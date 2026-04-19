Ciência

Como doenças autoimunes podem estar por trás de casos de psicose e depressão

Tratamentos imunológicos surgem como alternativa em casos específicos

Cérebro: inflamação cerebral pode provocar sintomas como delírios e alucinações (Getty Images)

Cérebro: inflamação cerebral pode provocar sintomas como delírios e alucinações (Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de abril de 2026 às 15h17.

Quadros tratados como transtornos psiquiátricos podem, em alguns casos, ter origem em doenças autoimunes que afetam o cérebro.

A evidência vem de estudos recentes relatados pela New Scientist, que mostram como o sistema imunológico pode desencadear sintomas como alucinações, delírios e alterações de comportamento.

Casos observados em Londres ajudaram a mudar essa percepção. Pacientes inicialmente diagnosticadas com psicose apresentaram, depois, sinais neurológicos mais claros. O diagnóstico final foi encefalite autoimune — inflamação cerebral causada pelo ataque do próprio organismo.

A descoberta rompe a divisão tradicional entre neurologia e psiquiatria e sugere que parte dos transtornos mentais pode ter base biológica ligada ao sistema imune.

Sistema imunológico e saúde mental

O mecanismo envolve falhas no sistema imunológico, que passa a atacar estruturas do cérebro. Um exemplo é a encefalite anti-NMDAR, em que anticorpos afetam receptores neurais e provocam sintomas semelhantes aos da esquizofrenia.

A diferença está no tratamento. Enquanto transtornos psiquiátricos são tratados com antipsicóticos, essas condições podem responder a terapias imunológicas, como imunoglobulina e anticorpos monoclonais — com potencial de reversão dos sintomas.

Pesquisas indicam que até 5% dos pacientes com esquizofrenia apresentam anticorpos no sangue. A parcela com diagnóstico claro de encefalite é menor, mas especialistas avaliam que processos inflamatórios mais amplos podem estar envolvidos.

Nova abordagem terapêutica

O avanço abre caminho para uma mudança no tratamento. Medicamentos usados em doenças autoimunes, como o metotrexato, já estão sendo testados em casos de psicose. Procedimentos como plasmaférese também entram no radar.

Ao mesmo tempo, iniciativas buscam ampliar o diagnóstico. Nos Estados Unidos, pesquisadores estudam testar pacientes psiquiátricos para identificar causas autoimunes ainda não detectadas.

Especialistas ressaltam que a maioria dos transtornos mentais não tem origem imunológica. Ainda assim, identificar a fração de casos tratáveis pode evitar anos de terapias ineficazes.

Acompanhe tudo sobre:Doenças

Mais de Ciência

Criatura de 47 metros vive nas profundezas dos oceanos desde a era de Napoleão

Cometa raro pode ser visto do Brasil nesta semana; entenda o fenômeno

Cometa C/2025 R3: quando e onde ver o fenômeno que cruza o céu brasileiro

Cérebros masculino e feminino: o que estudo revela sobre diferenças genéticas

Mais na Exame

Mundo

Lula faz críticas a Trump na Alemanha e diz que guerra no Irã é 'maluquice'

Brasil

Quem tem direito à aposentadoria especial? Entenda mudanças recentes

Minhas Finanças

Bancos digitais popularizam investimentos mas aplicações seguem nos tradicionais

Pop

Charlize Theron critica fala de Timothée Chalamet sobre balé e ópera