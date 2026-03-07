Mundo

Tornados nos EUA deixam seis mortos e cidades devastadas em Michigan e Oklahoma

Autoridades decretam estado de emergência e alertam para continuidade das tempestades neste fim de semana.

UNION CITY, MICHIGAN - MARCH 7: Downed trees are seen following a tornado that hit several cities in rural southwest Michigan on March 7, 2026 in Union City, Michigan. Several people were killed and about a dozen others were injured by the storm in Union City. (Photo by Bill Pugliano/Getty Images)

Publicado em 7 de março de 2026 às 16h55.

Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após tornados atingirem Michigan e Oklahoma, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 6, segundo autoridades locais. Quatro mortes foram registradas pelos tornados no sul de Michigan e duas em Oklahoma, com equipes de resgate avaliando os estragos.

Os tornados derrubaram árvores, destelharam casas, danificaram prédios e provocaram quedas de energia em várias regiões. Na cidade de Union City, Michigan, três pessoas morreram e 12 ficaram feridas após um tornado atingir o local, enquanto em Cass County houve uma morte adicional e diversos feridos.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram redemoinhos em Michigan, evidenciando a força das tempestades.

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declarou estado de emergência para os condados de Branch, Cass e St. Joseph por conta dos tornados nos EUA.

Em Oklahoma, um tornado percorreu cerca de 6,4 km em Okmulgee County, provocando duas mortes em Beggs. O governador Kevin Stitt declarou estado de emergência em sete condados para agilizar o apoio às vítimas e a recuperação local.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) alertou que tempestades severas e risco de enchentes podem continuar pelo fim de semana, da região das Grandes Planícies ao Texas.

