Volkswagen e Audi fazem recall global de mais de 2,8 milhões de veículos; veja os modelos

RESUMO ＋ As montadoras Volkswagen e Audi realizam um recall de mais de 2,8 milhões de veículos em diferentes países, com modelos como Volkswagen Tiguan, Golf e Audi Q3. Segundo a KBA, órgão regulador alemão de trânsito, a corrosão de um parafuso pode comprometer o controle da direção. A inclusão de veículos vendidos no Brasil ainda não foi confirmada.

A Volkswagen e a Audi estão realizando um recall, campanha de reparo para veículos com possíveis falhas identificadas, que abrange mais de 2,8 milhões de unidades em diferentes países. Entre os modelos incluídos estão o Volkswagen Tiguan e Golf, além do Audi Q3.

Segundo a Agência Federal de Transportes Motorizados (KBA), órgão regulador de trânsito da Alemanha equivalente à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o recall envolve os seguintes modelos da Volkswagen:

Volkswagen Tiguan;

Volkswagen Golf;

Volkswagen Touran;

Volkswagen Golf Variant;

Volkswagen Caddy.

Qual é a falha nos modelos?

De acordo com o órgão alemão, a falha está relacionada à corrosão de um parafuso, que pode comprometer o controle da direção dos veículos. A solução indicada para o problema é a substituição do componente defeituoso.

A EXAME procurou a Volkswagen do Brasil e a Audi para confirmar se os veículos comercializados no Brasil estão incluídos na campanha, mas as empresas não responderam até a publicação desta reportagem.