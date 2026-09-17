Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro de São Paulo 2026? Veja a lista

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 2026 terminou com um novo recorde de público. Ao longo de dez dias de programação, o evento recebeu 760 mil visitantes, superando as 720 mil pessoas registradas na edição de 2024.
Além de reunir escritores, editoras e leitores de diferentes partes do país, a Bienal movimentou o mercado editorial com lançamentos, sessões de autógrafos, encontros literários e promoções. Milhares de títulos passaram pelas mãos do público, mas algumas obras se destacaram entre as mais procuradas e vendidas durante o evento.
Alguns dias após o fim do evento, a EXAME separou quais foram as principais escolhas dos leitores presentes na Bienal do Livro de São Paulo de 2026. Confira a lista:
Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro de São Paulo 2026?
Companhia das Letras
Thalita Rebouças ainda escreve para a garota esquisita que existe em todos nós
- "A estranha na cama", Raphael Montes
- "Jantar secreto", Raphael Montes
- "Binding 13", Chloe Walsh
- "Jantar secreto (edição especial)", Raphael Montes
- "Suicidas", Raphael Montes
- "Dias perfeitos (edição especial)", Raphael Montes
- "Box Amores improváveis", Elle Kenedy
- "Uma família feliz", Raphael Montes
- "O acordo (série Amores improváveis)", Elle Kenedy
- "A cabeça do santo", Socorro Acioli
Editora Rocco
- "Coração de Cristal Partido", Ariani Castelo
- "Kiwi e Os Garotos Perdidos", Ana Jeckel
- "Bons Tempos: Yesteryear", Caro Claire Burke
- "O Abismo de Celina", Ariani Castelo
- "Powerless", Lauren Roberts
- "A Hora da Estrela", Clarice Lispector
- "Ignis Lacrimosa", Helena Lopes
- "Amanhecer na Colheita", Suzanne Collins
- "Jogos Vorazes", Suzanne Collins
- "Harry Potter e a Pedra Filosofal", J.K Rowling
Intrínseca
Do caso Evandro aos novos detetives: como Ivan Mizanzuk concluiu seu novo livro
- "Patinando no amor", Lynn Painter
- "Melhor do que nos filmes", Lynn Painter
- "O massacre da família Hope", Raley Sager
- "Não é como nos filmes", Lynn Painter
- "Apostando no amor", Lynn Painter
- "Série Não Mexa", Mikito Chinen
- "Alchemised", SenLinYu
- "A guerra da papoula", R. F. Kuang
- "Confusões do amor", Lynn Painter
- "Mil vezes amor", Lynn Painter
Galera Record
- "Verity", Colleen Hoover
- "O Príncipe Cruel", Holly Black
- "Box A Corte de Espinhos e Rosas", Sarah J. Maas
- "Box O Povo do Ar", Holly Black
- "A Vida Invisível de Addie Larue", V.E. Schwab
- "Box De Sangue & Cinzas", Jennifer L. Armentrout
- "Um de Nós Está Mentindo", Karen M. McManus
- "Sea Spinner: O guardião da água", Julie Johnson
- "Box Cidade da Lua Crescente", Sarah J. Maas
- "Box Herdeiro Roubado", Holly Black
Editora Gutemberg
Eliana Alves Cruz acredita que 'O direito de sonhar é um privilégio'
- "A música da minha vida", Paula Pimenta
- "Era uma vez um coração partido", Stephanie Garber
- "Caraval", Stephanie Garber
- "Balada do felizes para nunca", Stephanie Garber
- "Minha vida fora de série", Paula Pimenta
- "Minha vida fora de série", Paula Pimenta
- "Cine Killer", Renné França
- "O que resta de nós", Virginie Grimaldi
- "A lenda da caixa das almas", Paola Siviero
- "A relíquia perdida", Alejandro G. Roemmers
GruponHarperCollins
- Dungeons & Drama, Kristy Boyce (Pitaya)
- Dates & Dragons, Kristy Boyce (Pitaya)
- Dados & Disputa, Kristy Boyce (Pitaya)
- Lembranças de quando te amei, Paola Aleksandra (Harlequin)
- A canção dos dragões perdidos, Sarah A. Parker (Harlequin)
- O despertar da lua caída, Sarah A. Parker (Harlequin)
- O profeta de ferro, Cristina Bomfim (Thomas Nelson Brasil)
- Box de Luxo Pocket - O Senhor dos Anéis + O Hobbit, J.R.R. Tolkien (HarperCollins)
- Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis (Thomas Nelson Brasil)
- Diário de uma garota esquisita, Thalita Rebouças (HarperKids)