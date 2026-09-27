Quanto tempo você passa em sono REM? Estudo encontra ligação com 83 doenças

Sono: pesquisadores analisaram diferentes estágios do descanso e mais de mil condições de saúde (Freepik)
Redatora
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 05h40.
Passar mais tempo em sono REM foi associado a menor risco de desenvolver 83 doenças, incluindo demência, insuficiência cardíaca e doença de Parkinson. A relação apareceu em um estudo com mais de 95 mil pessoas acompanhadas por quase nove anos.
Os pesquisadores também encontraram associação entre mais tempo de sono profundo e menor risco de sete condições, como diabetes tipo 2 e depressão grave. Já dormir menos de cinco horas foi relacionado a maior risco de 37 doenças.
Para chegar aos resultados, o estudo, publicado na revista científica PLOS Medicine na última quinta-feira, 17, utilizou dados de 95.559 participantes do UK Biobank e avaliou diferentes características do sono e mais de mil desfechos de saúde.
Em vez de depender apenas dos relatos dos participantes sobre quanto dormiam, os pesquisadores utilizaram dados coletados por acelerômetros usados no pulso durante sete dias e sete noites consecutivos. Um algoritmo de aprendizado profundo foi usado para estimar diferentes características do sono, incluindo o tempo em sono REM, sono profundo e sono leve.
A análise também considerou a duração total do sono, o tempo que as pessoas permaneciam acordadas após adormecer e as diferenças nos horários de sono entre uma noite e outra. Depois, os registros de saúde dos participantes foram acompanhados por uma mediana de 8,9 anos. Os pesquisadores verificaram possíveis associações entre esses padrões e mais de mil doenças.
Ao todo, foram identificadas 156 associações significativas entre características do sono e doenças após a análise estatística utilizada pelo estudo.
O sono REM foi a característica relacionada ao maior número de condições. Um aumento correspondente a 47,6 minutos nesse estágio foi associado a menor risco de 83 doenças. Entre elas estavam insuficiência cardíaca,demência e doença de Parkinson. Para essas três condições, as razões de risco foram de 0,74, 0,54 e 0,20, respectivamente.
Os resultados indicam uma associação entre maior tempo em sono REM e menor risco dessas doenças durante o acompanhamento. Isso não significa, porém, que aumentar deliberadamente o sono REM produza a mesma redução de risco.
O sono profundo também apareceu nos resultados. Mais tempo nesse estágio foi associado a menor risco de sete condições, entre elas diabetes tipo 2 e transtorno depressivo maior.
A duração total do sono apresentou uma relação mais complexa com a saúde. Os pesquisadores encontraram associações não lineares com 86 condições. Em 69 delas, o menor risco observado concentrou-se entre seis e oito horas de sono.
No outro extremo, pessoas que dormiam menos de cinco horas apresentaram maior risco associado a 37 condições.
Outras características também apareceram na análise. Maior irregularidade entre as noites e mais períodos acordados depois de adormecer foram relacionados a condições como ansiedade e transtornos por uso de substâncias.
Apesar do grande número de participantes e do acompanhamento de longo prazo, os próprios pesquisadores destacam uma limitação importante.
Por se tratar de um estudo observacional, não é possível estabelecer uma relação direta de causa e efeito. Assim, os resultados não permitem afirmar que aumentar o sono REM ou profundo impedirá o desenvolvimento das doenças analisadas.
Segundo os autores, a análise reforça a importância de considerar não apenas quantas horas uma pessoa dorme, mas também como o sono é distribuído entre seus diferentes estágios.