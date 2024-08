Mindfulness: o que é e para que serve

Durante nossa jornada escolar, universitária e profissional, todos nós somos lembrados constantemente da importância da atenção e do foco para o bom desenvolvimento de todas as tarefas demandadas em nosso dia a dia. Por vezes, essa “atenção” cobrada se torna um conceito abstrato, principalmente em um mundo onde nosso foco é disputado incessantemente por aplicativos, notificações e redes sociais.

Dentro desse cenário, o Mindfulness surge como um aliado para nos educar a respeito do que é a atenção e como ela pode se tornar nossa aliada.

O que significa Mindfulness?

Seguindo a tradução,Mindfulness significa “atenção plena” e é a habilidade de se concentrar no momento presente e não dividir seu foco pensando no passado, futuro ou em outras distrações.

Leia mais: O que é lifelong learning?

Para que serve o Mindfulness?

A origem dessa técnica remonta a meditações usadas em templos budistas habitados há 500 anos antes do nascimento de Cristo, porém a palavra se popularizou no mundo corporativo junto ao avanço tecnológico a partir dos anos 70 e se tornou sinônimo de controle do estresse, aumento de produtividade, diminuição de dores crônicas e até mesmo um tratamento alternativo para doenças como a depressão.

Como funciona meditação Mindfulness?

O estado de Mindfulness se caracteriza por ações e pensamentos conscientes, ancorados no momento presente e estruturados para que suas metas sejam atingidas de forma objetiva e intencional, ao invés de reativa e emocional.

Com o passar dos anos, mais e mais artigos e estudos científicos foram feitos a respeito da técnica, principalmente nos Estados Unidos e a consolidou como uma tendência que dificilmente sairá de moda dentro das maiores empresas do mundo que buscam conciliar resultado com saúde mental e bem-estar dos seus colaboradores. E o melhor é que você pode praticar Mindfulness sozinho e até mesmo ajudar a implementá-lo em sua empresa!

Leia mais: Adaptabilidade: entenda o que é e a importância dessa habilidade para os profissionais do futuro

Como praticar Mindfulness para iniciantes?

É preciso entender que o Mindfulness é um treinamento mental constante, assim como acontece com exercícios físicos. Você não alcançará grandes resultados se praticar apenas esporadicamente e sem a dedicação necessária. Você precisa disciplinar sua mente para obter controle sobre seu foco e o primeiro e mais importante passo é: praticar.

As técnicas são muito parecidas com as de uma meditação comum, confira exercícios de Mindfulness:

Tire ao menos 10 minutos do seu dia para “apenas” respirar e deixar sua mente divagar em todos os pensamentos e sentimentos abstratos que competem pela sua atenção durante o dia;

Em seguida, traga sua atenção completa para sua respiração e para os movimentos do seu corpo focando no momento presente e aguçando todos os seus sentidos para degustá-lo;

Antes de começar seu dia elabore uma lista pequena de prioridades e estipule um prazo para sua execução, de preferência com poucas horas de duração;

Evite realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, por exemplo: ao almoçar, sente-se apenas para saborear o alimento, sem checar o celular ou assistir algum programa na TV;

Faça pausas intencionais durante o seu dia para relaxar entre uma tarefa e outra sem sobrecarregar o seu cérebro.

Além disso, é importante que essas práticas sejam incorporadas e se tornem uma parte natural do seu dia, não apenas comportamentos adotados visando atingir os benefícios finais, pois isso causar um nível de ansiedade que atrapalhará ainda mais o seu foco.

Benefícios do Mindfulness

É importante lembrar que essa técnica foi trazida para o espectro corporativo no intuito de aumentar o bem-estar dos profissionais e tornar sua rotina mais leve. O Mindfulness pode ser adaptado livremente para se tornar um aliado e os parâmetros de sucesso dessa experiência serão definidos por você.

Imprevistos, problemas pessoais e distrações fazem parte da rotina de todos nós. O importante é construir mentalmente um lugar estável que aumente sua confiança na hora de tomar decisões e alcançar o sucesso profissional.