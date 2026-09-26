Hidroginástica e um livro por semana: mulher de 107 anos conta segredo da longevidade

A americana Mason Byrd completou 107 anos e chamou atenção ao contar o que considera importante para uma vida longa. Moradora de Kansas City, nos Estados Unidos, ela mantém hábitos no dia a dia que atravessaram diferentes fases de sua vida.

A centenária celebrou o aniversário em agosto, ao lado de cerca de 150 pessoas. Byrd passou a vida na cidade, onde criou seus nove filhos, e continua morando na casa que se tornou ponto de encontro da família.

Em entrevista à KMBC 9 News, emissora local que acompanhou a comemoração, Byrd falou sobre o segredo da longevidade. Ela não apontou uma fórmula específica, mas relacionou sua trajetória à maneira como trata outras pessoas. Alimentação, atividade física e leitura também fazem parte de sua rotina.

O segredo para chegar aos 107 anos

Ao explicar o que acredita estar relacionado à sua longevidade, Byrd destacou a relação que mantém com outras pessoas. “Talvez seja amar o próximo, mas a verdade é que não sei”, afirmou à emissora.

Além disso, a americana mantém hábitos ligados à alimentação saudável, exercícios físicos e leitura. Byrd procura comer de maneira equilibrada e continua interessada em aprender mais sobre alimentação. Aos 107 anos, ela também pratica hidroginástica.

A leitura ocupa outro espaço importante em sua rotina. Byrd lê pelo menos um livro por semana.

Pessoas próximas também destacam sua maneira de lidar com as preocupações. A centenária procura não colocar o estresse no centro de seu cotidiano.

Independência e vida social fazem parte da rotina aos 107 anos

Mesmo aos 107 anos, Byrd preserva sua independência e mantém contato frequente com outras pessoas. Otona Dahmer, uma de suas filhas, descreveu a mãe como uma mulher forte, autossuficiente e que gosta da companhia de outras pessoas.

A americana continua na casa onde viveu durante grande parte de sua trajetória. Com o passar dos anos, o imóvel também se tornou um ponto de encontro para diferentes gerações da família.

Sua trajetória recebeu ainda uma homenagem oficial da prefeitura de Kansas City.

Byrd também prefere concentrar a atenção no presente. Durante a festa, convidados perguntaram quais eram suas lembranças favoritas da infância e de outras fases da vida. Na ocasião, ela não escolheu nenhuma memória específica para compartilhar.

Aos 107 anos, Mason Byrd ainda vive experiências pela primeira vez

A festa de aniversário também trouxe uma experiência inédita. Aos 107 anos, Byrd experimentou uma cerveja light pela primeira vez, na companhia de familiares e convidados.

Chegar a essa idade ainda é incomum nos Estados Unidos. Segundo dados oficiais referentes a 2020 citados pelo jornal La Nacion, apenas dois em cada 10 mil americanos tinham mais de 100 anos.