O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o senador Camilo Santana (PT-CE) para comandar a Casa Civil em seu quarto mandato, afirmam dois aliados do presidente à EXAME. O ex-ministro da Educação, que coordenou a campanha de Lula entre o primeiro e o segundo turno, deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. O presidente também sondou o vice-presidente Geraldo Alckmin para assumir o Ministério da Segurança Pública, que deve ser criado logo após a promulgação da PEC da Segurança, na próxima semana.

Camilo acompanhou Lula em sua agenda oficial em Niterói nesta sexta-feira, 27. Segundo um aliado próximo do presidente, a escolha do senador teria sido selada antes mesmo da confirmação, nesta quinta-feira, 26, do nome de Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, para o comando do Ministério da Fazenda.

O senador e ex-governador cearense já era considerado o favorito à Casa Civil entre os aliados de Lula, pelo papel que desempenhou na campanha eleitoral. Camilo liderou uma guinada na comunicação que, segundo integrantes do governo, foi determinante para a virada contra Flávio Bolsonaro.

A Casa Civil é responsável por coordenar e monitorar as políticas e ações dos demais ministérios, além de preparar os atos normativos e as propostas legislativas do Executivo, como decretos, medidas provisórias, projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. O cargo tem relevância estratégica no governo e foi ocupado, durante parte do terceiro mandato de Lula, pelo também senador Rui Costa (PT-BA). Atualmente, Miriam Belchior chefia a pasta.

Camilo é visto como um dos petistas em condições de suceder Lula em 2030. O senador tem dito a aliados que ainda não recebeu um convite formal do presidente, com quem tem se reunido diariamente. Já recebeu, porém, atribuições compatíveis com as de um ministro da Casa Civil, como a organização de políticas públicas que poderão ser implementadas no próximo mandato.

Alckmin sondado para Segurança Pública

O vice-presidente Geraldo Alckmin é o favorito para comandar o Ministério da Segurança Pública, cuja criação foi uma das promessas de campanha de Lula. O petista tampouco fez um convite formal a Alckmin, segundo um integrante do governo próximo ao vice-presidente, mas, em conversas recentes, Lula ressaltou sua capacidade e experiência na área e sondou seu interesse pela pasta.

A esse aliado, Alckmin teria dito que aceitaria o desafio de conduzir o novo ministério. A criação da pasta foi viabilizada com a aprovação da PEC da Segurança Pública, que amplia as competências da União na área, permitindo-lhe estabelecer diretrizes gerais para a segurança pública e o sistema prisional, além de coordenar ações com as forças estaduais. A PEC também amplia a atuação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Alckmin também chegou a ser cotado para comandar o Ministério da Agricultura e Pecuária, uma possibilidade que lhe agradava, mas que perdeu força nos últimos dias.

Lula disse a pessoas próximas que gostaria de ter um ex-governador à frente do novo ministério. Nesta semana, um interlocutor do presidente defendeu Alckmin como melhor escolha do que os senadores Camilo Santana e Rui Costa, que governaram Ceará e Bahia, respectivamente, por conta dos resultados obtidos na segurança pública durante sua gestão no governo de São Paulo.

Entre 2011 e 2017, durante a gestão de Alckmin, o número de homicídios no estado recuou 20%, enquanto o de roubos de veículos caiu 14%. Em contrapartida, o total de roubos cresceu 29%. O político deixou o governo em março de 2018 para concorrer à Presidência da República pelo PSDB.