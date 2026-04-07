O que são os testes de microbioma intestinal, que virou febre nos EUA?

O trato digestivo humano abriga trilhões de micro-organismos que formam o microbioma intestinal. Esse ecossistema participa ativamente da digestão, transforma alimentos em enzimas, vitaminas e outros compostos, e interage com o sistema imunológico e o metabolismo.

Pesquisas das últimas décadas associaram a composição da microbiota a condições como obesidade, diabetes tipo 2, doenças inflamatórias intestinais e até aspectos do humor — já que o intestino se comunica com o cérebro por vias hormonais e nervosas.

O que ainda não está claro é a relação de causa e efeito. Afinal, as alterações no microbioma são uma causa de determinadas doenças, ou uma consequência delas? E, mais importante, o que seria exatamente um microbioma "saudável"? Até agora, a ciência não tem uma resposta definitiva — porque a composição da microbiota é única para cada pessoa e muda dia a dia.

Testes caseiros

Foi nesse contexto de interesse científico que surgiu, principalmente nos Estados Unidos, um mercado de testes de microbioma voltados direto ao consumidor.

Dezenas de empresas vendem kits de coleta de fezes pelo correio. O cliente coleta uma amostra em casa, envia pelo correio e recebe, semanas depois, um relatório digital com informações como quais tipos de bactérias e fungos foram identificados no intestino, o nível de diversidade microbiana — que, em geral, está associado a melhor saúde — e recomendações personalizadas de dieta, hábitos e suplementos para "otimizar" a saúde intestinal.

Algumas empresas vão além e relacionam os resultados a condições como eczema, alergias alimentares, constipação e ansiedade, e aproveitam para oferecer também a venda de probióticos e suplementos próprios baseados no perfil identificado.

Por que eles viraram febre?

Para entender a popularidade desses testes, é preciso considerar o contexto americano. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde é predominantemente privado, com planos de saúde caros e consultas médicas que, para muitos, só acontecem em situações urgentes.

Assim nasce e cresce o chamado "self-tracking" — o monitoramento autônomo da própria saúde, sem passar por um médico.

Os testes de microbiota, por exemplo, são acessíveis, chegam em casa, prometem respostas personalizadas e dão ao consumidor a sensação de controle sobre algo tão íntimo e específico.

Os preços nos EUA variam entre US$ 100 e US$ 600 — o equivalente a uma ou duas consultas médicas sem plano de saúde. Um levantamento de 2024 identificou mais de 30 empresas americanas oferecendo esse tipo de serviço ao consumidor.

E no Brasil?

No Brasil, o mercado existe, mas ainda é restrito. Os preços no país tornam esses exames pouco acessíveis para quem quiser fazê-los em casa, e o acompanhamento pela saúde pública pode ser uma saída mais certeira. Uma busca rápida mostra opções que vão de R$ 350 a 3.049, dependendo do que está incluído na análise.

Falhas de segurança

Um estudo publicado na revista científica Communications Biology, conduzido por pesquisadores da Universidade de Maryland e divulgado pelo The Washington Post, concluiu que testes caseiros de microbiota intestinal podem gerar resultados completamente diferentes para uma mesma amostra de fezes, dependendo da empresa escolhida.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores enviaram amostras idênticas de fezes para sete empresas diferentes. Cada uma recebeu três kits com o mesmo material, despachados em momentos distintos e sob nomes diferentes. Quando os relatórios chegaram, haviam grandes diferenças.

As empresas discordaram sobre a presença e a quantidade de espécies bacterianas relevantes para a saúde. O caso mais emblemático envolveu o Clostridium difficile, um patógeno capaz de causar diarreia severa e inflamação do cólon: três empresas apontaram sua presença no intestino do doador, enquanto quatro afirmaram que ele não estava lá. Uma das empresas chegou a classificar o mesmo doador como tendo microbioma "saudável" em duas análises e "não saudável" em uma terceira, mesmo com amostras absolutamente idênticas.

Diane Hoffmann, autora do estudo e diretora do programa de direito e saúde da Faculdade de Direito Carey da Universidade de Maryland, comparou a situação a enviar o mesmo exame de sangue para laboratórios diferentes e receber laudos contraditórios.

Para Karen Corbin, especialista em microbioma e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Translacional em Metabolismo e Diabetes da AdventHealth, em Orlando, o estudo reforça a necessidade urgente de padrões claros e métodos validados no setor. Ela recomenda que quem quiser fazer esses testes "proceda com cautela" e, sobretudo, evite tomar decisões de saúde sem antes consultar um médico ou nutricionista.

"O microbioma intestinal está ligado a muito mais do que a digestão", disse a pesquisadora ao WP. "Ele atua na função imunológica, no metabolismo, na inflamação e até se comunica com o cérebro. Quando apoiamos a saúde intestinal por meio de hábitos simples e sustentáveis, estamos influenciando sistemas interconectados em todo o corpo."

A pesquisa diz que a causa das divergências está na falta de padronização do setor, uma vez que cada empresa usa ferramentas de coleta distintas, os kits são transportados em condições variadas e existem dezenas de métodos diferentes para extrair e sequenciar o DNA dos micro-organismos. Não há, até agora, nenhuma regulação que unifique essas práticas, segundo o jornal americano.

O que fazer, então?

A recomendação dos especialistas entrevistados pelo Washington Post para quem tiver curiosidade sobre a saúde intestinal é, antes de mais nada, conversar primeiro com um médico ou nutricionista antes de tomar qualquer decisão com base nesses testes.

Eles também apontam que cuidar da microbiota intestinal não exige exame nem gasto. Corbin relembra que algumas práticas com respaldo científico consistente incluem aumentar o consumo de fibras e amido resistente — presentes em frutas, verduras, grãos integrais, feijões, lentilhas e ervilhas —, reduzir alimentos ultraprocessadoa e priorizar alimentos minimamente processados, que chegam intactos ao intestino grosso e nutrem as bactérias benéficas.