisteína e garantir a ingestão adequada de vitamina B12 e folato.

Segundo a equipe, novas pesquisas poderão esclarecer melhor como esses nutrientes influenciam a energia, o humor e a qualidade de vida ao longo do tempo.