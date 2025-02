7 profissões para quem quer trabalhar com segurança de alimentos

A segurança de alimentos é um setor essencial para a saúde pública e a economia, garantindo que os alimentos consumidos estejam livres de contaminantes e sejam produzidos dentro das normas sanitárias.

Profissionais da área trabalham desde a inspeção de matérias-primas até o controle de processos industriais, assegurando que cada etapa da cadeia produtiva esteja em conformidade com legislações nacionais e internacionais, como as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e os padrões do Codex Alimentarius, conjunto de normas estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além do impacto direto na qualidade dos produtos alimentícios, o setor trabalha na prevenção de surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTAs), além da redução do desperdício e o aumento da competitividade da indústria alimentícia.

Para quem deseja ingressar nesse campo, existem diversas carreiras com potencial, cada uma com funções específicas dentro da garantia da segurança alimentar. A seguir, destacamos sete profissões que desempenham papéis fundamentais nesse setor, suas áreas de atuação e a media salarial de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência. 1. Engenheiro de Alimentos

É responsável por desenvolver e supervisionar processos de fabricação, conservação e embalagem de alimentos, assegurando a qualidade e a segurança dos produtos. Atua em indústrias alimentícias, laboratórios de pesquisa e órgãos de fiscalização. Especializações em Gestão da Segurança de Alimentos podem ser um diferencial na carreira.

Média salarial: R$ 6.500 por mês.

2. Nutricionista

Avalia e planeja programas alimentares, garantindo que os alimentos atendam aos padrões de qualidade e segurança. O profissional voltado para a área de segurança dos alimentos trabalha em hospitais, escolas, empresas de catering e órgãos públicos. Cursos de especialização em Vigilância Sanitária ou Segurança Alimentar são recomendados.

Média salarial: R$ 3.500 por mês.

3. Técnico em Alimentos

Controla a qualidade dos alimentos nas etapas de produção, supervisionando processos produtivos e de distribuição, além de verificar condições de ambiente, equipamentos e produtos. Atua em indústrias alimentícias, laboratórios e empresas de comercialização de alimentos. Além dos cursos técnicos, os de especialização em higiene e biossegurança podem ser bons diferenciais.

Média salarial: R$ 3.500 por mês.

4. Médico Veterinário

O veterinário que trabalha nessa área, inspeciona produtos de origem animal, garantindo que carnes, leites e derivados estejam em conformidade com as normas sanitárias. Atua em frigoríficos, laticínios, órgãos de fiscalização e laboratórios. Especializações em Inspeção de Produtos de Origem Animal são valorizadas.

Média salarial: R$ 5.000 por mês (para iniciantes).

5. Farmacêutico

Participa do controle de qualidade de alimentos, especialmente na análise de componentes e aditivos, assegurando a segurança do consumidor. Pode atuar em indústrias alimentícias, laboratórios de controle de qualidade e órgãos reguladores. Cursos de especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos são recomendados.

Média salarial: R$ 4.000 por mês.

6. Engenheiro Químico

Desenvolve e supervisiona processos químicos na produção de alimentos, garantindo a segurança e a conformidade com as normas vigentes. Atua em indústrias alimentícias, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e órgãos de fiscalização. Especializações em Tecnologia de Alimentos podem ser um diferencial.

Média salarial: R$ 7.000 por mês.

7. Inspetor de Qualidade

Verifica se os produtos alimentícios estão em conformidade com os padrões de qualidade e segurança estabelecidos. Atua em indústrias de alimentos, empresas de certificação e órgãos de fiscalização. Cursos técnicos em Controle de Qualidade ou Segurança Alimentar são valorizados.

Média salarial: R$ 5.000 por mês.

Vale reforçar que, em todas essas profissões, essas são apenas médias salariais, visto que o valor pode mudar de acordo com o cargo e com a especialização do profissional.

Existe concurso público para a área?

Para quem busca carreira na área pública, deve prestar concursos especialmente para cargos em órgãos de fiscalização sanitária, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais. As oportunidades variam conforme a formação, abrangendo cargos para médicos veterinários, farmacêuticos, nutricionistas e técnicos em alimentos.

Por que escolher essa área?

A crescente preocupação com a qualidade dos alimentos e a saúde pública tem ampliado a demanda por profissionais especializados em segurança alimentar. Desafios como a prevenção de contaminações e a garantia de conformidade com regulamentações exigem constante atualização e inovação.

Além disso, tecnologias emergentes, como o rastreamento de alimentos por blockchain e a automação de processos, estão transformando o setor, tornando-o ainda mais dinâmico e desafiador.

Por que você deve saber disso?

Conhecer as oportunidades e demandas na área de segurança de alimentos é essencial para quem busca uma carreira promissora e alinhada às necessidades atuais da sociedade. Profissionais capacitados nesse setor são de extrema importância para a promoção da saúde pública e a garantia da qualidade dos alimentos consumidos pela população.