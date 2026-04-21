Morango, uva e espinafre: veja o ranking dos alimentos com mais resíduos de pesticidas em 2026

Espinafre, morango e uva estão entre os alimentos com maior concentração de resíduos de pesticidas potencialmente nocivos, segundo o relatório mais recente sobre produtos frescos analisados nos Estados Unidos. O levantamento de 2026 aponta que todos os itens testados apresentaram algum nível de contaminação química.

De acordo com dados divulgados pela emissora americana CNN, com base no guia anual produzido pelo Environmental Working Group, organização ambiental norte-americana, os alimentos avaliados continham inclusive os chamados PFAS, conhecidos como “químicos eternos”, substâncias associadas à persistência no meio ambiente e no organismo humano.

O espinafre lidera o ranking dos chamados “Doze Sujos” de 2026, lista que reúne frutas e vegetais com maior carga de resíduos. Segundo o relatório, o alimento apresentou a maior concentração de pesticidas por peso e registrou, em média, quatro ou mais substâncias diferentes por amostra.

Além do espinafre, aparecem na lista morangos, uvas, nectarinas, pêssegos, cerejas, maçãs, amoras, peras, batatas e mirtilos. Em quase todos os casos, foram identificados múltiplos resíduos químicos. As batatas foram a única exceção, com média inferior, de dois pesticidas por amostra.

O consumo frequente de alimentos com múltiplos resíduos é apontado como fator de preocupação por especialistas, devido ao potencial efeito cumulativo dessas substâncias no organismo ao longo do tempo.

Para a elaboração do estudo, o EWG utilizou dados de testes conduzidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, órgão federal responsável por políticas agrícolas. Ao todo, foram analisadas 54.344 amostras de 47 tipos de frutas e vegetais.

Mesmo após processos de limpeza que simulam o preparo doméstico — incluindo lavagem, esfregação e descascamento —, os testes identificaram vestígios de 264 pesticidas diferentes. Desses, 203 estavam presentes nos alimentos incluídos na lista dos “Doze Sujos”.

Quais são os riscos?

Estudos anteriores citados no relatório associam a exposição a pesticidas a diferentes efeitos adversos à saúde, incluindo partos prematuros, malformações congênitas — como defeitos do tubo neural — e abortos espontâneos.

Há também registros de associação com danos genéticos, redução da contagem de espermatozoides, doenças cardiovasculares e diferentes tipos de câncer.

A American Academy of Pediatrics, organização médica dos Estados Unidos, destaca que crianças apresentam maior vulnerabilidade a esses contaminantes. A exposição ainda durante a gestação pode elevar o risco de baixo peso ao nascer, defeitos congênitos e morte fetal.

Na infância, a literatura científica aponta relações com dificuldades de aprendizagem, problemas de atenção e aumento da incidência de câncer.