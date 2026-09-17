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Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro de São Paulo 2026? Veja a lista

A 28ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo bateu recorde de público e atraiu leitores em busca dos maiores sucessos de vendas de grandes editorias

Bienal do Livro: confira os livros que mais fizeram sucesso na edição de 2026 (Divulgação)

Bienal do Livro: confira os livros que mais fizeram sucesso na edição de 2026 (Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 14h18.

Última atualização em 17 de setembro de 2026 às 14h27.

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A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 2026 terminou com um novo recorde de público. Ao longo de dez dias de programação, o evento recebeu 760 mil visitantes, superando as 720 mil pessoas registradas na edição de 2024.

Além de reunir escritores, editoras e leitores de diferentes partes do país, a Bienal movimentou o mercado editorial com lançamentos, sessões de autógrafos, encontros literários e promoções. Milhares de títulos passaram pelas mãos do público, mas algumas obras se destacaram entre as mais procuradas e vendidas durante o evento.

Alguns dias após o fim do evento, a EXAME separou quais foram as principais escolhas dos leitores presentes na Bienal do Livro de São Paulo de 2026. Confira a lista:

Quais foram os livros mais vendidos da Bienal do Livro de São Paulo 2026?

Companhia das Letras

  • "A estranha na cama", Raphael Montes
  • "Jantar secreto", Raphael Montes
  • "Binding 13", Chloe Walsh
  • "Jantar secreto (edição especial)", Raphael Montes
  • "Suicidas", Raphael Montes
  • "Dias perfeitos (edição especial)", Raphael Montes
  • "Box Amores improváveis", Elle Kenedy
  • "Uma família feliz", Raphael Montes
  • "O acordo (série Amores improváveis)", Elle Kenedy
  • "A cabeça do santo", Socorro Acioli
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Editora Rocco

  • "Coração de Cristal Partido", Ariani Castelo
  • "Kiwi e Os Garotos Perdidos", Ana Jeckel
  • "Bons Tempos: Yesteryear", Caro Claire Burke
  • "O Abismo de Celina", Ariani Castelo
  • "Powerless", Lauren Roberts
  • "A Hora da Estrela", Clarice Lispector
  • "Ignis Lacrimosa", Helena Lopes
  • "Amanhecer na Colheita", Suzanne Collins
  • "Jogos Vorazes", Suzanne Collins
  • "Harry Potter e a Pedra Filosofal", J.K Rowling

Intrínseca

  • "Patinando no amor", Lynn Painter
  • "Melhor do que nos filmes", Lynn Painter
  • "O massacre da família Hope", Raley Sager
  • "Não é como nos filmes", Lynn Painter
  • "Apostando no amor", Lynn Painter
  • "Série Não Mexa", Mikito Chinen
  • "Alchemised", SenLinYu
  • "A guerra da papoula", R. F. Kuang
  • "Confusões do amor", Lynn Painter
  • "Mil vezes amor", Lynn Painter
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Galera Record

  • "Verity", Colleen Hoover
  • "O Príncipe Cruel", Holly Black
  • "Box A Corte de Espinhos e Rosas", Sarah J. Maas
  • "Box O Povo do Ar", Holly Black
  • "A Vida Invisível de Addie Larue", V.E. Schwab
  • "Box De Sangue & Cinzas", Jennifer L. Armentrout
  • "Um de Nós Está Mentindo", Karen M. McManus
  • "Sea Spinner: O guardião da água", Julie Johnson
  • "Box Cidade da Lua Crescente", Sarah J. Maas
  • "Box Herdeiro Roubado", Holly Black

Editora Gutemberg

  • "A música da minha vida", Paula Pimenta
  • "Era uma vez um coração partido", Stephanie Garber
  • "Caraval", Stephanie Garber
  • "Balada do felizes para nunca", Stephanie Garber
  • "Minha vida fora de série", Paula Pimenta
  • "Minha vida fora de série", Paula Pimenta
  • "Cine Killer", Renné França
  • "O que resta de nós", Virginie Grimaldi
  • "A lenda da caixa das almas", Paola Siviero
  • "A relíquia perdida", Alejandro G. Roemmers
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GruponHarperCollins

  • Dungeons & Drama, Kristy Boyce (Pitaya)
  • Dates & Dragons, Kristy Boyce (Pitaya)
  • Dados & Disputa, Kristy Boyce (Pitaya)
  • Lembranças de quando te amei, Paola Aleksandra (Harlequin)
  • A canção dos dragões perdidos, Sarah A. Parker (Harlequin)
  • O despertar da lua caída, Sarah A. Parker (Harlequin)
  • O profeta de ferro, Cristina Bomfim (Thomas Nelson Brasil)
  • Box de Luxo Pocket - O Senhor dos Anéis + O Hobbit, J.R.R. Tolkien (HarperCollins)
  • Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis (Thomas Nelson Brasil)
  • Diário de uma garota esquisita, Thalita Rebouças (HarperKids)
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