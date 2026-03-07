Tornados nos EUA deixam seis mortos e cidades devastadas em Michigan e Oklahoma

Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após tornados atingirem Michigan e Oklahoma, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 6, segundo autoridades locais. Quatro mortes foram registradas pelos tornados no sul de Michigan e duas em Oklahoma, com equipes de resgate avaliando os estragos.

Os tornados derrubaram árvores, destelharam casas, danificaram prédios e provocaram quedas de energia em várias regiões. Na cidade de Union City, Michigan, três pessoas morreram e 12 ficaram feridas após um tornado atingir o local, enquanto em Cass County houve uma morte adicional e diversos feridos.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram redemoinhos em Michigan, evidenciando a força das tempestades.

This is the best perspective I've seen of the Union City, Michigan tornado. Good lord, it just tore up everything in its path, wouldn't be surprised if this was intense (EF3+). Video taken by Lisa Nicola on Facebook: https://t.co/hFKLky9Cmq pic.twitter.com/zPTvFNP0h8 — Nick Krasznavolgyi (@NickKrasz_Wx) March 6, 2026

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declarou estado de emergência para os condados de Branch, Cass e St. Joseph por conta dos tornados nos EUA.

Em Oklahoma, um tornado percorreu cerca de 6,4 km em Okmulgee County, provocando duas mortes em Beggs. O governador Kevin Stitt declarou estado de emergência em sete condados para agilizar o apoio às vítimas e a recuperação local.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) alertou que tempestades severas e risco de enchentes podem continuar pelo fim de semana, da região das Grandes Planícies ao Texas.