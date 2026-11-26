A creatina para idosos pode ajudar a aumentar a força muscular, principalmente quando associada à musculação. Uma meta-análise publicada no Open Access Journal of Sports Medicine, que reuniu 22 estudos clínicos, identificou ganhos adicionais de força e massa magra com essa combinação.

Já os possíveis benefícios para a memória continuam em investigação, enquanto pesquisas sobre segurança não demonstram danos renais em pessoas saudáveis nas condições habitualmente estudadas.

No geral:

Força muscular : estudos mostram ganhos adicionais quando a suplementação acompanha exercícios de resistência;

: estudos mostram ganhos adicionais quando a suplementação acompanha exercícios de resistência; Massa muscular : algumas pesquisas identificaram benefícios, mas os resultados variam;

: algumas pesquisas identificaram benefícios, mas os resultados variam; Memória : há indícios de melhora em testes cognitivos, ainda sem evidências suficientes para recomendar o uso;

: há indícios de melhora em testes cognitivos, ainda sem evidências suficientes para recomendar o uso; Saúde renal : pesquisas não demonstram danos aos rins de pessoas saudáveis nas condições habitualmente estudadas;

: pesquisas não demonstram danos aos rins de pessoas saudáveis nas condições habitualmente estudadas; Qualidade: a Anvisa identificou irregularidades de rotulagem em 40 dos 41 suplementos analisados em 2025;

O que é creatina e por que ela passou a ser estudada depois dos 50 anos?

A creatina é uma substância produzida naturalmente pelo organismo e encontrada em alimentos como carnes e peixes. Ela participa da reposição de energia nas células, especialmente durante atividades que exigem esforços musculares intensos e de curta duração.

Essa função despertou o interesse de pesquisadores que estudam o envelhecimento. Com o avanço da idade, a perda progressiva de massa e força muscular pode dificultar tarefas como subir escadas, carregar objetos e levantar de uma cadeira.

Em casos mais avançados, essa redução pode estar associada à sarcopenia, condição que compromete a força e o desempenho muscular.

Assim, a creatina passou a ser investigada como complemento ao treinamento de resistência, especialmente à musculação. O objetivo é avaliar se a suplementação amplia os ganhos obtidos com os exercícios e contribui para preservar a capacidade de realizar atividades cotidianas.

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) também aborda o tema e destaca a importância de considerar as necessidades individuais antes de iniciar a suplementação.

Creatina para idosos funciona? O que dizem os estudos sobre os músculos?

Os benefícios da creatina para idosos têm maior respaldo científico quando a suplementação é combinada ao treinamento de força. Pesquisas indicam que essa associação pode aumentar os resultados dos exercícios, principalmente em relação à força muscular.

Uma meta-análise publicada em 2017 no Open Access Journal of Sports Medicine, conduzida pelo pesquisador Philip Chilibeck e colaboradores, reuniu 22 estudos clínicos com participantes cujas médias de idade variavam de 57 a 70 anos.

Todos realizaram exercícios de resistência durante períodos de sete a 52 semanas. Na comparação com quem recebeu placebo, os participantes que utilizaram creatina ganharam, em média, 1,37 kg a mais de massa magra, além de apresentarem ganhos adicionais de força nos membros superiores e inferiores.

Uma revisão publicada em agosto de 2026 na revista Frontiers in Nutrition também encontrou benefícios para a força muscular. A análise reuniu 11 ensaios clínicos com pessoas de 60 anos ou mais e identificou um efeito adicional pequeno, mas estatisticamente significativo, em participantes que combinaram creatina e treinamento.

Os resultados para massa muscular e desempenho físico, entretanto, foram menos consistentes nessa revisão. Assim, embora a suplementação possa ampliar os ganhos de força, ainda não há evidências igualmente sólidas de benefícios para todas as funções musculares.

Creatina funciona para idosos que não fazem exercícios?

A creatina também tem sido estudada em pessoas sedentárias, mas as evidências são mais limitadas do que aquelas obtidas em participantes que praticam musculação.

Um estudo publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition acompanhou 64 adultos sedentários, entre 45 e 65 anos, durante 12 semanas. Os pesquisadores observaram melhorias em indicadores de massa magra, força e resistência muscular entre os participantes que receberam creatina, inclusive aqueles que não seguiram um programa de exercícios.

A pesquisa, porém, envolveu uma amostra pequena de adultos relativamente saudáveis. Além disso, como os participantes escolheram se fariam exercícios, a comparação entre os grupos apresenta limitações.

Por enquanto, esses resultados não permitem concluir que a creatina, isoladamente, seja suficiente para preservar a força de pessoas idosas com mobilidade reduzida ou que permanecem acamadas. Os efeitos nessas populações ainda precisam de estudos específicos.

Creatina e memória: o que a ciência diz sobre o cérebro?

A relação entre creatina e memória tem despertado o interesse de pesquisadores por causa do papel da substância no fornecimento de energia ao cérebro. A hipótese é que a suplementação possa favorecer funções cognitivas, como memória, atenção e raciocínio, especialmente durante o envelhecimento.

Segundo uma análise de oito ensaios clínicos publicada na revista Nutrition Reviews, o uso de creatina melhorou o desempenho em testes de memória, principalmente entre adultos de 66 a 76 anos. No entanto, pesquisadores questionaram aspectos metodológicos do trabalho, o que levantou dúvidas sobre a confiabilidade dos resultados.

Entretanto, a incerteza permanece em pesquisas mais recentes. Em fevereiro de 2026, outra revisão sistemática da Nutrition Reviews analisou seis estudos sobre creatina e cognição em adultos mais velhos. Embora cinco tenham encontrado associações positivas, apenas dois avaliaram diretamente os efeitos da suplementação. Os demais investigaram o consumo de creatina pela alimentação.

Com poucos ensaios clínicos disponíveis e resultados ainda sujeitos a limitações metodológicas, os pesquisadores consideram prematuro afirmar que a creatina melhora a memória de pessoas idosas.

Creatina pode prevenir Alzheimer?

Ainda não existem evidências de que a creatina previna a doença de Alzheimer ou outras formas de demência.

Estudando a relação da substância com a condição, pesquisadores da Universidade do Kansas publicaram um estudo piloto na revista Alzheimer's & Dementia com 20 pessoas diagnosticadas com Alzheimer. Após oito semanas, os exames dos participantes que concluíram o protocolo indicaram um aumento de aproximadamente 11% na concentração de creatina no cérebro.

A pesquisa também apontou melhora em alguns testes cognitivos, mas a ausência de um grupo de comparação impede atribuir os resultados à creatina. Assim, ainda não há evidências suficientes para recomendar o suplemento no tratamento ou na prevenção do Alzheimer.

Creatina faz mal? Entenda os efeitos nos rins e a retenção de líquido

Uma das principais dúvidas sobre a suplementação é se a creatina faz mal aos rins. Até o momento, pesquisas realizadas com adultos saudáveis não identificaram danos à função renal nas condições habituais de uso estudadas.

Uma revisão publicada no Journal of the International Society of Sports Nutrition, conduzida por José Antonio e colaboradores, reuniu evidências sobre a segurança da creatina e concluiu que os estudos controlados não demonstram prejuízos renais em pessoas saudáveis.

A suplementação, entretanto, pode interferir na interpretação de exames de sangue. Isso acontece porque parte da creatina é convertida em creatinina, substância utilizada para avaliar o funcionamento dos rins. Assim, um aumento desse marcador não significa necessariamente que exista uma lesão renal.

Por esse motivo, pessoas que utilizam o suplemento devem informar o médico antes de realizar exames. O cuidado é ainda mais importante para quem já apresenta doença renal, alterações na função dos rins ou utiliza medicamentos que possam afetá-los.

A creatina também pode provocar aumento do peso corporal devido à maior retenção de água dentro das células musculares. Esse efeito não representa, por si só, ganho de gordura, embora algumas pessoas possam apresentar desconfortos gastrointestinais durante a suplementação.

Como tomar creatina depois dos 50 anos? Qual é a dose estudada?

A creatina monohidratada é a forma mais utilizada nas pesquisas sobre força e desempenho muscular. Muitos estudos com adultos mais velhos avaliaram quantidades de manutenção entre 3 e 5 gramas por dia, embora os protocolos variem conforme os objetivos e as características dos participantes.

Algumas pesquisas também utilizaram uma fase inicial de consumo mais elevado, conhecida como saturação, para aumentar mais rapidamente os estoques musculares. Essa etapa, porém, não é indispensável para alcançar os efeitos investigados.

Antes de iniciar a suplementação, é importante considerar a alimentação, a atividade física, a função renal e os medicamentos utilizados, com avaliação de médico ou nutricionista.

Qual é a melhor creatina para idosos? Veja como avaliar a qualidade

A creatina monohidratada concentra a maior parte das pesquisas sobre suplementação e saúde muscular. Entretanto, não há evidências suficientes de que produtos comercializados especificamente para a terceira idade ofereçam resultados superiores aos da formulação convencional.

A regularização sanitária também deve ser considerada na escolha da creatina. Em 2025, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analisou 41 suplementos de 29 fabricantes e encontrou irregularidades de rotulagem em 40 deles, como informações nutricionais incompletas e alegações não autorizadas.

Apesar dos problemas nos rótulos, apenas um produto apresentou teor de creatina abaixo do exigido, e nenhum foi reprovado pela presença de matérias estranhas. Segundo a agência, os resultados não indicaram riscos à saúde que exigissem medidas adicionais imediatas de fiscalização.

Em junho de 2026, porém, a Anvisa determinou a suspensão de lotes específicos de creatina por problemas de qualidade e rotulagem, o que reforça a importância de consultar a situação sanitária do produto antes da compra.

Como identificar um suplemento regularizado?

Antes de escolher a creatina, o consumidor deve observar:

Identificação do fabricante : nome e informações da empresa responsável precisam constar na embalagem;

: nome e informações da empresa responsável precisam constar na embalagem; Regularização sanitária : o registro ou a notificação, conforme a categoria, pode ser consultado nos canais oficiais da Anvisa;

: o registro ou a notificação, conforme a categoria, pode ser consultado nos canais oficiais da Anvisa; Composição : a embalagem deve informar os ingredientes e as quantidades presentes no produto;

: a embalagem deve informar os ingredientes e as quantidades presentes no produto; Promessas de saúde: alegações de prevenção de Alzheimer, melhora garantida da memória ou cura de doenças não são benefícios comprovados da suplementação.

A Anvisa disponibiliza uma ferramenta de consulta ajudar a verificar a situação dos suplementos. Testes caseiros de dissolução, aparência ou sabor não são métodos confiáveis para avaliar sua pureza.

O que a ciência já comprovou sobre os benefícios da creatina?

As pesquisas apresentam resultados diferentes conforme o benefício analisado, a idade dos participantes e a presença de exercícios físicos.

Benefício investigado O que mostram os estudos Nível de evidência Força muscular com treinamento A creatina pode proporcionar ganhos adicionais em relação ao exercício isolado Mais consistente Massa muscular com treinamento Algumas pesquisas encontraram ganhos, mas revisões recentes apresentam resultados divergentes Variável Preservação muscular sem exercícios Existem resultados iniciais, mas faltam estudos com idosos frágeis ou acamados Limitada Memória e atenção Algumas pesquisas identificaram melhora em testes cognitivos Preliminar Prevenção de Alzheimer Não há comprovação de benefício preventivo Não comprovada Segurança renal em pessoas saudáveis Estudos não demonstram danos nas condições habitualmente investigadas Mais consistente

Perguntas frequentes sobre creatina para idosos

Entenda mais sobre a necessidade de suplementação após os 50 anos.

Quem tem diabetes pode tomar creatina?

Pessoas com diabetes devem passar por avaliação médica antes de considerar a suplementação, especialmente quando apresentam alterações renais ou utilizam vários medicamentos. Embora algumas pesquisas investiguem possíveis efeitos sobre o metabolismo, não há evidências suficientes para recomendar a creatina como tratamento para controlar a glicemia.

Creatina engorda ou causa inchaço?

A creatina pode aumentar o peso corporal devido ao acúmulo de água dentro das células musculares, sem que isso represente necessariamente ganho de gordura. A intensidade desse efeito varia conforme as características individuais e o protocolo de suplementação.

Creatina ou whey protein: qual é melhor para idosos?

Os suplementos têm funções diferentes. Enquanto a creatina participa da reposição de energia muscular, o whey protein fornece proteínas utilizadas na manutenção e recuperação dos tecidos. A escolha depende das necessidades nutricionais e dos objetivos de cada pessoa.

É necessário parar de tomar creatina depois de algum tempo?

Os estudos avaliaram períodos diferentes de suplementação e não estabeleceram uma duração única para todas as pessoas. A continuidade deve ser discutida com um profissional de saúde, considerando os resultados, o objetivo do uso e as condições clínicas.

Uma pessoa de 80 anos pode tomar creatina?

A idade, isoladamente, não determina se a creatina é adequada. Em pessoas de 80 anos ou mais, é importante avaliar a função renal, a alimentação, os medicamentos utilizados e a capacidade funcional. Como muitos estudos envolveram adultos mais jovens e saudáveis, os resultados não podem ser generalizados para todos os idosos.