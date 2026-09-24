Ciência

A pergunta de Stephen Hawking que pode mudar a forma como você enxerga o próprio conhecimento

Antes de aceitar uma informação como verdadeira, o cientista sugeria um exercício de reflexão baseado em três questionamentos

Stephen Hawking deixou uma pergunta simples que revela o maior erro de quem busca conhecimento (Dave J Hogan/Getty Images/Getty Images)

Stephen Hawking deixou uma pergunta simples que revela o maior erro de quem busca conhecimento (Dave J Hogan/Getty Images/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15h02.

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RESUMO ＋

O físico britânico Stephen Hawking construiu uma trajetória dedicada ao estudo do universo e defendeu o pensamento crítico como ferramenta para ampliar o conhecimento. Para Hawking, a certeza excessiva limita o aprendizado, enquanto o questionamento das próprias conclusões e a análise das evidências ajudam a evitar explicações sem fundamento.

Mesmo com as limitações impostas por sua condição física e utilizando um computador para se comunicar, o físico britânico Stephen Hawking construiu uma trajetória marcada por estudos sobre o universo, a origem do cosmos e os limites da compreensão humana.

Para o cientista, um dos principais obstáculos ao aprendizado não estava na falta de informações, mas na convicção de que já se possui todo o conhecimento necessário.

A falsa sensação de Conhecimento

Hawking apontava que a certeza excessiva pode reduzir a capacidade de questionamento e dificultar a busca por novas respostas. Segundo essa visão, pessoas dispostas a reconhecer dúvidas tendem a investigar mais, enquanto a confiança absoluta nas próprias conclusões pode levar à aceitação de explicações sem análise e ao descarte de informações que contrariem crenças estabelecidas.

Em um cenário marcado pelo grande volume de dados disponíveis, o físico defendia a importância de avaliar a origem das informações e revisar conclusões. Como exercício de reflexão, três perguntas ajudam a analisar uma afirmação:

  • "Como eu sei disso?"
  • "Quais evidências sustentam essa ideia?"
  • "Existe a possibilidade de eu estar errado?"

As reflexões de Hawking sobre o Universo

As ideias de Hawking também envolviam questões relacionadas ao futuro da humanidade e à exploração espacial. Em um documentário produzido para o Discovery Channel, em 2010, o físico comentou sobre a possibilidade de um contato com uma civilização extraterrestre e comparou esse cenário ao encontro entre europeus e povos americanos após a chegada de Cristóvão Colombo.

Ao abordar o papel da humanidade no universo, Hawking destacava que a espécie ocupa um planeta pequeno dentro de uma escala cósmica ampla, mas possui a capacidade de investigar e compreender fenômenos do espaço.

O legado do cientista permanece associado à defesa do pensamento crítico e da revisão constante das próprias certezas como ferramentas para ampliar o conhecimento em um cenário de excesso de informações.

'Perguntas frequentes'

Qual era a visão de Stephen Hawking sobre o conhecimento? ＋

Stephen Hawking apontava a convicção de já possuir todo o conhecimento necessário como um dos principais obstáculos ao aprendizado. Para o físico, reconhecer dúvidas favorece a investigação e a busca por novas respostas.

Como a certeza excessiva pode prejudicar o aprendizado? ＋

Segundo a visão apresentada por Stephen Hawking, a certeza excessiva reduz a capacidade de questionamento e pode levar ao descarte de informações contrárias a crenças estabelecidas.

Quais perguntas ajudam a avaliar uma informação? ＋

As perguntas propostas são: “Como eu sei disso?”, “Quais evidências sustentam essa ideia?” e “Existe a possibilidade de eu estar errado?”. O exercício estimula a análise da origem das informações e a revisão de conclusões.

O que Stephen Hawking disse sobre civilizações extraterrestres? ＋

Em um documentário produzido para o canal Discovery Channel, em 2010, Stephen Hawking comentou sobre a possibilidade de contato com uma civilização extraterrestre. O físico comparou esse cenário ao encontro entre europeus e povos americanos após a chegada de Cristóvão Colombo.

Como Stephen Hawking descrevia o lugar da humanidade no universo? ＋

Stephen Hawking destacava que a humanidade ocupa um planeta pequeno diante da ampla escala cósmica, mas possui a capacidade de investigar e compreender fenômenos do espaço.

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