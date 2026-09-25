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Volkswagen e Audi fazem recall global de mais de 2,8 milhões de veículos; veja os modelos

Campanha envolve modelos como Tiguan, Golf e Q3; montadoras ainda não informaram se veículos vendidos no Brasil fazem parte da ação.

Volkswagen Tiguan: modelo da montadora alemã é um dos listados no recall global (Divulgação/Divulgação)

Volkswagen Tiguan: modelo da montadora alemã é um dos listados no recall global (Divulgação/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14h37.

Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 14h53.

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RESUMO ＋

As montadoras Volkswagen e Audi realizam um recall de mais de 2,8 milhões de veículos em diferentes países, com modelos como Volkswagen Tiguan, Golf e Audi Q3. Segundo a KBA, órgão regulador alemão de trânsito, a corrosão de um parafuso pode comprometer o controle da direção. A inclusão de veículos vendidos no Brasil ainda não foi confirmada.

A Volkswagen e a Audi estão realizando um recall, campanha de reparo para veículos com possíveis falhas identificadas, que abrange mais de 2,8 milhões de unidades em diferentes países. Entre os modelos incluídos estão o Volkswagen Tiguan e Golf, além do Audi Q3.

Segundo a Agência Federal de Transportes Motorizados (KBA), órgão regulador de trânsito da Alemanha equivalente à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o recall envolve os seguintes modelos da Volkswagen:

  • Volkswagen Tiguan;
  • Volkswagen Golf;
  • Volkswagen Touran;
  • Volkswagen Golf Variant;
  • Volkswagen Caddy.

Qual é a falha nos modelos?

De acordo com o órgão alemão, a falha está relacionada à corrosão de um parafuso, que pode comprometer o controle da direção dos veículos. A solução indicada para o problema é a substituição do componente defeituoso.

A EXAME procurou a Volkswagen do Brasil e a Audi para confirmar se os veículos comercializados no Brasil estão incluídos na campanha, mas as empresas não responderam até a publicação desta reportagem.

'Perguntas frequentes'

Quantos veículos estão envolvidos no recall da Volkswagen e da Audi? ＋

O recall da Volkswagen e da Audi abrange mais de 2,8 milhões de veículos em diferentes países.

Quais modelos da Volkswagen estão incluídos no recall? ＋

Segundo a Agência Federal de Transportes Motorizados da Alemanha, o recall inclui Volkswagen Tiguan, Golf, Touran, Golf Variant e Caddy.

Qual modelo da Audi está incluído no recall? ＋

O Audi Q3 está entre os modelos abrangidos pela campanha de reparo.

Qual é a falha identificada nos veículos? ＋

De acordo com a Agência Federal de Transportes Motorizados da Alemanha, a falha está relacionada à corrosão de um parafuso, que pode comprometer o controle da direção.

Como será corrigido o problema nos veículos? ＋

A solução indicada pelo órgão regulador alemão é a substituição do componente defeituoso.

Os veículos vendidos no Brasil estão incluídos no recall? ＋

A inclusão dos veículos comercializados no Brasil ainda não foi confirmada. A Volkswagen do Brasil e a Audi não responderam à EXAME até a publicação da reportagem.

Acompanhe tudo sobre:VolkswagenRecallAudi

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