Volkswagen e Audi fazem recall global de mais de 2,8 milhões de veículos; veja os modelos

Volkswagen Tiguan: modelo da montadora alemã é um dos listados no recall global (Divulgação/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14h37.
Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 14h53.
As montadoras Volkswagen e Audi realizam um recall de mais de 2,8 milhões de veículos em diferentes países, com modelos como Volkswagen Tiguan, Golf e Audi Q3. Segundo a KBA, órgão regulador alemão de trânsito, a corrosão de um parafuso pode comprometer o controle da direção. A inclusão de veículos vendidos no Brasil ainda não foi confirmada.
A Volkswagen e a Audi estão realizando um recall, campanha de reparo para veículos com possíveis falhas identificadas, que abrange mais de 2,8 milhões de unidades em diferentes países. Entre os modelos incluídos estão o Volkswagen Tiguan e Golf, além do Audi Q3.
Segundo a Agência Federal de Transportes Motorizados (KBA), órgão regulador de trânsito da Alemanha equivalente à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o recall envolve os seguintes modelos da Volkswagen:
De acordo com o órgão alemão, a falha está relacionada à corrosão de um parafuso, que pode comprometer o controle da direção dos veículos. A solução indicada para o problema é a substituição do componente defeituoso.
A EXAME procurou a Volkswagen do Brasil e a Audi para confirmar se os veículos comercializados no Brasil estão incluídos na campanha, mas as empresas não responderam até a publicação desta reportagem.
O recall da Volkswagen e da Audi abrange mais de 2,8 milhões de veículos em diferentes países.
Segundo a Agência Federal de Transportes Motorizados da Alemanha, o recall inclui Volkswagen Tiguan, Golf, Touran, Golf Variant e Caddy.
O Audi Q3 está entre os modelos abrangidos pela campanha de reparo.
De acordo com a Agência Federal de Transportes Motorizados da Alemanha, a falha está relacionada à corrosão de um parafuso, que pode comprometer o controle da direção.
A solução indicada pelo órgão regulador alemão é a substituição do componente defeituoso.
A inclusão dos veículos comercializados no Brasil ainda não foi confirmada. A Volkswagen do Brasil e a Audi não responderam à EXAME até a publicação da reportagem.